২১ডিচেম্বৰ নামৰূপলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী, উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে শক্তিশালী যাত্ৰা লাভ কৰিব : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
নামৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলী পৰিদৰ্শন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ।প্ৰধানমন্ত্ৰী নামৰূপলৈ আহি চতুৰ্থটো প্লাণ্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী যাত্ৰা লাভ কৰিব বুলি তেওঁ কয়।
Published : December 14, 2025 at 7:00 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন আৰু প্ৰতিবাদৰ পাছত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণ কৰি সাৰ কাৰখানাটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ । ২১ ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপ সাৰকাৰখানাৰ নতুন গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত আজি (দেওবাৰ) কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সভাস্থলীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰী বিভাগ তথা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় আৰু উক্ত দিনা হ’ব পৰা সম্ভাৱ্য অসুবিধাসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ৷
এই সভাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উজনিত ২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজাব । সেয়ে উজনিৰ জিলাসমূহৰ পৰা ৰাইজক কেনেকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আনিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, যোগেন মহন আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিধায়কসকল উপস্থিত থাকে ।
- উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী যাত্ৰা লাভ কৰিব :
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশ ল'বলগীয়া সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে যি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ তেওঁৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব ।"
তেওঁ কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ ৰাইজে নামৰূপত চতুৰ্থটো প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে দাবী জনাই আহিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন ৰাজত্ব কৰাৰ পাছতো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে অৱজ্ঞা কৰিলে, গুৰুত্ব নিদিলে । সেইকাৰণে দীৰ্ঘদিন শাসনত থাকিও তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ১১ বছৰতে যিটো পৰিৱৰ্তন দেশত সম্ভৱ কৰি তুলিলে আৰু তেখেতে এই বিষয়টো আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি আজি ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিময়ত চতুৰ্থটো প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰাৰ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ বাবে আমি অসমৰ ৰাইজে তেখেতক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
সোণোৱালে কয়, "তেখেতে কেৱল এইটোৱেই নহয়, অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বহুত নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে; যাতায়ত যোগাযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেমি কণ্ডাক্টৰৰ লগতে নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যাৰ যোগেদি যুৱক-যুৱতী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, খেতিয়ক, শ্ৰমিক, পুৰুষ- মহিলা সকলোৱে আজি উজ্জীৱিত হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "সকলোৱে আজি নতুন উৎসাহেৰে নিজৰ জীৱন যাত্ৰাক সফল কৰাৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিছে । গতিকে মই আশা ৰাখিছো, অহা ২১ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নামৰূপলৈ আহি চতুৰ্থটো প্লাণ্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব, তাৰ লগে লগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী যাত্ৰা লাভ কৰিব ।"
সোণোৱালে কয়, "মই স্থানীয় সাংসদ হিচাপে অত্যন্ত আনন্দিত । স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈয়েও এই বিষয়টোত নিৰন্তৰে লাগি আছিল । ছাত্ৰ সন্থা কৰি থকা দিনৰে পৰা এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নামৰূপৰ ৰাইজৰ সৈতে বহু দিন সংগ্ৰাম কৰিছো । আজি এই সকলোবিলাক মনৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু অসমৰ ৰাইজক যি সন্মান দিলে, খেতিয়ক ৰাইজৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যি পদক্ষেপ ল'লে, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছো ।"
তেওঁ কয়, "আমি উন্নয়নৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হৈছো । কেৱল অসমেই নহয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । খেতিয়কৰ আয় বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন আছিল সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম ।''