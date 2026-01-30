ETV Bharat / state

মিচিং ৰাইজৰ সুন্দৰ হাঁহিত ঐনিতমৰ সুৰৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় : অমিত শ্বাহ

মিচিঙক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কমিটী গঠন কৰা বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ।

10th MISING YOUTH FESTIVAL IN SILAPATHAR DHEMAJI
দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (@sarbanandsonwal X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 9:51 PM IST

জোনাই: ধেমাজিৰ কাৰেং চাপৰিত টি এম পি কেৰ উদ্যোগত আয়োজিত দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ । শুকুৰবাৰে যুৱ মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰি মিছিং যুৱ সমাজে অস্ত্ৰ-সশস্ত্ৰৰ আন্দোলন পৰিহাৰ কৰাটো এক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি কয় ।

গুমৰাগ নৃত্যৰে আদৰণি

বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত যুৱ মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক গুমৰাগ নৃত্যৰে আদৰি অনা হয় । এই মহোৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিচিং জনগোষ্ঠীয় ল:ত্তা চ:মান উপভোগ কৰি দুই লক্ষাধিক ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, "সমগ্ৰ দেশবাসীক কও আজি মই মিচিং যুৱ মহোৎসৱত নহা হ'লে ইমান সুন্দৰ দৃশ্য চাবলৈ সৌভাগ্য নহলহেঁতেন । নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা, নিজৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদা পাবলৈ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ নহয়, এনে ধৰণৰ যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰয়োজন । দঞি পল ধৰ্ম কেৱল অসম-অৰুণাচলৰ পৰম্পৰা নহয়, এয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ পৰম্পৰা । তদুপৰি মালিনী থান যদিও অৰুণাচলত অন্তৰ্ভুক্ত তথাপি অসমৰ মিচিং ৰাইজে ইয়াক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে । গতিকে মালিনী থানলৈ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মোৰ প্ৰণাম ।"

দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ETV Bharat Assam)

"কমলা মিৰি, টাবুৰাম টাইড, ফৰেষ্ট মেন যাদৱ পায়েং, ড৹ ইন্দিৰা মিৰিকে ধৰি মিচিং সমাজৰ পুৰোধা ব্যক্তিসকলক সন্মান সহকাৰে স্মৰণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মিচিং সমাজক সন্মান কৰো, কিয়নো মিচিং ৰাইজে অস্ত্ৰ-সশস্ত্ৰ আন্দোলন বাদ দি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ১৯৯৬ চনত । ইয়াৰ উদাহৰণ মিচিং যুৱ মহোৎসৱ । মিচিং ৰাইজৰ সুন্দৰ হাঁহিত মিচিং ঐনিতম সুৰৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়" - এইদৰে কয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ETV Bharat Assam)

১০ হাজাৰ সশস্ত্ৰ যুৱকৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ

মিচিং জনগোষ্ঠীৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনায় সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন কমিটী গঠন কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে মিচিং চাংঘৰত উঠি জনগোষ্ঠীয় খাদ্যৰ আমেজ ল'ব বুলিও উল্লেখ কৰি শ্বাহে কয়, "মিচিং যুৱ মহোৎসৱে সমগ্ৰ দেশৰ জনজাতিসকলক আদৰ্শ দেখুৱাইছে নিজৰ সংস্কৃতি, সাহিত্য ৰক্ষাৰ বাবে । বিজেপি চৰকাৰে প্ৰায় ১০ হাজাৰ সশস্ত্ৰ যুৱকৰ পৰা অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আজি অসমৰ যুৱকে ভয়ৰ পৰিৱৰ্তে সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ২০২৬ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ হৈ উঠিব ।"

পেৰা মিলিটেৰীত মিচিং যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তিৰ আশ্বাস

ভাৰতীয় পেৰা মিলিটেৰীত শিক্ষিত মিচিং যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান আশ্বাস প্ৰদান কৰে । মিচিং ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি কয়, "জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰত অসমৰ ২৭ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতী সংস্থাপিত হ'ব ।"

দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসন হৈছিল অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ৷ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে । অবৈধ লোকসকলক খেদিবলৈ হ'লে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ আনিব লাগিব ।"

বিজেপি চৰকাৰে অবৈধ বাংলাদেশীসকলক বিচাৰি বিচাৰি খেদাৰ হুংকাৰ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ।

যুৱ মহোৎসৱস্থলী নিৰ্মাণৰ বাবদ ১০০ কোটি আবণ্টন দিব

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠানটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে । গতিকে মিচিং ৰাইজে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংবিধানিক মৰ্যাদা লাভ কৰিলে । মিচিং যুৱ মহোৎসৱস্থলী নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ১০০ কোটি টকা আবণ্টন দিব । আজি মিচিং ৰাইজ কেৱল কাজিৰঙাৰ পৰা শদিয়ালৈ অৰ্থাৎ ১৬ খন জিলাত বসবাস নকৰি ধুবুৰী, বৰপেটা ধৰি সমগ্ৰ অসমত বসবাস কৰা হ'লে মিঞা বাংলাদেশীয়ে চৰ-চাপৰি দখল নকৰিলেহেঁতেন । মিচিং ৰাইজক সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে । অসমৰ বুৰঞ্জীত মিৰি সন্দিকৈৰ পৰাক্ৰম অৰ্থাৎ মানক মিচিঙে পৰাজিত কৰাৰ কথা নতুনকৈ লিপিবদ্ধ হ'ব ।" মিচিং সমাজখনৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০ কোটি টকাৰ অনুদানৰ ঘোষণা কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ

ধেমাজিত আয়োজিত দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "মই সৰুকালত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত থাকি ডাঙৰ-দীঘল হৈছো । দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱত উপস্থিত থাকিবলৈ পায় মই অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছো ।"

এই অনুষ্ঠানটোত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভুৱন গাম, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়া, বিধায়ক মানৱ ডেকা, বিধায়ক নৱ দলে, বিধায়ক ভূৱন পেগু উপস্থিত থাকে ।

যুৱ মহোৎসৱত ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন

উল্লেখ্য যে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ যুৱ মহোৎসৱত ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শনেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তানি বংশৰ আদি, গালো, আপাটানি, নিচি, টাগিন বংশৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ যুৱ মহোৎসৱ বাকৰি মিচিং ডেকা-গাভৰুৰ গুমৰাগ, লত্তা চ: মান, চে:লয়া, মিবু দাগনাম, ঐনিতমৰ সুৰেৰে মুখৰিত মুখৰিত হৈ পৰে ।

উল্লেখ্য যে মিচিং জাতীয় সংগঠন টি এম পি কেৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই সমাৰোহত প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে সকলোবোৰ বাঁহ-বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি খাদ্য গ্ৰহণৰ বাবে কাঁহী-বাটি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

