বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা

বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা
বন্যাতৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগত লৈ বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৷
Published : August 5, 2026 at 1:20 PM IST
শিৱসাগৰ : বুধবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা ৷ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ নেপালীখুঁটিত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডা ৷
ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়কে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নেপালীখুঁটিৰ বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত-বিনিময়ো কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এই প্ৰলয়ংকাৰী বানত মানুহৰ প্ৰাণহানী হোৱাৰ লগতে পশুধন, ঘৰ-খেতি আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এই ক্ষতিৰ পৰিমাণ ব্যাপক । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰাই আনিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৷ এই ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰা হ'ব ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰসংগৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডাই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলো সময়ত উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ লৈ আছে ৷ তেওঁ সকলো সহযোগিতা প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বানৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মোক পঠিয়াইছে ৷ বানৰ ফলত হোৱা সকলো ক্ষতি হোৱাত বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰপৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজৰ লগত আছে ৷"
উল্লেখ্য যে,মঙলবাৰে অসমত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডাই বুধবাৰে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা ভ্ৰমণ কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ ৬ আগষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা হ’ব অৰুণাচললৈ ৷ একেদৰে তেওঁ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাও ভ্ৰমণ কৰি অসমলৈ অকস্মাতে নামি অহা পানীৰ ধলৰ উৎস বিচাৰিব ৷
১৯ জুলাইত অহা ভয়ংকৰ বানে যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে ৷ বান শুকোৱাৰ পাছতো বন্যাৰ্তৰ চকুৰ পৰা যোৱা নাই চকুলো ৷
লগতে পঢ়ক: বানৰ পাছত নাজিৰাত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: একেটা পৰিয়ালৰে দুজন লোকৰ জ্বৰত মৃত্যু