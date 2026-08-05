ETV Bharat / state

বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা

বন্যাতৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগত লৈ বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৷

UNION MINISTER JP NADDA
বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : বুধবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা ৷ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ নেপালীখুঁটিত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডা ৷

ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়কে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নেপালীখুঁটিৰ বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত-বিনিময়ো কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা (ETV Bharat Assam)

বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এই প্ৰলয়ংকাৰী বানত মানুহৰ প্ৰাণহানী হোৱাৰ লগতে পশুধন, ঘৰ-খেতি আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এই ক্ষতিৰ পৰিমাণ ব্যাপক । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰাই আনিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৷ এই ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰা হ'ব ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰসংগৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডাই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলো সময়ত উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ লৈ আছে ৷ তেওঁ সকলো সহযোগিতা প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বানৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মোক পঠিয়াইছে ৷ বানৰ ফলত হোৱা সকলো ক্ষতি হোৱাত বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰপৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজৰ লগত আছে ৷"

উল্লেখ্য যে,মঙলবাৰে অসমত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডাই বুধবাৰে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা ভ্ৰমণ কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ ৬ আগষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা হ’ব অৰুণাচললৈ ৷ একেদৰে তেওঁ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাও ভ্ৰমণ কৰি অসমলৈ অকস্মাতে নামি অহা পানীৰ ধলৰ উৎস বিচাৰিব ৷

১৯ জুলাইত অহা ভয়ংকৰ বানে যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে ৷ বান শুকোৱাৰ পাছতো বন্যাৰ্তৰ চকুৰ পৰা যোৱা নাই চকুলো ৷

লগতে পঢ়ক: বানৰ পাছত নাজিৰাত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: একেটা পৰিয়ালৰে দুজন লোকৰ জ্বৰত মৃত্যু

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটি
শিৱসাগৰ
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা
UNION MINISTER JP NADDA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.