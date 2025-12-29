ETV Bharat / state

২০২৬ৰ বাবে এটা দিন : জ্যোতি-বিষ্ণুৰ নাম লৈ অসমবাসীৰ পৰা আৰু পাঁচ বছৰ বিচাৰিলে অমিত শ্বাহে

৫০০০ আসনযুক্ত বিশাল 'জ্যোতি-বিষ্ণু কলা মন্দিৰ’ উন্মোচন কৰি অসমৰ পৰা এজন এজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাহিৰ কৰি অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অমিত শ্বাহৰ ।

অসমত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহ (Himanta Biswa Sarma's FB page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 7:56 PM IST

গুৱাহাটী : অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে অধিক কাম কৰিবলৈ আৰু পাঁচটা বছৰৰ বাবে বিজেপিক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ জনসভাত অসমবাসীক আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী চাণক্য অমিত শ্বাহে ।

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সোমবাৰে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা ধামৰ প্ৰকল্প উন্মোচন কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীত জনতাৰ বাবে উছৰ্গা কৰিলে অসমৰ দুই সাংস্কৃতিক পুৰোধা 'জ্যোতি-বিষ্ণু’ৰ নামেৰে নামংকিত উত্তৰ-পূবৰ সৰ্ববৃহৎ এক প্ৰেক্ষাগৃহ ৷ লগতে তেওঁ নৱনিৰ্মিত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ো সোমবাৰে মুকলি কৰে ৷

অসমৰ সাংস্কৃতিক আাৰু ৰাজহুৱা আন্তঃগাঠনিৰ দিশত নতুন সংযোজন জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আয়ুক্ত কাৰ্যলয়ত স্বয়ংচালিত নগৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা মুকলি কৰে অমিত শ্বাহে ৷ জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নতুন কাৰ্যালয় মুকলি কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি হিন্দী ভাষাত আওৰালে জ্যোতি প্ৰসাদৰ মৰ্মাৰ্থ ।

অসমত বিজেপিৰ শাসনকালত ৰাজ্যত হোৱা বিকাশ আৰু জনগাঁঠনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ৷ লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত অনুপ্ৰৱেশৰ পিছত এটি জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু কলা-সাহিত্য জীয়াই ৰাখিব পৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰে ৷

জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহত কেবা হাজাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত অমিত শ্বাহে কয়, “যিসকলে কলা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ৰক্ষাৰ কথা কয় সেইসকলেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ১৯৮৩-ত আইন আনিছিল । মই কংগ্ৰেছ দলক সোঁৱৰাই দিব খোজো ইমান অনুপ্ৰৱেশৰ পিছত অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি, কলা-সংগীত জীয়াই থাকিব পাৰেনে ? আপোনালোকে ভোটবেংকৰ ৰাজনীতি চলাই নিবৰ বাবে নিজৰ অস্তিত্বতেই আক্ৰমণ চলাইছিল ৷ ইয়াৰ বাবে আজি বহু কাম কৰিছো যদিও আমি সন্তুষ্ট নহয় ।”

“মই এই মঞ্চৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাও যে - যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে মোদী জী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আশীৰ্বাদ দি আহিছে ৷ আপোনালোকে আৰু পাঁচ বছৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক, যাতে অসমৰ পৰা এজন এজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিচাৰি বিচাৰি বাহিৰ কৰি দিব পৰা যায় ৷ আৰু ইয়েই ৰক্ষা কৰিব অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি, আমাৰ খাদ্যাভাস আৰু সমিলমিলৰ সংস্কৃতি ৷” তেওঁ কয় ৷

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে উন্মোচিত কৰা ২৯১ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্ৰেক্ষাগৃহ ৷ এই গোটেই প্ৰকল্পটোত ৫,০০০ লোক একেলগে বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে । গোটেই প্ৰকল্পটো প্ৰায় ৪৫ বিঘা মাটিত বিস্তৃত হৈ আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে জনাইছে । এই সকলো দিশকে সামৰি গোটেই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোক সৰ্ববৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে ।

মুখ্য প্ৰেক্ষাগৃহৰ উপৰিও এই প্ৰকল্প চৌহদটোত এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ, পাঁচটা ভি আই পি ছুইট, প্ৰায় ৪৫০ খন বাহনৰ বাবে কেইবামহলীয়া পাৰ্কিং আৰু উন্নত অডিঅ’-ভিজুৱেল আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আছে । এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “প্ৰেক্ষাগৃহ কমপ্লেক্সটো সেউজ শক্তিৰে চলিব ৷ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত চ’লাৰ পেনেল স্থাপন কৰা হৈছে ।’’

জ্যোতি-বিষ্ণু কলা মন্দিৰ উন্মোচন কৰাৰ লগতে এই স্থানত আয়োজিত সভাতেই জন্মগত হৃদৰোগ উপকাৰ আঁচনিৰ প্ৰায় ১,০০০ জন উপকৃত শিশুকো সম্বোধন কৰে অমিত শ্বাহে ।

আনহাতে ৫০০০ আসনযুক্ত কলা মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়টোও উন্মোচিত কৰে । লগতে মুকলি কৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ সুৰক্ষা আৰু যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 'স্বয়ং চালিত নগৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা ৷'

ইয়াৰ অধীনত সমগ্ৰ মহানগৰখনত ২০০০ চি চি টিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে । এই দুয়োটা প্ৰকল্পত খৰচ কৰা হৈছে মুঠ ২৯২ কোটি টকা ৷ ইয়াৰে অংশ হিচাবে ৩৯ খন মোবাইল ফৰেন্সিক ভেনৰো ফ্লেগ অফ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে ৰাওনা হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ।

