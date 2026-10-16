বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোকপাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
জ্ঞান আহৰণ আৰু সফল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ বাবে শিক্ষা অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি সোণোৱালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মনোনিৱেশ আৰু অনুশাসন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় ।
By ANI
Published : October 16, 2026 at 7:54 AM IST
ডিব্ৰুগড়: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ত গুৰুত্ব আৰোপৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৷ অসম চৰকাৰৰ নিজুত মইনা আৰু নিজুত বাবু আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহৰী দেৱী কানৈ বালিকা মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বোধন কৰি এই পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
জ্ঞান আহৰণ আৰু সফল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ বাবে শিক্ষা অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি সোণোৱালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মনোনিৱেশ আৰু অনুশাসন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় । নিজৰ সপোন পূৰণৰ বাবে ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজন বুলি জোৰ দি তেওঁ কয় যে জ্ঞানেই শক্তি, আৰু ইয়াক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰিব পাৰি ।
Glad to participate in the formal distribution of financial assistance under the Nijut Moina and Nijut Babu schemes among students at Manohari Devi Kanoi Girls' College, Dibrugarh and interact with our young friends. No student should have to give up the dream of higher education due to financial constraints. This Assam Government initiative is empowering our youth to pursue their aspirations with conviction and confidence. The dreams of our youth are the dreams of New India and nurturing their potential will be a defining step in realising Viksit Bharat. #NijutBabuMoina— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 15, 2026
সোণোৱালে কয়, ‘‘সপোন দেখিলেই যথেষ্ট নহয়; প্ৰতিটো সপোনৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰা প্ৰয়োজন । সফল মানুহৰ জীৱন অধ্যয়ন কৰিলে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ আঁৰৰ সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায় ।’’
তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক বাধা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপক শলাগ লয় ৷ ধনৰ অভাৱত কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা এৰিবলৈ বাধ্য হ’ব নালাগে বুলিও তেওঁ জোৰ দি কয় ।
ডিব্ৰুগড়ৰ মুলুক গাঁৱৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভালৈ কৰা যাত্ৰাৰ কথা সুঁৱৰি সোণোৱালে কয় যে বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্বত নিযুক্তি পোৱাৰ ফলত তেওঁ এটা নতুন খণ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিলে ।
‘‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ডিব্ৰুৰ পাৰৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মুলুক গাঁৱত মোৰ জন্ম হৈছিল । এটা সময় আছিল যেতিয়া মই সাগৰখন চাবলৈও সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ । তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে মোক বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয় দিলে, আৰু মই সম্পূৰ্ণ নতুন ক্ষেত্ৰ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ৷’’ তেওঁ কয় ।
Empowering youths for a Viksit Assam! Glimpses from today's Nijut Moina & Nijut Babu Achoni cheque distribution program. 📌 Dibrugarh https://t.co/R8WkwjCwnP— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 15, 2026
সোণোৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আস্থাই তেওঁক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ আস্থাই মোক শিকিবলৈ আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিলে । এই পাঁচ বছৰত মই বহু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ, আৰু মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।’’
সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সোণোৱালে কয় যে ভাৰতীয় সামগ্ৰীসমূহক বিশ্বৰ বজাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন আৰু দেশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ চলাচলত সুবিধা প্ৰদান কৰাত বন্দৰসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
তেওঁ একবিংশ শতিকাক নাৰী শক্তি বা মহিলা সৱলীকৰণৰ শতিকা বুলিও অভিহিত কৰি সামুদ্ৰিক খণ্ডত মহিলাসকলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । সোণোৱালৰ মতে, ২০১৪ চনৰ পূৰ্বে জাহাজ খণ্ডত কাম কৰা মহিলাৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০০০ৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় ৮ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
Live: Speaking at the ceremonial cheque distribution under Nijut Moina and Nijut Babu Aasoni in Dibrugarh. https://t.co/hCkIN6LWQq— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 15, 2026
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস" মন্ত্ৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
সোণোৱালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক স্পষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি আত্মবিশ্বাস, অধ্যৱসায় আৰু ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে সেইবোৰ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ জ্ঞান, দক্ষতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দৃষ্টিভংগী সাধন কৰিব পৰা যাব ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ সপোনবোৰৰ আৰ্থিক বাধাক হেঙাৰ হ’বলৈ নিদিওঁ: মুখ্যমন্ত্ৰী