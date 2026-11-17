অভিযান্ত্ৰিক জ্ঞান প্ৰদানেৰে মহিলাক ৰাজমিস্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ
মাজুলীৰ বনগাঁৱস্থিত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ । বৰ্তমানলৈকে মাজুলীত ১৯খন পঞ্চায়তত শতাধিক লোকক ৰাজমিস্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ।
Published : November 17, 2026 at 2:18 PM IST
মাজুলী : মহিলাসকল এতিয়া ৰাজমিস্ত্ৰীৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । তেওঁলোকে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কামৰ বাবে সাজু হৈছে । অভিযান্ত্ৰিক দিশৰ পৰা থাকিবলগীয়া জ্ঞানখিনি অৰ্জন কৰি পুৰুষৰ সমানেই এইক্ষেত্ৰত হাতে-কামে লাগিবলৈ সাজু হোৱা বাবে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আগবাঢ়ি আহিছে ।
মাজুলীৰ বনগাঁওস্থিত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান পৰিদৰ্শন কৰি তাত চলি থকা মহিলাৰ ৰাজমিস্ত্ৰী প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বুজ লৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আজি মহিলাসকলে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ওলাই আহিছে । অৱশ্যে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ ইয়াৰ পূৰ্বে দিয়া হোৱা নাছিল । এই প্ৰশিক্ষণ মাজুলীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে । বৰ্তমানলৈকে মাজুলীত ১৯খন পঞ্চায়তত শতাধিক লোকক ৰাজমিস্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ।"
পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই প্ৰশিক্ষাৰ্থী মহিলাসকলৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ কৰ্মস্পৃহা আৰু দক্ষতাৰ শলাগ লৈ কয়, "তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰা হৈছে । তেওঁলোকে কেৱল মাজুলীতেই আবদ্ধ নাথাকি বেলেগ ঠাইলৈকেও যাবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰৱল উৎসাহ আৰু একাত্মতা দেখি ভাল লাগিছে । অভিযান্ত্ৰিক দিশৰ পৰাও থাকিবলগীয়া জ্ঞানখিনিও এইসকল মহিলাই লাভ কৰা বাবে কাম খুব উন্নতমানৰ হ'ব ।"
মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই মহিলাসকলৰ এই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ যাত্ৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষিত মহিলা ৰাজমিস্ত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সাংসদ পুঁজিৰ অধীনত মাজুলীত দুটাকৈ জিৰণি গৃহ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে এই মহিলাসকলক অৰ্পণ কৰা হ'ব বুলি কয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু বিধায়ক ভুৱন গামক প্ৰশংসা কৰে ।
লগতে পঢ়ক:নতুন স্থানত জাতিংগা উৎসৱ, ২১-২২ নৱেম্বৰত সংগীতৰ মূৰ্চ্ছনাত মুখৰিত হ’ব হাফলং
পিতৃ-মাতৃৰ সন্ধান ওলাল কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত দেৱশিশুটিৰ