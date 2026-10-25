বৰ্ণিল যাত্ৰা: সহস্ৰাধিক কৃষকৰ ফচল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এজন যুৱকৰ

বৰ্ণিল যাত্ৰা: সহস্ৰাধিক কৃষকৰ ফচল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এজন যুৱকৰ
পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীলৈ 'অসম গৌৰৱ বঁটা' । প্ৰথমে আছিল ১৪, এতিয়া হৈছে ১,৫০০ কৃষক ।
Published : October 25, 2026 at 3:58 PM IST
গোলাঘাট: গোলাঘাট জিলাৰ অসম-ডুবাইনাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ ১৪ জন কৃষক আৰু ১৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰে আৰম্ভ হোৱা এক সপোনে আজি সফলতাৰ নতুন পৰিচয় লাভ কৰিছে । জৈৱিক কৃষিকৰ্মৰে কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাই এক বৃহৎ পৰিসৰ লাভ কৰাৰ পিচত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখলৰ দিশে আগুৱাইছে ।
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী পদুম পথাৰৰ পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীয়ে কৰ্মদক্ষতা আৰু সফলতাৰ বাবে এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই কোম্পানীটোলৈ অসম চৰকাৰে ‘অসম গৌৰৱ’ বঁটা আগবঢ়োৱাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাত অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।
১৪ জন কৃষকক সাৰথি কৰি দেখিছিল সপোন
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী পদুম পথাৰৰ কৰ্মোদ্যমী যুৱক অঞ্জন দিম্বুৰ নেতৃত্বতেই এতিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে । কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ সপোন দেখা যুৱকজনে আজি সাফল্যৰ দিশত আৰু এখোজ আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০০৪ চনতে তেওঁ মনত পুহি ৰখা সেই সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অঞ্চলটোৰ ১৪ জন কৃষক আৰু ১৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিক সমল হিচাপে লৈ আৰম্ভ কৰিছিল এক ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰা ।
দৃঢ় সংকল্প আৰু কৰ্মস্পৃহা
এটা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষিকৰ্ম কৰি কৃষকসকলৰ বাবে আত্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ এই যুৱকজনে লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল । কৃষিৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ কৃষকক অনুপ্ৰেৰণাও যোগাইছিল । প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত সীমিত কৃষিভূমি আৰু কেইজনমান কৃষকক লগত লৈ আৰম্ভ কৰা এই প্ৰচেষ্টা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ আছিল; কিন্তু অঞ্জন দিম্বুৰ দৃঢ় সংকল্প, কৰ্মস্পৃহা আৰু কৃষিৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাই তেওঁক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে । তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে কেৱল কৃষি উৎপাদন কৰিলেই নহ’ব, উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য লাভ কৰাৰ লগতে কৃষকসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে এখন সু-সংগঠিত বজাৰো লাভ কৰিব লাগিব ।
পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী
এই চিন্তাৰ পৰাই তেওঁ অধিক কৃষকক জৈৱিক কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰে। কৃষকসকলক একত্ৰিত কৰি সামূহিকভাৱে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাই লাহে লাহে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত অঞ্জন দিম্বুৱে অঞ্চলটোৰ অধিক কৃষকক এই ব্যৱস্থাৰ অধীনলৈ আনি জৈৱিক কৃষিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰে ।
এই পৰিকল্পনাক অধিক সু-সংগঠিত আৰু শক্তিশালী ৰূপ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ২০১৭ চনৰ ২৪ আগষ্টত ১,৫০০ কৃষক আৰু প্ৰায় ১,৫০০ হেক্টৰ কৃষিভূমিক সামৰি ‘পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী’ নামেৰে এক বৃহৎ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
ইয়াৰ সৈতে জড়িত কৃষকসকলৰ উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবে উপযুক্ত বজাৰ সৃষ্টি কৰা আৰু কৃষকসকলে যাতে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাটোৱে হৈছে কোম্পানীটোৰ মূল লক্ষ্য । মধ্যস্থতাকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক সু-সংগঠিত ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাই কোম্পানীটোক এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ ফলত কৃষিকৰ্মক কেৱল জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ এক লাভজনক আৰু সম্ভাৱনাপূৰ্ণ উদ্যোগ হিচাপেও গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ সৃষ্টি হৈছে ।
এই কোম্পানীটোৰ অধীনত থকা কৃষকসকলে জৈৱিক পদ্ধতিৰে আদা, হালধি, জালুক, অমিতা আদি বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি আহিছে । পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা, মাটিৰ উৰ্বৰতা অটুট ৰখা আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ গুণগত মান বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে । এই পদ্ধতিৰে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৰ কৃষকসকলৰ বাবেও নতুন নতুন বজাৰৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ
কোম্পানীটোৰ আন এক উল্লেখযোগ্য সফলতা হৈছে উৎপাদিত সামগ্ৰী কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বজাৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ । তদুপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৱে সফলতা লাভ কৰিছে । এখন আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাই আজি ৰাজ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি বহল বজাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো অঞ্চলটোৰ কৃষি উদ্যোগৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনৰ পথো অধিক সুদৃঢ় হৈছে ।
কোম্পানীটোৰ অধীনত থকা একাংশ কৃষকে বছৰি প্ৰায় আঠৰ পৰা ন লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে এনে উপাৰ্জনৰ সম্ভাৱনাই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ মাজত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মকো কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি, কৃষকসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত কৰা আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীৰ প্ৰচেষ্টা যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ১৪ জন কৃষকৰ সৈতে আৰম্ভ হোৱা প্ৰচেষ্টাই ১,৫০০ কৃষকক সামৰি লোৱা এক বৃহৎ কৃষি উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাটোৱে সামূহিক প্ৰচেষ্টা, দূৰদৰ্শিতা আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি, তাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
কোম্পানীটোৰ এনে সফলতা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কোম্পানীটোলৈ ‘অসম গৌৰৱ’ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে । ৰাজ্যখনৰ কৃষি খণ্ডত জৈৱিক কৃষিৰ প্ৰসাৰ আৰু কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত আগবঢ়োৱা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে লাভ কৰা এই স্বীকৃতিয়ে কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত কৃষকসকলক অধিক উৎসাহিত কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে উক্ত কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ তথা কৃষক অঞ্জন দিম্বুয়ে কয়," প্ৰথম অৱস্থাত মই কৃষিকৰ্মৰ বাদে অন্য কামৰ চিন্তা কৰা নাই । নিজেই খেতি কৰোতে গাঁওখনৰ উন্নত কৰাৰ চিন্তা মোৰ মনলৈ আহিল । সেই মতে ২০০৫ চনত সাগৰ মাথা নামেৰে আত্মসহায় গোট গঠন কৰিছিলো য'ত ১৪ জন কৃষক আৰু ১৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিত জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিলো । তাৰ পাছত এই গাঁওখনৰ কৃষকসকলক লৈ বহল ভাৱে এখন সমিতি গঠন কৰিবলৈ গোলাঘাট জিলা কৃষি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰো । সেইবাবে ৫০ জন কৃষক আৰু ৫০ হেক্টৰ কৃষিভূমি লৈ আমি পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক ছ’চাইটি গঠন কৰিলো । তাৰ পাছত এই জৈৱিক কৃষিৰ আৰু অধিক প্ৰসাৰৰ বাবে ওচৰৰ আৰু কেইবাখনো গাঁও সামৰি ২০১৭ চনত ১৫০০ কৃষক আৰু ১৫০০ হেক্টৰ কৃষিভূমি লৈ পদুম পথাৰ এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড নামৰে গঠন কৰা হয় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়," ইয়াৰ মূল খেতি আদা, হালধি, জালুক, অমিতা, আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় । বৰ্তমান এই কোম্পানীৰ অধীনত ৬৪ গাঁও সামৰি লোৱা হৈছে । এই কোম্পানী গঠন হোৱাৰ পাছত আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । তদুপৰি নৱ প্ৰজন্মক উন্নত মানৰ কৃষি কৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছো যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে । তদুপৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী বিক্ৰী আৰু বিপণন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰো যাৰবাবে কৃষকসকলক উচিত মূল্য দিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"
হালধি বিক্ৰী কৰি ৮ লাখ টকা উপাৰ্জন
"আমাৰ মাজত এনে বহু কৃষক আছে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ হালধি বিক্ৰী কৰি ৫ পৰা ৮ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমাৰ এই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ অসমৰ লগতে, মুম্বাই, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, চণ্ডীগড়, হিমাচল প্ৰদেশ, গুজৰাট, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ওড়িশা, কলকাতাকে ধৰি মুঠ ১৯ খন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তদুপৰি ডুৱাই আৰু ছৌদি আৰৱলৈ আদা আৰু হালধি ৰপ্তানি কৰিছো । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ এই কোম্পানীটোক অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰা বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।" এইদৰে কয় অঞ্জন দিম্বুৱে ।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীৰ অন্বেষা-গৌৰৱৰ থলুৱা উপাদানৰে গঢ়া সপোনৰ ব্যৱসায়
আৱৰ্জনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰি স্বাৱলম্বী স্থাপনা পাত্ৰ; দেখুৱাইছে মহিলা সবলীকৰণৰ পথ
স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ