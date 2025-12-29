ETV Bharat / state

শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ

স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ।

Home Minister Amit Shah pays homage to martyrs at Assam Agitation memorial
বৰাগাঁৱত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ (ETV Bharat Assam)
By PTI

Published : December 29, 2025 at 5:23 PM IST

গুৱাহাটী: অসম আন্দোলনত আত্মবলিদানেৰে ইতিহাস ৰচা শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত আজি দিনৰ ভাগত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । এই ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আদি উপস্থিত থাকে । সোমবাৰে পুৱা ১০ বজাত অমিত শ্বাহে জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ কথা আছিল যদিও ঘন কঁৱলীৰ বাবে দেওবাৰে নিশাৰ সলনি সোমবাৰে পুৱাহে আহি তেওঁ অসমত উপস্থিত হয় ।

বৰাগাঁৱত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ (@ CM office)

৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ স্মৃতিৰে সুসজ্জিত স্মাৰকৰ বিশাল পৰিসৰত আছে ওখ স্তম্ভ আৰু বীৰ শ্বহীদসকলৰ আবক্ষ মূৰ্তি । এয়া শ্বহীদসকলৰ চৰম ত্যাগ আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি অটল সমৰ্পণৰ স্থায়ী প্ৰতীক হিচাপে জিলিকি আছে । ১৯৮৫ চনত সমাপ্ত হোৱা ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত সদায় উজলি থাকিব এই ক্ষেত্ৰখনত । এই স্মৃতিসৌধত শ্বহীদ গেলেৰীও আছে, য’ত আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰকে ধৰি আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্য়ু হোৱাসকলৰ আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে ১৯৭৯ চনৰ ১০ ডিচেম্বৰত তালুকদাৰৰ মৃত্যু হয় ।

Himanta Biswa Sarma, Sarbananda Sonowal and Atul Bora with Union Home Minister Shah
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)
Union Home Minister Amit Shah at Assam Agitation memorial
বৰাগাঁৱত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ETV Bharat Assam)

৩ মহলীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা এক সুউচ্চ স্মাৰকৰ তলত থকা গেলেৰীত আছে অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ-শ্বহীদসকলৰ আবক্ষ মূৰ্তি । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই স্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি বীৰসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল ।

