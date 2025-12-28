ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত মুকলি হ'ব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহটো ৷ প্ৰেক্ষাগৃহটোতত কি কি ব্যৱস্থা থাকিব ?

Jyoti Bishnu Prekhyagriha
মুকলি হ'ব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 28, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অপেক্ষা আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ ৷ সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলি হ'ব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধনী কৰিব এই অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহটো । দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰেক্ষাগৃহটো সবিশেষ ফেচবুক লাইভযোগে দাঙি ধৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিশাল অৱদান আমি পাহৰিব নোৱাৰো । গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক সন্মান জনাই ৰাজ্য চৰকাৰে ৫ হাজাৰ আসনযুক্ত এটা সুন্দৰ কলামন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে । অহা কালি আবেলি ৪ বজাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুভ উদ্বোধন কৰিব । এই প্ৰকল্পটোৱে আমাৰ বহুদিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিব । এই প্ৰেক্ষাগৃহটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব ।"

  • কি কি ব্যৱস্থা থাকিব প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ ভিতৰত ?

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ বাহিৰত পাৰ্কিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বহু খলপীয়া এই পাৰ্কিঙত একে সময়তে ৪৫০ খন গাড়ী ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা আছে ।

Jyoti Bishnu Prekhyagriha
গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলি হ'ব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ (ETV Bharat Assam)
  • মিউজিকেল ফাউণ্টেইন

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰত ৯ হাজাৰ বৰ্গ মিটাৰৰ এখন বাগিচা আছে । য'ত মিউজিকেল ফাউণ্টেইন, ফুড ক'ৰ্ট আদি থাকিব । মিউজিকেল ফাউণ্টেইনত অনবৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত বাজি থাকিব । চাৰিখন ফুড কৰ্টো থাকিব । প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠান নাথাকিলে ৰাইজে এই কলা মন্দিৰটোৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ।

তদুপৰি প্ৰেক্ষাগৃহৰ দুয়োফালে জ্যেতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তি থাকিব । প্ৰেক্ষাগৃহটোত সোমাৱাৰ লগে লগে এখন আটকধুনীয়া ভিডিঅ' স্কীন বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখুৱাই থকা হ'ব ।

Jyoti Bishnu Prekhyagriha
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহটো (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ফেচবুক লাইভত কয়, ‘‘প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ে আদৰণি জনাব । প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰত অসমৰ আপুৰুগীয়া বাদ্য ৰখাৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে । বাদ্যবোৰৰ কেনেকুৱা মিউজিক হয় সেইবোৰ চাব পাৰিব । এখন স্কীন থাকিব, সেই স্কীনখনৰ বুটাম টিপিলেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ মিউজক বাজি উঠিব ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘১১ হাজাৰ বৰ্গ মিটাৰ সামৰি থকা কলা মন্দিৰটোত অত্যাধুনিক দৃশ্য শ্ৰাব্য থাকিব । মঞ্চখনত এক লাখ ৱাটৰ প্ৰফেচনেল চাউণ্ড চিষ্টেম থাকিব । তদুপৰি সৰু কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ থাকিব । য'ত অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে আখৰা কৰিব পাৰিব । প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠান লাইভ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । তাৰোপৰি এটা অতিথিশালাৰ ব্যৱস্থাও আছে এই প্ৰেক্ষাগৃহত ।’’

Jyoti Bishnu Prekhyagriha
মুকলি হ'ব অত্যাধুনিক জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘প্ৰেক্ষাগৃহটোত বিদ্যুতৰ সলনি সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিম । চ’লাৰ পেনেল লগোৱা হৈছে । য'ত প্ৰতিদিনে ১১৯৩১ কিলোৱাট আহৰণ কৰিম । কলা মন্দিৰত অনুষ্ঠান নাথাকিলেও দৰ্শনাৰ্থীয়ে বাহিৰলৈ আহি মিউজিক ফাউণ্টেইনৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ।"

লগতে পঢ়ক : আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ

TAGGED:

JYOTI BISHNU PREKHYAGRIHA
INDIA LARGEST CULTURAL VENUE
ইটিভি ভাৰত অসম
জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ
JYOTI BISHNU AUDITORIUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.