শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ

শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ
৭৩৮ বিঘা ভূমিত ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ শিলান্যাস ।
Published : November 8, 2025 at 8:52 PM IST
বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত আজি শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৷
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰিত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশমাতৃৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ কনকলতাৰ সাহস আৰু ত্য়াগৰ কথা স্মৰণ কৰে ।
৭৩৮ বিঘা ভূমিত ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই বিশ্ববিদ্য়ালয়খনৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "দেশমাতৃক সেৱা কৰিবৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ দিয়া এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কন্যালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো । তেওঁৰ নামত স্থাপন কৰিবলগীয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ পাই মই সুখী হৈছো । এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি মন্দিৰ বুলি জ্ঞান কৰিছো । এই মন্দিৰ আপোনালোকৰ মন্দিৰ, আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখিব ।" প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে এই ভূমিত জন্ম হোৱা শ্বহীদৰ বিষয় জানিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
আনহাতে মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় শিল আৰু চিমেণ্টৰ বিশ্ববিদ্যালয় নহয়, এইখন মানৱ নিৰ্মাণৰ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব ।" গহপুৰ সমষ্টিৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ ৭৩৮ বিঘা ভূমিত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব লগা কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ক ভৱিষ্যতে পুনৰ ৫০০ কোটি টকাৰ দিয়া কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ৩৫০ কোটি টকা আৱণ্টন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ । ৰূপকোঁৱৰ জ্য়োতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি বিজড়িত কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰিতে ৰূপকোঁৱৰৰ গীত-মাতকে ধৰি তেওঁৰ সকলো সম্পদ জীয়াই ৰখা হ'ব বুলিও কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
ইফালে, এই বিশ্ববিদ্যালয়খন নিৰ্মাণৰ বাবে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে এৰি দিয়া ভূমিৰ বাবে ভূমিহীন লোকসকলকো ভূমিপট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আজি তিনিজন লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
এই কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, অশোক সিংহল, বিধায়ক উৎপল বৰা, দিগন্ত ঘাটোৱাল, প্ৰমোদ বৰঠাকৰ, সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত উপস্থিত থাকে । দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাত গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে শিলান্যাস অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।