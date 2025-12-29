শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ
স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ।
গুৱাহাটী: অসম আন্দোলনত আত্মবলিদানেৰে ইতিহাস ৰচা শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত আজি দিনৰ ভাগত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । এই ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আদি উপস্থিত থাকে । সোমবাৰে পুৱা ১০ বজাত অমিত শ্বাহে জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ কথা আছিল যদিও ঘন কঁৱলীৰ বাবে দেওবাৰে নিশাৰ সলনি সোমবাৰে পুৱাহে আহি তেওঁ অসমত উপস্থিত হয় ।
৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ স্মৃতিৰে সুসজ্জিত স্মাৰকৰ বিশাল পৰিসৰত আছে ওখ স্তম্ভ আৰু বীৰ শ্বহীদসকলৰ আবক্ষ মূৰ্তি । এয়া শ্বহীদসকলৰ চৰম ত্যাগ আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি অটল সমৰ্পণৰ স্থায়ী প্ৰতীক হিচাপে জিলিকি আছে । ১৯৮৫ চনত সমাপ্ত হোৱা ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত সদায় উজলি থাকিব এই ক্ষেত্ৰখনত । এই স্মৃতিসৌধত শ্বহীদ গেলেৰীও আছে, য’ত আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰকে ধৰি আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্য়ু হোৱাসকলৰ আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে ১৯৭৯ চনৰ ১০ ডিচেম্বৰত তালুকদাৰৰ মৃত্যু হয় ।
৩ মহলীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা এক সুউচ্চ স্মাৰকৰ তলত থকা গেলেৰীত আছে অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ-শ্বহীদসকলৰ আবক্ষ মূৰ্তি । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই স্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি বীৰসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল ।