আছিল লিভ-ইন ৰিলেচনশ্বিপত, প্ৰেমিকা গৈছিল গাৱঁৰ ঘৰলৈ, তাৰ পিছত...
তুলিৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত ওলাল অচিনাক্ত যুৱতীৰ মৃতদেহ ৷ ডেৰ লাখ টকাৰ উপৰি ড্ৰাগছসহ আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ ।
Published : October 25, 2025 at 1:13 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । এইবাৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লখিমী নগৰত এটি ভাৰাঘৰৰ কোঠাত তুলিৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।
নয়ন দাস নামৰ এজন যুৱকৰ ভাৰাঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো । সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, লখিমী নগৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ পথৰ গৃহ নং ১২ত ডেৰ মাহ পূৰ্বে লিভ-ইন ৰিলেচনশ্বিপৰে ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল এহাল প্ৰেমিক-প্ৰেমিকা ।
দুয়োৰে পৰিচয়ৰ উপযুক্ত নথি-পত্ৰ লৈ স্বত্বাধিকাৰীয়ে দুয়োগৰাকী যুৱক-যুৱতীক ভাৰালৈ দিছিল ঘৰটো । প্ৰেমিক যুৱকজন ভেটাপাৰাৰ নয়ন দাস । এসপ্তাহ পূৰ্বে যুৱকজনৰ সৈতে ভাৰাঘৰত থকা যুৱতীগৰাকী গৈছিল বকোৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ । আনহাতে, যুৱকজনো কেইবাদিনো ধৰি উপস্থিত নাছিল ভাৰাঘৰত।
তাৰপিছত, বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভাৰাঘৰৰ কোঠালৈ আহে নয়ন দাস । নিশা ১১ মান বজাত ভাৰাঘৰৰ প্ৰতিবেশীয়ে কোঠাৰ বাহিৰৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীৰ কণ্ঠ শুনা পায় যদিও সেই কণ্ঠ যুৱকজনৰ সৈতে থকা ভাৰাতীয়া যুৱতীগৰাকীৰ বুলি ভাবিছিল । তাৰ পিছত শুকুৰবাৰে বিয়লি যুৱকজন ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা আহোঁ বুলি ওলাই যায় । শুকুৰবাৰে নিশা ভাৰাঘৰলৈ আহে বকোৰ নিজা ঘৰলৈ যোৱা যুৱতীগৰাকী । যুৱতীগৰাকী ভাৰাঘৰৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিয়ে তুলিৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে অচিনাক্ত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ । তাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে ভাৰাঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগতে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়,"যোৱা ১৫ দিন ধৰি যুৱকজনৰ সৈতে থকা যুৱতীগৰাকী কোঠাটোত নাছিল । যুৱকজনো এসপ্তাহ ধৰি নাছিল যদিও কালি আহিছিল । ইয়াৰ পিছতেই আবেলি যুৱকজন ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় । বকোৰ নিজা ঘৰৰ পৰা ভাৰাঘৰলৈ অহা যুৱতীগৰাকীয়ে নিশা ৮ মান বজাত উপস্থিত হৈ চিঞৰ-বাখৰ কৰাত আমি জানিব পাৰিলো যে যুৱতী এগৰাকীৰ মৃতদেহ তুলিৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত আছে ।"
আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটোৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰে নগদ প্ৰায় ডেৰ লাখ টকাৰ উপৰি ড্ৰাগছসহ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী । এই ঘটনাৰ পিছতে সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে নয়ন দাস । উল্লেখ্য় যে শুকুৰবাৰে নিশাই আৰক্ষীয়ে অচিনাক্ত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ বাবে আটক কৰে যুৱকজনৰ প্ৰেমিকাগৰাকীক। বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য় প্ৰকাশ কৰা নাই ।