উত্তৰ-পূবত প্ৰায় ৮২ কোটি টকাৰ দুটাকৈ বাঁহ প্ৰকল্প মুকলি

উত্তৰ-পূবত প্ৰায় ৮২ কোটি টকাৰ দুটাকৈ বাঁহ প্ৰকল্প মুকলি
ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই দেওবাৰে গুৱাহাটীত বাঁহ প্ৰকল্প দুটা মুকলি কৰে ।
Published : January 26, 2026 at 7:47 AM IST
গুৱাহাটী : উত্তৰ-পূব অঞ্চলত আধুনিক জীৱিকা আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ৮২.৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দেওবাৰে দুটা বাঁহ প্ৰকল্প আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । উত্তৰ-পূব বেত আৰু বাঁহ বিকাশ পৰিষদে (এন ই চি বি ডি চি) ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰকল্প দুটা গুৱাহাটীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াই উদ্বোধন কৰে ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বাঁহ, যাক 'সেউজ সোণ' বুলিও কোৱা হয় । বাঁহ ইতিহাসৰ পৰাই আমাৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আহিছে । ই কেৱল এক সম্পদ নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ ঘৰ, সঁজুলি, আচাৰ-অনুষ্ঠান আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান । খাদ্যৰ টেবুলৰ পৰা হস্তশিল্পলৈকে, খেতিৰ পথাৰৰ পৰা উৎসৱলৈকে, বাঁহে বহু প্ৰজন্ম ধৰি নীৰৱে আমাৰ জীৱন গঢ়ি তুলিছে । আজি এ টি পি, এমাজ'ন, ফ্লিপকাৰ্টৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলি আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ এক যৌথ ভৱিষ্যৎ ৰচনা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই উদ্যোগসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে জীৱিকাৰ শক্তিশালীকৰণ, ঔদ্যোগিক বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰা আৰু অঞ্চলটোত সেউজ বিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হিচাপে বাঁহক প্ৰতিষ্ঠা কৰা । আজি মুকলি কৰা দুটা প্ৰকল্প বাঁহৰ সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত শিল্পী আৰু উৎপাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক ঔদ্যোগিক উৎপাদন আৰু বিশ্ব বজাৰলৈকে-একে আনটোৰ পৰিপূৰক হিচাপে গঠন কৰা হৈছে ।"
'পৰম্পৰাগত বাঁহ শিল্পী ক্লাষ্টাৰ সশক্তিকৰণ' শীৰ্ষক এই প্ৰকল্পৰ মূল লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮ খন ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত বাঁহ শিল্প ক্লাষ্টাৰসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰা । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সঁজুলি, নক্সা আৰু উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আধুনিকীকৰণ, কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ (CFC) উন্নীতকৰণ আৰু শিল্পীসকলক ডিজিটেল আৰু সংগঠিত খুচুৰা বিক্ৰী ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ৪ হাজাৰ লোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব । ব্ৰেণ্ডিং, মাৰ্কেটিং, প্ৰচেছিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ।
আনহাতে দ্বিতীয় প্ৰকল্পটো হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ কুৱালিটী বেম্ব' স্থাপন কৰা । তাত দুটা প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ থাকিব । এটা হ'ব অসমত আৰু আনটো নাগালেণ্ডত হ'ব । এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বাঁহৰ ব'ৰ্ড, পেনেল, আচবাব আদি সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে কাঠ, প্লাষ্টিক আৰু পৰম্পৰাগত নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ বিকল্প হিচাপে বাঁহক প্ৰতিষ্ঠা কৰা । এই উদ্যোগৰ অধীনত অসম আৰু নাগালেণ্ডত আধুনিক প্ৰচেছিং আৰু উৎপাদন ক্লাষ্টাৰ স্থাপন কৰা হ'ব ।
