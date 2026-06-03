অসমৰ মুগা সূতাত ‘চেনেহজৰী’ৰ গাঁঠি...বিশ্বৰ বুকুত নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব সোণালী সূতাই
মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াই আৰম্ভ কৰে মিছন ‘চেনেহজৰী’ । এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে মুগাশিল্পৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন সাধন ৷
By ANI
Published : June 3, 2026 at 7:58 AM IST|
Updated : June 3, 2026 at 8:11 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ অনন্য মুগা শিল্পক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক, উচ্চ মূল্যৰ বিলাসী বস্ত্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক ব্যাপক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ এই পদক্ষেপৰ নাম দিয়া হৈছে মিছন ‘চেনেহজৰী’-অসম মুগা ৰেচম ইউ এছ পি (Mission "Senehjori" – Assam Muga Silk USP)৷ মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াই আৰম্ভ কৰে ‘চেনেহজৰী’ ।
অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ড, বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয় আৰু অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়/সংগঠনৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে মুগা পালনৰ বাবে উদ্ভিদৰ খেতি আৰু মুগা পলুৰ সঁচ উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সূতা উলিওৱা, কাপোৰ বোৱা, ব্ৰেণ্ডিং, ৰপ্তানি, ডিজিটেল প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আৰু পৰ্যটনলৈকে সমগ্ৰ মুগা ৰেচমৰ শৃংখল শক্তিশালী কৰা ।
Mission Muga Silk will galvanise our silk rearers and weavers and promote this heritage silk of Assam. At the launch programme along with Hon'ble Union Minister Shri @JM_Scindia ji. https://t.co/zCbriMoCY8— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 2, 2026
বিশ্বৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপাদিত সোণালী সূতা আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমটো জি আই টেগ লাভ কৰা ৰেচম হিচাপে পৰিচিত মুগা সূতা বা এই শিল্পই অসমৰ প্ৰায় ২.৬ লাখ পালক আৰু বয়নশিল্পীৰ পৰিয়ালক পেটৰ ভাতমুঠি দি আহিছে । এই সূতা বিশ্বতেই বিৰল আৰু ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিৰ সত্ত্বেও এই খণ্ডটোৱে উপযুক্ত মূল্য লাভ কৰাৰ পৰা আজিও বঞ্চিত হৈ আছে । মিছন চেনেহজৰীয়ে প্ৰিমিয়াম, অনুসৰণযোগ্য আৰু ৰপ্তানিমুখী মুগা ৰেচম অৰ্থনীতি সৃষ্টি কৰি এই মূল্যৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিব বিচাৰে ।
এই অভিযানে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মাজুলী আৰু শুৱালকুছিকে ধৰি প্ৰধান মুগা ৰেচম উৎপাদনকাৰী স্থানসমূহ সামৰি ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰে । এই পদক্ষেপে মুগাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান শক্তিশালী কৰা, সূতা উলিওৱাৰ বাবে আধুনিক আন্তঃগাঁথনি স্থাপন কৰা, কৃষক-উৎপাদক সংস্থা (এফপিঅ')ক প্ৰসাৰ কৰা, সামগ্ৰিক সুবিধা কেন্দ্ৰ (চিএফচি) সৃষ্টি কৰা, জিআই প্ৰমাণীকৰণ বলবৎ কৰা আৰু ঐক্যবদ্ধ ব্ৰেণ্ড পৰিচয় "চেনেহজৰী"ৰ অধীনত বিশ্বব্যাপী বজাৰত প্ৰৱেশ গঢ়ি তোলাৰ কল্পনা কৰিছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে ।
ড’নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াই উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য শক্তি আৰু উৎপাদনসমূহে যাতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে বহনক্ষম জীৱিকাৰ সৃষ্টি কৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসমৰ মুগা ৰেচম কেৱল বস্ত্ৰজাত সামগ্ৰী নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ এক সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ সম্পদ ৷
বিবৃতি অনুসৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোকপাত কৰে যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়, অসম চৰকাৰ, কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশীদাৰসকলৰ মাজত একত্ৰীকৰণৰ সৈতে "সমগ্ৰ চৰকাৰ"ৰ নীতিৰে মিছন চেনেহজৰীক আগুৱাই অনা হৈছে । ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা ১৩৬-১৫১ কোটি টকাকে ধৰি তিনি বছৰৰ ভিতৰত ৩৯৬-৪১১ কোটি টকাৰ আনুমানিক বিনিয়োগেৰে এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিলাসী মুগা ৰেচম পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰা, উৎপাদকসকলৰ বাবে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰা আৰু ৰেচম ভিত্তিক সাংস্কৃতিক আৰু অভিজ্ঞতাভিত্তিক পৰ্যটনৰ বাবে অসমক আগশাৰীৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ় দিয়া ।
The #MissionSenehjori, reflects the best effects of a Double Engine Govt led by Adarniya @narendramodi ji, where people at the heart of our crafts are given an opportunity and Assam's identity is taken to the global markets- from Gulf to Japan and beyond. pic.twitter.com/5KA1bEkorb— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 2, 2026
সিন্ধিয়াই লগতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে মিছনৰ সফলতা প্ৰতিফলিত হ’ব যেতিয়া প্ৰামাণিক অসম মুগা ৰেচমে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিলাসী বজাৰত প্ৰিমিয়াম চিল্ফ হিচাপে স্থান নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি উৎপাদনকাৰী আৰু শিপিনী পৰিয়ালসমূহৰ বাবে অধিক আয় নিশ্চিত কৰিব । তেওঁ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, ব্ৰেণ্ডিং, গুণগত নিশ্চয়তা আৰু ৰপ্তানি সুবিধাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ মুগা ৰেচমৰ মূল্য শৃংখল শক্তিশালী কৰাৰ দিশত চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় ।
এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি সিন্দিয়াই মঙলবাৰৰ দিনটো অসমৰ বাবে আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন বুলি অভিহিত কৰে । এই মিছনে অনুপ্ৰাণিত কৰা গভীৰ আৱেগিক বান্ধোনৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয় যে অসমৰ মুগা ৰেচম প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসৱৰ এখন বিপণীত ৷ এয়া কেৱল ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰেই নহয়, ই পূৰ্ণ বস্ত্ৰ ৷ তেতিয়াই মিছন চেনেহজৰীৰ ধাৰণাটো সঁচা অৰ্থত গঢ় লৈ উঠিছিল ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ মুগা ৰেচম উৎপাদনৰ ৯০ শতাংশ অসমত আছে, আৰু এই খণ্ডৰ অনন্য বৈশিষ্ট, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সোণালী ৰং, ব্যতিক্ৰমী স্থায়িত্ব আৰু জি আই সমৰ্থিত অনুসৰণযোগ্যতাই ইয়াক বিশ্বজুৰি বিলাসী বস্ত্ৰশিল্পৰ ভিতৰত নিজস্ব স্থান দিছে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে উৎপাদক আৰু উদ্যোগীসকলৰ অসাধাৰণ প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও আজি উৎপাদকসকলে মুগা ৰেচমৰ পৰা বছৰি মাত্ৰ ১৮-২১,০০০ টকাহে উপাৰ্জন কৰে, আৰু এই বাস্তৱতাক নিৰ্ণায়কভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ মিছন চেনেহজৰী হাতত লোৱা হৈছে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অভিযানৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যাৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য হৈছে মুগা ৰেচমৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰিমিয়াম মূল্য যাতে উৎপাদনথলীৰ পৰা বিদেশলৈকে, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, অসমৰ শিপিনী আৰু পালনকাৰীসকলে যাতে উচিত মূল্য পায় ।
সিন্ধিয়াই কয়, "আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে আমি অৰিহণা যোগাম আৰু মূল্য শৃংখলৰ প্ৰতিটো অংশ যাতে একত্ৰিত হয়, অসমৰ পৰা মুগা ৰেচমক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱাটো নিশ্চিত কৰিম ।"
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছন চেনেহজৰীৰ ধাৰণা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে ড’নাৰ মন্ত্ৰীৰ শলাগ লৈ অসমৰ পৰম্পৰাগত ৰেচম খণ্ডৰ বাবে এয়া এক মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মুগা ৰেচম অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু এই মিছনে ৰাজ্যখনৰ চহকী ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ সমান্তৰালভাৱে উৎপাদক, পালনকাৰী, শিপিনী আৰু উদ্যোগীসকলৰ বাবে নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
Always a pleasure catching up with Shri @JM_Scindia! As Minister for @MDoNER_India he is on the ground & taking several initiatives to improve livelihoods of the people of North East.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 2, 2026
In one such initiative, we launched #MissionSenehjori- a ₹400+ cr plan for Assam's Muga silk. pic.twitter.com/KXpDO0u9j6
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নক অভূতপূৰ্ব অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ মিছন চেনেহজৰীক এক পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে যিয়ে অসমক প্ৰিমিয়ম ৰেচম উৎপাদনৰ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিব আৰু লগতে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি, উদ্যোগীকৰণক উৎসাহিত কৰা আৰু বহনক্ষম গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ প্ৰসাৰ ঘটাব ।
ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব সঞ্জয় জাজুৱে মিছনৰ ৰূপায়ণৰ কাঠামোৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰি বিশ্বৰ একমাত্ৰ প্ৰামাণিক মুগা ৰেচম উৎপাদক হিচাপে অসমৰ অনন্য সুবিধাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয় যে মিছনে মুগাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদৰ পুনৰুৎপাদন শক্তিশালী কৰা, মুগাৰ সঁচৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰা, সূতা উলিওৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ আন্তঃগাঁথনিগত আধুনিকীকৰণ, জিআই প্ৰমাণীকৰণক প্ৰসাৰিত কৰা, ডিজিটেল অনুসৰণ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা আৰু ব্ৰেণ্ডিং আৰু ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে বজাৰত প্ৰৱেশ বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব দিব ।
২০২৮ চনৰ ভিতৰত পাঁচটা আধুনিকীকৃত মুগা সূতা উৎপাদন ইউনিট আৰু এটা মুগা স্পান মিল স্থাপন, ৩০ টা এফপিঅ’ আৰু ১১৮০ টাতকৈও অধিক কৃষক আগ্ৰহ গোট সৃষ্টিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷ তদুপৰি ৫,০০০ হেক্টৰ নূনি আৰু শোঁ আলু উদ্ভিদৰ পুনৰুৎপাদন, জিআই-লিংকড ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় কৰা মুগা ৰেচমৰ ৮০ শতাংশতকৈ অধিক প্ৰমাণীকৰণ, ৮,০০০ তকৈ অধিক পৰিয়ালৰ বাবে ডিজিটেল অনুসৰণ ব্যৱস্থা সৃষ্টি আৰু মুগা ৰেচমৰ ৰপ্তানি বছৰি ২০০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিকলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰো লক্ষ্য লোৱা বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
মিছন চেনেহজৰীয়ে মুগাশিল্প খণ্ডৰ উন্নয়ন, ৰেচম পৰ্যটন উদ্যান স্থাপন আৰু বাৰ্ষিক মুগা উৎসৱ আয়োজনৰ জৰিয়তেও সাংস্কৃতিক অৰ্থনীতিৰ প্ৰসাৰ ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাৰ ফলত অসমক ৰেচম ঐতিহ্য পৰ্যটনৰ বাবে এক প্ৰধান গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব ।
উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বস্ত্ৰ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ড, বস্ত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিক কৃষি প্ৰতিষ্ঠানৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, উৎপাদক সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি, শিপিনী, উদ্যোগী আৰু মুগা ৰেচম মূল্য শৃংখলৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য অংশীদাৰসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।