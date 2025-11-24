ETV Bharat / state

উদ্যোগক্ষেত্ৰত ন-সংযোজনৰে ৰাজ্যলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

অসম চৰকাৰৰ ৪০% আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ৬০% অংশীদাৰিত্বৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত স্থাপন কৰা হ’ব চতুৰ্থটো উৎপাদন গোট ৷

Sarbananda Sonowal visited BVFCL
সাৰ কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 11:47 AM IST

মৰাণ: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো হৈছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা । ১৯৬৯ চনৰ ১ জানুৱাৰীত পৰা প্ৰাকৃতিক গেছক কেঁচামাল হিচাপে লৈ সাৰ উদ্যোগটো চলাই আহিছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই । সাৰ কাৰখানাৰ তিনিটা গোট বা প্লাণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটোৰ ক্ৰমাৎ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।

সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই তৃতীয় উৎপাদন গোটৰ জৰিয়তে খেতিয়কৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে সাৰ উৎপাদন কৰি আহিবলগা হৈছে । সেয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত দল-সংগঠন, সাৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে বহু বছৰৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল ৷ সমান্তৰালকৈ কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছিল সকলোৱে ।

নামৰূপৰ সাৰ কাৰাখানা পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দাবী আৰু প্ৰতিবাদত সেও মানি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ ঘোষণা কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চলিত বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সাৰ কাৰখানাটোত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম এটা নতুন গোট নিৰ্মাণ হ’ব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ।‌ অসম চৰকাৰৰ ৪০% আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ৬০% অংশীদাৰিত্বৰে এই গোট স্থাপন কৰা হ’ব । ইতিমধ্যে দুয়োখন চৰকাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণত অংশীদাৰিত্ব বিনিয়োগ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নামৰূপলৈ আহি সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা কৰিব ।

দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাকক্ষণত নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাৰ কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভাত অংশ‌ লোৱাৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিবলগা আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ৷

জনগণৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সহযোগিতাত এই চতুৰ্থ গোট পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব

নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবাদ মাধ্যমক কয়, ‘‘Brahmaputra valley fertilizer cooperation limited’’ উত্তৰ-পূবৰ এটা ডাঙৰ সাৰ কাৰখানা । উত্তৰ-পূবৰ কৃষকসকলক আৰম্ভণিৰে পৰা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । আহিবলগীয়া দিনত ইয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চতুৰ্থ গোট ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সহযোগিতাত এই চতুৰ্থ গোট পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব, যাৰ উৎপাদন প্ৰতি বছৰে ১২.৫ লাখ মেট্ৰিক টন হ'ব । যাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষকসকল উপকৃত হোৱাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰলৈও ৰপ্তানি হ'ব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্ৰুত উন্নয়নত ই এক গতি প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।’’

আনহাতে, নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ তৃতীয় গোটটো বন্ধ হ'ব বুলি চলি থকা চৰ্চাক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, ‘‘তৃতীয় গোটটো বন্ধ হোৱাৰ তেনে কোনো কথা হোৱা নাই । ইয়াৰ উৎপাদন চলি আছে । এতিয়া নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ নতুনত্ব আহিছে । নতুন শক্তি, নতুন পোহৰ আহিছে যিটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্ভৱ কৰি তুলিছে । আগন্তুক দিনত এইখন নামৰূপ চহৰে নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগ নগৰী হিচাপে নামৰূপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।’’

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত দাখিল হ'ব তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন : কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

নামৰূপ সাৰ কাৰখানা
BVFCL
SARBANANDA SONOWAL
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI TO VISIT ASSAM

