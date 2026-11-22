নগদ ২৫ লাখ টকাসহ নাৰেংগী ষ্টেচনত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন ব্যক্তি, হাস্পতালত মৃত্যু
নাৰেংগী ৰে'ল ষ্টেচনত এজন লোকৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু । লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ ২৫ লাখ টকা । আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।
Published : November 22, 2026 at 3:40 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী ৰে'ল ষ্টেচনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শনিবাৰে সন্ধিয়া ষ্টেচনত এজন অচিনাক্ত লোকক মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । লোকজনক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।
লোকজনৰ বয়স প্ৰায় ৪১ বছৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে মৃত লোকজনৰ ওচৰৰ পৰা ২৫ লাখ ৮০০ টকা উদ্ধাৰ হয় । স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰে'ল আৰক্ষী আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে ।
ইফালে লোকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৰিমগঞ্জ পৌৰসভাৰ এখন কাগজো উদ্ধাৰ কৰিছে । জানিব পৰা মতে উজনিমুৱা গুৱাহাটী-মৈৰাবাৰী কলংপাৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখনত গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা লোকজনে যাত্ৰা কৰিছিল । সন্ধিয়া ৫.৫৫ বজাত গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা ৰে'লখন ওলাই আহিছিল । কিন্তু লোকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল তাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই যদিও ৰে'লৰ পৰা পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, "উজনিমুৱা কলংপাৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখন আহি ইয়াত ৰৈছিল । তেতিয়া মানুহজন পৰিল নে পেলাই দিলে গম নাপাও । আমি দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ । মানুহজনে বহিছিল । কোনোবাই পানীও দিলে । কিন্তু পিছত মূৰ ঘূৰাই পৰি গ'ল । পিছত এম্বুলেন্সেৰে মানুহজনক ইয়ালৈ আনিলে । তাৰ পিছত মানুহজনৰ ওচৰত ২৫ লাখ টকা পোৱা গৈছে ।"
অৱশ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত হে পোহৰলৈ আহিব লোকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল ? কিন্তু লোকজনে লগত ধনখিনি কিয় আনিছিল, ক'ৰ পৰা আনিছিল ? সেয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে । অৱশ্যে লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ পিছত হে সকলো স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :