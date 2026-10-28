অভিনয় কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক সময়ে নিদিয়ে: কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপী

অভিনয় কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক সময়ে নিদিয়ে: কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপী
মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত শিশুৰ সৈতে মতবিনিময় ।
Published : October 28, 2026 at 7:21 PM IST
বাক্সা : কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু পৰ্যটন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে আজি বাক্সা জিলাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বুধবাৰে বাক্সাত উপস্থিত হয় ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতীৰ লগতে বিভিন্ন জীৱ-জন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চলি থকা বিলুপ্তপ্ৰায় নল গাহৰিৰ সংৰক্ষণ আৰু গৱেষণা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি কয়, ‘‘মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটন বিকাশৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
আজিকালি কৰ্ম ব্য়স্ততাৰ বাবে অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ নাপায় যদিও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা অভিনেতা সুৰেশ গোপীয়ে অভিনয়ৰ আশা এতিয়াও এৰা নাই । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ ওপৰত ন্য়স্ত কৰা কাম সুচাৰু ৰূপে পালন কৰিবলৈ দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সদায় ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আগতেই যি অভিনয় কৰিছিলো, এতিয়া অভিনয় কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক সময়ে নিদিয়ে ৷ এতিয়া বহু কাম থাকে । আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ইমান বিশাল যে তাত আমি সদায় ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় ৷ সময় পালে অভিনয় জগতত যাম ৷"
জিলাখনৰ ভালুকমাৰী আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গোপীয়ে কণ কণ শিশুক গামোচা পিন্ধাই চকলেট উপহাৰ দিয়ে । এই কেন্দ্ৰটোৰ শিশুসকলৰ সৈতেও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মতবিনিময় কৰি কয়, ‘‘সকলো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে ।’’ তেওঁ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰো বুজ লয় ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত জিলাখনৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয় । জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বীৰ সৈতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । জিলাখনত চলি থকা বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কেও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ লয় ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আশাৰ ৰেঙণি : কলঙক পুনৰ বোৱতী কৰিবলৈ চৰকাৰৰ নতুন বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ