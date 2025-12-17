ETV Bharat / state

নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ; চলিত মাহতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হাতেৰে মুকলিৰ পথত ২০০ কোটি টকীয়া বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প

২০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব প্ৰকল্পটো ।

batadrava Cultural Project
বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 17, 2025 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : ৰাজ্যৰ ভকত, বৈষ্ণৱৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত নিৰ্মিত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প । গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালৰ শেষৰ ভাগত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । এসময়ত একাংশ লোকে বেদখল কৰি থকা বটদ্ৰৱাৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি বিজেপি চৰকাৰে হাতত লৈছিল বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম । বৃহত্তৰ বটদ্ৰৱাৰ ৮০০ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পাছত গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ কাষৰ ১০০ ৰো অধিক বিঘা ভূমিত এই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ নির্মাণকার্য আৰম্ভ হৈছিল ।

২০০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে প্রকল্পটো ভকত-বৈষ্ণৱ তথা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে । ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষভাগতে প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধনৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব বুলিও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

এই মাহতে মুকলি কৰা হ'ব বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প (ETV Bharat)

গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ কাষত নিৰ্মাণ হোৱা বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পলৈ আহিবলগীয়া পৰ্যটকৰ বাবে প্ৰকল্পটোৰ কাষতে কুহিলা খেতি কৰাৰ বাবে পূৰ্বে দিয়া ৪২ বিঘা ভূমিও পাৰ্কিঙৰ বাবে ক্ৰয় কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও জিলা আয়ুক্তই ।

batadrava Cultural Project
প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প (ETV Bharat)

কি আছে বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত ?

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই ২০২২ চনত ভোমোৰাগুৰি, হাইডুবি, বৰহিছা, সৰুহিছা অঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৮৬৮ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই প্রকল্পটো সন্দৰ্ভত কয়, "বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প শংকৰদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰৰ তত্বাৱধানত চলিব । সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত গুৰু আসনকে ধৰি গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰকল্পটিৰ কাম হাতত লোৱা হৈছিল । প্ৰকল্পটোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষতেই আছে হেলিপেড । তাৰ সমীপতে তালৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰেক্ষাগৃহ । লগতে খোলৰ আৰ্হিত এটা বৃহৎ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । য'ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আছে মঞ্চ । প্ৰকল্পস্থলীতেই আত্মসহায় গোটবিলাকে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।"

batadrava Cultural Project
বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প (ETV Bharat)

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়, "শ শ লোকে একেলগে বহি জলপান গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা জলপান গৃহও । পাৰ্কিঙৰ বাবে কুহিলা খেতিৰ বাবে দিয়া ৪২ বিঘা ভূমিতো চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া অনুযায়ী ক্ৰয় কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগেই সমগ্ৰ এলেকাটো এটা পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰিণত হ'ব । এই প্ৰকল্প উদ্বোধনে নগাঁৱৰ সোণালী ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।" তেওঁ লগতে কয় যে বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া ।

batadrava Cultural Project
বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প (ETV Bharat)

লগতে পঢ়ক :পদপথৰ কুকুৰৰ অভিভাৱক : জীয়াই থকা সময়খিনিত সমাজক যদি কিবা এটা দি যাবই নোৱাৰে তেন্তে জীৱনৰ মাদকতা ক'ত ?

TAGGED:

NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
BATADRAVA THAN
বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প
BATADRAVA CULTURAL PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.