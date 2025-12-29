২০২৬ৰ বাবে এটা দিন : জ্যোতি-বিষ্ণুৰ নাম লৈ অসমবাসীৰ পৰা আৰু পাঁচ বছৰ বিচাৰিলে অমিত শ্বাহে
৫০০০ আসনযুক্ত বিশাল 'জ্যোতি-বিষ্ণু কলা মন্দিৰ’ উন্মোচন কৰি অসমৰ পৰা এজন এজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাহিৰ কৰি অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অমিত শ্বাহৰ ।
Published : December 29, 2025 at 7:56 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে অধিক কাম কৰিবলৈ আৰু পাঁচটা বছৰৰ বাবে বিজেপিক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ জনসভাত অসমবাসীক আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী চাণক্য অমিত শ্বাহে ।
এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সোমবাৰে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা ধামৰ প্ৰকল্প উন্মোচন কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীত জনতাৰ বাবে উছৰ্গা কৰিলে অসমৰ দুই সাংস্কৃতিক পুৰোধা 'জ্যোতি-বিষ্ণু’ৰ নামেৰে নামংকিত উত্তৰ-পূবৰ সৰ্ববৃহৎ এক প্ৰেক্ষাগৃহ ৷ লগতে তেওঁ নৱনিৰ্মিত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ো সোমবাৰে মুকলি কৰে ৷
On behalf of the people of Assam, I expressed my warm gratitude to Adarniya @AmitShah ji as he departed from Guwahati after an eventful day wherein he dedicated several projects to the people and paid tributes to our Bir Swahids. pic.twitter.com/OoWhc96pWi— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 29, 2025
অসমৰ সাংস্কৃতিক আাৰু ৰাজহুৱা আন্তঃগাঠনিৰ দিশত নতুন সংযোজন জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আয়ুক্ত কাৰ্যলয়ত স্বয়ংচালিত নগৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা মুকলি কৰে অমিত শ্বাহে ৷ জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নতুন কাৰ্যালয় মুকলি কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি হিন্দী ভাষাত আওৰালে জ্যোতি প্ৰসাদৰ মৰ্মাৰ্থ ।
Thank you Adarniya @AmitShah ji for acknowledging our efforts in running a special campaign for children with congenital heart diseases and taking care of them so they can lead a healthy life. pic.twitter.com/1D51yC3g1m— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 29, 2025
অসমত বিজেপিৰ শাসনকালত ৰাজ্যত হোৱা বিকাশ আৰু জনগাঁঠনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ৷ লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত অনুপ্ৰৱেশৰ পিছত এটি জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু কলা-সাহিত্য জীয়াই ৰাখিব পৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰে ৷
Taking Assam’s policing to the next level, Adarniya Shri @AmitShah Ji inaugurated the new building of Commissioner of Police, Guwahati.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 29, 2025
Built at ₹111 cr, this state-of-the-art, eco-friendly hub will boost efficiency and empower @assampolice to serve our people even better. pic.twitter.com/ZQFAqVQV19
জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহত কেবা হাজাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত অমিত শ্বাহে কয়, “যিসকলে কলা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ৰক্ষাৰ কথা কয় সেইসকলেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ১৯৮৩-ত আইন আনিছিল । মই কংগ্ৰেছ দলক সোঁৱৰাই দিব খোজো ইমান অনুপ্ৰৱেশৰ পিছত অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি, কলা-সংগীত জীয়াই থাকিব পাৰেনে ? আপোনালোকে ভোটবেংকৰ ৰাজনীতি চলাই নিবৰ বাবে নিজৰ অস্তিত্বতেই আক্ৰমণ চলাইছিল ৷ ইয়াৰ বাবে আজি বহু কাম কৰিছো যদিও আমি সন্তুষ্ট নহয় ।”
With the inauguration of Intelligence City Surveillance System by Adarniya Shri @AmitShah Ji, Guwahati is now equipped with 2000+ cameras, advanced command & data facilities and robust citizen safety systems.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 29, 2025
A giant leap towards a safer, smarter city for all!
My gratitude 🙏 pic.twitter.com/YZDbXGW9QN
“মই এই মঞ্চৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাও যে - যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে মোদী জী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আশীৰ্বাদ দি আহিছে ৷ আপোনালোকে আৰু পাঁচ বছৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক, যাতে অসমৰ পৰা এজন এজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিচাৰি বিচাৰি বাহিৰ কৰি দিব পৰা যায় ৷ আৰু ইয়েই ৰক্ষা কৰিব অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি, আমাৰ খাদ্যাভাস আৰু সমিলমিলৰ সংস্কৃতি ৷” তেওঁ কয় ৷
Welcoming Adarniya @AmitShah ji to the Jyoti Bishnu Antarjatik Kala Mandir with a portrait of the doyens of our culture, Rupkonwar Jyotiprasad Agarwala and Kalaguru Bishnu Prasad Rabha. pic.twitter.com/YGswES3CMQ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 29, 2025
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে উন্মোচিত কৰা ২৯১ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্ৰেক্ষাগৃহ ৷ এই গোটেই প্ৰকল্পটোত ৫,০০০ লোক একেলগে বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে । গোটেই প্ৰকল্পটো প্ৰায় ৪৫ বিঘা মাটিত বিস্তৃত হৈ আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে জনাইছে । এই সকলো দিশকে সামৰি গোটেই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোক সৰ্ববৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে ।
Speaking at the Inauguration of the Jyoti-Bishnu Antarjatik Kala Mandir in Guwahati.— Amit Shah (@AmitShah) December 29, 2025
গুৱাহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পৰা... https://t.co/4P9jQTYvYu
মুখ্য প্ৰেক্ষাগৃহৰ উপৰিও এই প্ৰকল্প চৌহদটোত এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ, পাঁচটা ভি আই পি ছুইট, প্ৰায় ৪৫০ খন বাহনৰ বাবে কেইবামহলীয়া পাৰ্কিং আৰু উন্নত অডিঅ’-ভিজুৱেল আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আছে । এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “প্ৰেক্ষাগৃহ কমপ্লেক্সটো সেউজ শক্তিৰে চলিব ৷ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত চ’লাৰ পেনেল স্থাপন কৰা হৈছে ।’’
भाजपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो घुसपैठियों को भारत के लिए खतरा मानती है, इसलिए भाजपा ही घुसपैठिया मुक्त भारत बना सकती है।— Amit Shah (@AmitShah) December 29, 2025
বিজেপিয়ে একমাত্ৰ এনেকুৱা ৰাজনৈতিক দল, যিয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতৰ বাবে ভাবুকি বুলি মানে৷ সেয়ে বিজেপিয়েই অনুপ্ৰৱেশমুক্ত অসম বা ভাৰত গঢ়িব পাৰিব৷ pic.twitter.com/czjbVMio6f
জ্যোতি-বিষ্ণু কলা মন্দিৰ উন্মোচন কৰাৰ লগতে এই স্থানত আয়োজিত সভাতেই জন্মগত হৃদৰোগ উপকাৰ আঁচনিৰ প্ৰায় ১,০০০ জন উপকৃত শিশুকো সম্বোধন কৰে অমিত শ্বাহে ।
कांग्रेस पार्टी ने IMDT एक्ट लाकर असम में घुसपैठियों के बसने का रास्ता खोल दिया। भाजपा सरकार असम सहित पूरे देश से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेगी।— Amit Shah (@AmitShah) December 29, 2025
কংগ্ৰেছ দলে আই এম ডি টি আইন আনি অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক অসমত বসতি স্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিছিল। বিজেপি চৰকাৰে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ পৰা… pic.twitter.com/xwmWosLvXb
আনহাতে ৫০০০ আসনযুক্ত কলা মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়টোও উন্মোচিত কৰে । লগতে মুকলি কৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ সুৰক্ষা আৰু যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 'স্বয়ং চালিত নগৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা ৷'
ইয়াৰ অধীনত সমগ্ৰ মহানগৰখনত ২০০০ চি চি টিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে । এই দুয়োটা প্ৰকল্পত খৰচ কৰা হৈছে মুঠ ২৯২ কোটি টকা ৷ ইয়াৰে অংশ হিচাবে ৩৯ খন মোবাইল ফৰেন্সিক ভেনৰো ফ্লেগ অফ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে ৰাওনা হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ।