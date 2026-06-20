এখন ছবি মচি দিলে জুবিন গাৰ্গ শেষ হৈ নাযায় : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা

এখন ছবি মচি দিলে জুবিন গাৰ্গ শেষ হৈ নাযায় : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা
মহানগৰীত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি দিয়াৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৷
Published : June 20, 2026 at 6:41 PM IST
ডিব্ৰুগড় : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা শনিবাৰে মৰাণত উপস্থিত হয় ৷ পুৱাৰ ভাগতে বিজেপিৰ মৰাণ মণ্ডলৰ উদ্যোগত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৰাণৰ গ্ৰাম'ফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী উমানন্দ দুৱৰা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া আৰু মৰাণৰ বৰ্ষীয়ান ক্ৰীড়া সংগঠক অঞ্জলি চেতিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৷
শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি দিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই সংবাদ মধ্যমত কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ ছবি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন মগজু আৰু আত্মাত অলংকৃত হৈ আছে কোনেও মোহাৰিব নোৱাৰে । ক'ৰবাত এখন ছবি মোহাৰি দিলেও জুবিন গাৰ্গ শতাব্দীজুৰি থাকিব । জিলিকি থকা এখন জুবিন গাৰ্গৰ ফটো কোনোবাই মোহাৰি দিছে সকলোৰে খং উঠিব, আমাৰো বেয়া লাগিছে । কিন্তু সেইটোক লৈ ৰাজনীতিক কৰিব নালাগে।"
তেওঁ লগতে কয়,"জুবিন গাৰ্গে নিজেই কৈ গৈছে পলিটিকচ নকৰিবা বন্ধু বুলি । কোনোবা ঠিকাদাৰ, বনুৱাই মোহাৰিছে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেই হ'ল । সেইটোক লৈ আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সেইটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আমাৰ । কিন্তু সেইটোকে লৈ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কলুষিত কৰিব বিচৰাটো কেইবাটাও গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এখন ছবি মোহাৰি দিলেও জুবিন গাৰ্গ শেষ হৈ নাযায় । লুইত থকালৈকে, চন্দ্ৰ-সূৰ্য থকালৈকে জুবিন জিলিকি থাকিব ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "সাংসদগৰাকী যিহেতু তেওঁৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাহমৰালৈ বিগত দুটা বছৰেই অহা নাই । কোনোবাইটো কামখিনি কৰিব লাগিব । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্দেশত যোৰহাটত সাংসদৰ কাম কৰিছো । সাংসদ এগৰাকী সুখে দুখে ৰাইজৰ সৈতে থাকিব লাগিব ৰাইজৰ মনৰ কথা গম পাব লাগিব । কেৱল সংসদত সাৱলীল ভাষণ দিলেই নহ'ব । বোকা পথাৰ গচকিব পাৰিব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক: লাহৰীঘাটত বৃহৎ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন: কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি বিজেপিত যোগ দিব ২০ সহস্ৰাধিকে