অসমে স্বাস্থ্যসেৱাখণ্ডত গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে বিকশিত ৰাজ্যৰ সমকক্ষৰ সফলতা লাভ কৰিছে : অমিত শ্বাহ

অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমোল পৰিৱৰ্তন ! ২,০৯২ কোটি ব্যয়েৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা অসমৰ ৰোগী বহিঃৰাজ্যলৈ যাব নালাগে, (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 4:51 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য সেৱাখণ্ডৰ উত্তৰণ ঘটাই দেওবাৰে ২,০৯২ কোটি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ প্রাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

প্ৰথমে, প্রাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয়ত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানতে ৬৭৫ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা প্রাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয় মুকলি কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলী দুখন কৰ্কট চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে । আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ অধীনত ১৩৫ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা গোলাঘাট কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, ১৩৫ কোটি ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা তিনিচুকীয়াত কৰ্কট চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ।

প্রাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয় মুকলি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সংশোধনৰ বাবে কোনো কাম নকৰিলে ৷ বিজেপি চৰকাৰ আহি স্বাৱলম্বীতাৰ বাবে কাম কৰিলে ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত শিশুৰ নামত ১৫ বছৰত বছৰি ১৫০ কোটি নিজৰ ঘৰলৈ নিয়া হ'ল ৷’’

তেওঁ পুনৰ মন্তব্য কৰে, "জন্ম নোহোৱা ৯ লাখ শিশুৰ চিকিৎসাৰ নামত ব্যয় কৰা হ'ল ৷ অসমৰ পৰাই সাংসদ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল মনমোহন সিং ৷ তথাপিও অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কোনো উন্নয়ন নহ'ল ৷ আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজৰ প্ৰতিজন লোকে ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিছে ৷ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল নতুন যুগৰ পৰিচায়ক হৈছে ৷ দহ বছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ড জৰ্জৰিত আছিল ৷ কংগ্ৰেছে নিজৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে জনতাৰ বাবে একো নকৰিলে ৷ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনত অসমে স্বাস্থ্যখণ্ডত গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে বিকশিত ৰাজ্যৰ দৰে সফলতা লাভ কৰিছে ৷"

ৰাহুল গান্ধীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি ভাষণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সংসদত চাহ পকোৰাৰ জুতি ল’বলৈ যায় ৰাহুল গান্ধী ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে নাজানে সংসদৰ বিষয় ৷ সংসদ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা ঠাই নহয় ৷ সংসদত ৰাহুল গান্ধীয়ে একো ক’ব নোৱাৰে বাবে পলাই ফুৰে ৷ ভাৰতৰ শক্তি চাবলৈ বিশ্বৰ পৰা লোক অহা ঠাইত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিৰোধিতা কৰে ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা এ আই সন্মিলনক সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰশংসা কৰিছে ৷ কিন্তু সেই সন্মিলনক কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছে ৷"

তেওঁ ৰহুল গান্ধীক টাৰ্গেট কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ বিৰোধীতা কৰা মানে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতক বিৰোধ কৰিছে ৷ ৰাহুল গান্ধীৰ এনে কাৰ্য অতি নিন্দনীয় ৷ বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰি দেশবাসীয়ে নিন্দা কৰিছে ৰাহুলক ৷ এ আই সন্মিলনত কংগ্ৰেছে কাপোৰ খুলি বিশ্বৰ আগত দেশক বদনাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলে ৷ এই নিৰ্লজ্জ কাণ্ডৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা নিবিচাৰি বৰং সেইসকলৰ পক্ষহে ল'লে ৷ দেশৰ জনতাই ইয়াৰ সমৰ্থন নকৰে আৰু ইয়াৰ বাবে ক্ষমাও নকৰে ৷ সংসদত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ ৰাহুলে চাহ-পকোৰাৰ সোৱাদ লয় ৷ দেশক বদনাম কৰাৰ প্ৰয়াস ৷ দেশৰ যুৱ সমাজে এনে কাৰ্যক ভাল নাপায় ৷"

অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ডৰ বাবে আজিৰ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে ব্যয় হোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২০৯২ কোটি ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে ৷ আজিৰ দিনটোত ৫০৫ খন বিচনাযুক্ত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ মুকলি কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান অসমত ১৫খন মেডিকেল কলেজ হৈছে ৷ বাকী সকলোখিনি হৈ গলে এম বি বি এছৰ আসনৰ সংখ্যা ৫ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব ৷"

"আমি প্ৰতিখন জিলাতে একোখন মেডিকেল কলেজৰ সপোন দেখিছো আৰু ২০৩০ চনৰ ভিতৰত হোৱাটো বিচাৰো ৷ আনহাতে কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰ বৰ্তমান ১২ খন হৈছে আৰু আজি দুখন মুকলি কৰা হ'ল ৷" মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৷

উক্ত অনুষ্ঠানতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলী প্ৰায় ২২০ কোটি ব্যয়ৰে ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয়ৰ চুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতাল, ৩১০ কোটি ব্যয়েৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতাল, ২৮৪ কোটি ব্যয়েৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতাল, ১১৫ কোটি ব্যয়েৰে অভয়াপুৰী জিলা চিকিৎসালয় আৰু ২১৮ কোটি ব্যয়েৰে গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়‍া স্বাস্থ্য ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷

প্রাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয়ত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানতে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে মহাপুৰুষ দুজনাক প্ৰণাম জনাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া অসমৰ বীৰ লাচিত বৰফুকন, বীৰ চিলাৰায় আৰু মহাৰাজ পৃথুক স্মৰণ কৰে ৷ লগতে ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাকো স্মৰণ কৰে ৷ লগতে ৰতন টাটাক স্মৰণ কৰি কৰ্কট চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে ৷

সেইদৰে অসমৰ লগতে দেশজুৰি চিকিৎসা খণ্ডৰ একাডেমিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ প্ৰসিদ্ধ উদ্যোগপতি তথা সমাজসেৱক ৰামকৃষ্ণণ দামানীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷

অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসম দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য হ'ব, য'ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অত্যাধুনিক প্ৰ'টন বীম থেৰাপী স্থাপন হ'ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ এজনো ৰোগী যাতে বহিঃৰাজ্যলৈ যাব নালেগে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে ৷ পূৰ্বে কৰ্কটৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰোগী বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া য‍াব নালাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:পাকিস্তানী এজেণ্টক ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াব বুলি সকীয়ালে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

