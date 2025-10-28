হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাক শিলৰ ৰেখা কিয় বুলিলে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই ?

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাক শিলৰ ৰেখা কিয় বুলিলে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই ?
জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়খন সমাধি নিৰ্মাণ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসা মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ।
Published : October 28, 2025 at 2:07 PM IST
যোৰহাট: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাই শিলৰ ৰেখা । যি কথা কয় বা যি কাম কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে সেয়া সময়মতে কৰে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে সকলোবোৰ কাম পৰ্যায়ক্ৰমে কৰে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কৰা কামৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ এইদৰে মন্তব্য় কৰিলে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়খন সমাধি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰে ।
সোমবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ষট পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তেই মহান শিল্পীগৰাকীৰ সমাধিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰসংগত মন্তব্য় কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সদিচ্ছা ইতিমধ্য়ে আমি গম পাইছো । গুৱাহাটীৰ বাবে ইতিমধ্য়ে সমিতি গঠন কৰা হৈছে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে যি কয় সেয়া শিলৰ ৰেখা । প্ৰথমখন জুবিনক্ষেত্ৰৰ বাবে সমিতি গঠন কৰা হৈছে, সেই অনুযায়ী কামো আৰম্ভ হৈছে । দ্বিতীয়খন জুবিন ক্ষেত্ৰ যোৰহাটত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে । যোৰহাটত হ'বলগীয়া জুবিনক্ষেত্ৰৰ কামৰো ৰূপৰেখা শীঘ্ৰে প্ৰস্তুত হ'ব ।"
কিছুমান মানুহে সকলোতে বিৰোধ কৰে :
আনহাতে জুবিনক্ষেত্ৰত SOP দিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "জুবিনক্ষেত্ৰত দিয়া SOP নমনা দুই ধৰণৰ মানুহ আছে । অন্তৰৰ পৰা ভাল পোৱা মানুহখিনিয়ে অলপ সময় বৃদ্ধি কৰিব কৈছে । তেওঁলোকৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সময় বৃদ্ধি কৰি দিছে । কিছুমান মানুহ আছে জুবিনকলৈ ৰাজনীতি কৰিব খোজে । সকলো কথাৰ বিৰোধ কৰিব খোজে । নাম নকওঁ । ঘৰ জ্বলাই দিয়া, দোকান ভাঙি দিবলৈ কয় এজন বিয়াগোম নেতাই ।"
জুবিনৰ গান নিজৰ মিটিঙত নিষিদ্ধ কৰিছিল কোনে ?
"এইজন নেতাই নিজকে কাঞ্চনজংঘা বুলি দাবী কৰে । তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ নাম সলনি কৰি ৰৈ ৰৈ বিনালে কৰিব কয় । সেই একেজন নেতাই ঘৰ জ্বলাই দিবলৈ কৈ প্ৰৰোচনা কৰে । তেনে শ্ৰেণীৰ মানুহে জুবিনৰ গান নিজৰ মিটিঙত নিষিদ্ধ কৰিছিল । তেওঁলোকে এতিয়া সকলো কথাতেই বিৰোধ কৰে । জুবিন অনুৰাগীসকলৰ কথা ভাবি নিশা ১০ বজাৰ পৰিৱৰ্তে ১১ বজালৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । জুবিনক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিৰ শ্ল'গান, সুৰাৰ পয়োভৰ বন্ধ কৰা আৰু আইন-শৃংখলা পৰিৱেশ সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ এই SOP দিয়া হৈছে ।" এইদৰে কয় পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
প্ৰাক্তন আটছা নেতাৰ বিজেপিত যোগদান সন্দৰ্ভত কি কয় মাৰ্ঘেৰিটাই ?
ইপিনে, প্ৰাক্তন আটছা নেতা ধীৰাজ গোৱালাই বিজেপিত যোগদান প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "ধীৰাজ গোৱালা চাহ জনগোষ্ঠী নেতা বুলি গণ্য় নকৰো, তেওঁ অসমৰ অসমীয়া নেতা । ধীৰাজ গোৱালা অসমৰে এজন জনপ্ৰিয় নেতা আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় । তেওঁ যদি বিজেপিলৈ আহে সেয়া ভাল কথা আৰু তেতিয়া বিজেপি দলটো অধিক শক্তিশালী হ'ব; কিন্তু তেওঁ যে বিজেপিত যোগদান কৰিব মই এতিয়াও গম পোৱা নাই । ধীৰাজ গোৱালা, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰূপেশ গোৱালা আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আদিক আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা বুলি গণ্য় নকৰো, তেওঁলোক অসমৰ অসমীয়া নেতা ।"
আনহাতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য় কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "ময়ো আহোম সম্প্ৰদায়ৰ । সেহে আহোমৰ লগতে পাঁচ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ময়ো বিচাৰো কাৰো হানি-বিঘিনি নোহোৱাকৈ । ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত এই বিষয় উথাপন কৰিব ।"