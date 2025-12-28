ETV Bharat / state

আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ

বিয়লিৰ ভাগত অসমত উপস্থিত হ’ব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্বাহ ৷

Amit Shah to arrive on two-day Assam visit on Sunday
বটাদ্ৰৱ থান মুকলি কৰিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : December 28, 2025 at 7:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ ৷ বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, আজি (দেওবাৰ) নিশাৰ ভাগত দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণসূচী হাতত লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ব শ্বাহ ৷ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্বাহে নিশাটো কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটাব ।

সোমবাৰে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাটো অংশ ল’ব ৷ জানিব পৰা মতে, বটদ্ৰৱালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ৷ তাৰ পাচতে তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান নগাঁৱৰ বটাদ্ৰৱা থানলৈ ৰাওনা হ’ব ৷

তাৰ পাচতে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহি শ্বাহে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নতুন ভৱন আৰু মহানগৰীৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে সংহত কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চিষ্টেম (integrated command and control system চমুকৈ ICCS) উদ্বোধন কৰিব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘গুৱাহাটীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ২৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীৰ নতুন আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰ'ল চিষ্টেম উদ্বোধন কৰিবলৈ সাজু হৈছে, যিয়ে নিৰাপত্তা আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰিবলৈ ২০০০ৰো অধিক চিচিটিভি নিৰীক্ষণ কৰিব ।"

উল্লেখ্য যে, এসময়ত একাংশ লোকে বেদখল কৰি থকা বটদ্ৰৱাৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি বিজেপি চৰকাৰে হাতত লৈছিল বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম । বৃহত্তৰ বটদ্ৰৱাৰ ৮০০ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পাছত গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ কাষৰ ১০০ ৰো অধিক বিঘা ভূমিত এই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ নির্মাণকার্য কৰা হৈছে ৷

২০০ কোটি টকীয়া এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাচত ভকত-বৈষ্ণৱ তথা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : ২৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰিব বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প, পৰিদর্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ; চলিত মাহতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হাতেৰে মুকলিৰ পথত ২০০ কোটি টকীয়া বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প

TAGGED:

AMIT SHAH TO ARRIVE ASSAM
AMIT SHAH ASSAM VISIT
BATADRAVA THAN PROJECT
ইটিভি ভাৰত অসম
AMIT SHAH IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.