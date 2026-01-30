প্ৰায় দুহেজাৰ কোটিৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন-শিলান্যাসৰে দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে অমিত শ্বাহে

প্ৰায় দুহেজাৰ কোটিৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন-শিলান্যাসৰে দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে অমিত শ্বাহে
কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমক দিছিল গুলী, বোমা, সংঘৰ্ষ আৰু যুৱকৰ মৃত্যু । ডিব্ৰুগড়ত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু শুভাৰম্ভ কৰি এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ।
Published : January 30, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 4:26 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসম ভ্ৰমণলৈ অহা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা বিশেষ বিমানেৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় । তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজ'ৰ্টত নিশাটো কটাই শুকুৰবাৰে খনিকৰ খেলপথাৰত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ ডিব্ৰুগড়লৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভাৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
গৃহমন্ত্ৰীৰ বিশাল জনসভালৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাছ আৰু আন বাহনেৰে অনা হয় হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক । জনসভাত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অসম চৰকাৰে অসমৰ স্বাভিমান গামোচা, পৰম্পৰাগত আদিবাসী গামোচা, অসমৰ টাই ফাকেসকলৰ হস্তশিল্প, আহোম যুদ্ধৰ গৌৰৱ-বীৰত্বৰ প্ৰতীক এখন হেংদাং আৰু এখন আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ।
ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৪ টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু এটা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে । অমিত শ্বাহে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ধন্যবাদ জনায় ।
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদায় অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি কৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনৰ অসমৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে গৃহমন্ত্ৰীয়ে । নিজৰ ভাষণত কংগ্ৰেছ দল আৰু চৰকাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অমিত শ্বাহে ।
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসমক প্ৰথম গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অসমক কি দিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিল গুলী, বোমা, সংঘৰ্ষ আৰু যুৱকৰ মৃত্যু । কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু যুৱকে অস্ত্ৰ এৰি শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি আহিছে ।"
আনহাতে, অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ বিজেপি দলক ভোট দি অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, ‘‘অসমক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হ'লে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব ।’’
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, উজনি অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ সাংসদ-বিধায়ক, কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
কি কি উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা আৰু শুভ উদ্বোধন অমিত শ্বাহৰ
খনিকৰৰ জনসভাত অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৪ টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু এটা প্ৰকল্প মুকলি কৰে । দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা চৌহদ তথা বিধায়ক আৱাসৰ শিলান্যাস কৰে । ইয়াৰ পাছতে ৫০০০ আসনযুক্ত খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
Joining Adarniya Shri @AmitShah ji at the dedication and initiation of various transformative projects in Dibrugarh.#AmitShahInAssam— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 30, 2026
https://t.co/wNlH2YlaDQ
ইয়াৰ লগতে চাবুৱাৰ মুলুকগাঁৱত স্থাপন হ'বলগীয়া বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিলান্যাস কৰে । ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত মূল ষ্টেডিয়ামৰ আসনৰ সংখ্যা ৫০০০-৩৫,০০০ লৈ বৃদ্ধিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । অসমৰ জলাহভূমিৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰাৰম্ভিকতে ৰাজ্যত মুঠ ১৫ টা পুখুৰী-জলাশয় খন্দাৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যত বাৰিষা বান নিয়ন্ত্রণ আৰু খৰালি কৃষিত সেই পানী যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পৰ অধীনত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যত প্ৰায় ১০০ পুখুৰী-জলাশয় খন্দাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
কি কি সুবিধা আছে অমিত শ্বাহে মুকলি কৰা খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত
দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ বহু প্ৰত্যাশিত খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প । ২০১৮ চনৰ ৫ জুলাইত এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । প্ৰায় ২৩৮ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৫ হাজাৰ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৩৫ হাজাৰ দৰ্শকৰ আসনৰ সু-ব্যৱস্থা থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰিছে ।
এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোত সাঁতোৰ, দৌৰ, ফুটবল, ভলীবল, বেডমিণ্টন, বক্সিঙকে ধৰি বিভিন্ন বহিঃ আৰু আন্তঃদ্বাৰ ক্ৰীড়াৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে খেলুৱৈসকলৰ থকাৰ বাবে হোষ্টেল, অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষক, ফিজিঅ'ৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে অভিজ্ঞ নিউট্ৰিচনিষ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব । এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পই অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলকো উপকৃত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হৈ ৰ'ব । কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখনৰ বিশেষভাৱে উজনি অসমৰ ঠাইসমূহৰ জনসাধাৰণে যাতে চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সা-সুবিধাসমূহ পাব পাৰে আৰু অধিক সহজ এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰে, যাক প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বুলি কোৱা যায় । এই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ আধাৰতেই আজি ডিব্ৰুগড়ত নতুন বিধানসভা কমপ্লেক্স এটা গঢ় দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুসৰি দ্বিতীয়খন ৰাজধানী আজি ডিব্ৰুগড়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আমাৰ দেশৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ।"
সংক্ষেপে ডিব্ৰুগড়ত উদ্বোধন-শিলান্যাস কৰা প্ৰকল্পসমূহ
- ডিব্ৰুগড়ত মুঠ ১,৭১৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন-শিলান্যাস গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ।
- ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় প্ৰশাসনিক হাবৰূপে প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ২৮৪ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় চৌহদ আৰু বিধায়ক আৱাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।
- এই প্ৰকল্পটোত থাকিব এটা তিনিমহলীয়া বিধানসভা ভৱন, এটা নমহলীয়া বিধায়ক আৱাস, এটা ৮০০ আসনবিশিষ্ট প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাবে এটা বেৰেক ।
- ২৩৮ কোটি ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক আৰু বহুমুখী খনিকৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম শুভ উদ্বোধন ।
- ২০৯ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ নিৰ্মাণ কৰিবলগা খনিকৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।
- ২৯২ কোটি টকাৰ বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ । ইয়াত উপলব্ধ সুবিধাসমূহ হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ চিকিৎসা, প্ৰশিক্ষণ ইউনিটৰ সৈতে লেবৰেটৰীৰ সুবিধা ।
- এই প্ৰকল্পত লগতে থাকিব শৈক্ষিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্লক, এটা কেন্দ্ৰীয় লেবৰেটৰী, এটা সংগ্ৰহালয়, অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ, এটা চিকিৎসা ব্লক আৰু ৰেডিয়েচনৰ সুবিধাৰে এটা লেবৰেটৰী ।
- ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰে ৬৯২ কোটি টকাৰ জলাহভূমিৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন ।