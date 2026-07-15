ভাৰত টেক্স ২০২৬ ত অসমৰ মুগা বিপণি পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ
ভাৰত টেক্স ২০২৬ ত অসমৰ মুগা শিল্পৰ গোলকীয় প্ৰদৰ্শন ৷ মিছন চেনেহজৰী সন্দৰ্ভত কি ক’লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 2:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত টেক্স ২০২৬ নতুন দিল্লীত থকা প্ৰগতি মৈদানৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হৈছে । এই অনুষ্ঠানৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰদৰ্শনী চহৰখনৰে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্তশিল্প সংগ্ৰহালয় আৰু হস্তকলা একাডেমীলৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সৈতে ভাৰত টেক্স ২০২৬-ত থকা 'গ’ল্ডেন থ্ৰেডছ অফ আছাম' আৰু 'আইমিজ' (AIMYZ)ৰ বিপণিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ এক্সত মাৰ্ঘেৰিটাই লিখে, "মন্ত্ৰী শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে #BharatTex2026-ত থকা 'গ’ল্ডেন থ্ৰেডচ অফ আছাম' (Golden Threads of Assam) আৰু 'আইমিজ' (AIMYZ)ৰ বিপণিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত । ইয়াত অসমৰ বিশ্ববিখ্যাত মুগা পাটৰ চিৰযুগমীয়া ঐতিহ্য সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । সূক্ষ্ম কাৰুকাৰ্য, আকৰ্ষণীয় আৰ্হি আৰু মুগাৰ অতুলনীয় প্ৰাকৃতিক সোণালী আভাই অসমৰ শিপিনীসকলৰ দক্ষতা আৰু আমাৰ বস্ত্ৰ শিল্পৰ চহকী ঐতিহ্যক অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে । অতুলনীয় প্ৰাকৃতিক জিলিকণি আৰু অসাধাৰণ স্থায়িত্বৰ বাবে মুগা ৰেচম সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট আৰু দুৰ্লভ বস্ত্ৰসমূহৰ অন্যতম ।"
A proud moment to visit the Golden Threads of Assam and AIMYZ stalls at #BharatTex2026, along with Hon’ble Minister Shri @BiswajitDaimar5 Dangoriya, where the timeless legacy of Assam’s world-renowned Muga silk is on full display. The exquisite collection, with its elegant… pic.twitter.com/JgTEP4zeTm— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) July 15, 2026
তেওঁ আৰু লিখে, "সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 'আত্মনিৰ্ভৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল'ৰ সপোনক সাৰোগত কৰি 'মিছন চেনেহজৰী'ৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই অভিযানে মুগা উৎপাদনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক শক্তিশালী কৰি শিপিনী আৰু কাৰিকৰসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ অনন্য মুগাক বিশ্ব বজাৰত এক প্ৰতিযোগিতামূলক বিলাসী ব্ৰেণ্ড হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাম চলি আছে ।"
তেওঁ আগলৈ লিখে, "মই #BharatTex2026-লৈ অহা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীকে এই ব্যতিক্ৰমী বিপণিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ । আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি অসমৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট ৰেচমৰ প্ৰতিটো সুতাত খোদিত হৈ থকা আকৰ্ষণীয় আৰ্হি, কাৰুকাৰ্য আৰু চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক অপূৰ্ব অভিজ্ঞতা লাভ কৰক ।" শেষত তেওঁ @PMOIndia @CMOfficeAssam @TexMinIndia এই তিনিটাক একাউণ্টক প’ষ্টটোত টেগ কৰে ৷
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে, বিশ্বজুৰি থকা নীতি-নিৰ্ধাৰক, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু উদ্যোগপতিসকলৰ মাজত আলোচনা, সহযোগিতা আৰু অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ বাবে ‘ভাৰত টেক্স’এ এক শক্তিশালী মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । বস্ত্ৰ শিল্প বা কাপোৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু অসাধাৰণ দক্ষতাক বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিবলৈ ‘ভাৰত টেক্স’ এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম ।
পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মতে, "বস্ত্ৰ শিল্প হৈছে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ মূল মেৰুদণ্ড । এই উদ্যোগটোৰ উন্নতিয়ে দেশৰ লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ সম্ভাৱনা বহন কৰে ।"
অতুলনীয় প্ৰাকৃতিক সোণালী আভা আৰু অসাধাৰণ স্থায়িত্বৰ বাবে মুগা ৰেচম সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট আৰু দুৰ্লভ বস্ত্ৰসমূহৰ অন্যতম । ভাৰত টেক্স ২০২৬-ত অসমৰ মুগাই বিশ্বজোৰা সমাদৰ লাভ কৰিছে, ই অসমৰ বাবে এক সু-খবৰ ৷ এতিয়া বিশ্ব বজাৰ জয়ৰ লক্ষ্য ‘মিছন চেনেহজৰী’ৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : আমাৰ নিজস্ব চিনেমা, সংগীত আৰু সাহিত্যৰ এক নতুন ঠিকনা: অসম চৰকাৰৰ অ’টিটিৰ পৰিকল্পনা