চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত বন্যাৰ্ত কৃষকৰ বাবে তিতাবৰত সিঁচিলে কঠীয়া
তিতাবৰ জালুকণিবাৰীত ৪ বিঘা মাটিত সিঁচিলে কঠীয়া । বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত এই পদক্ষেপ ৷
Published : August 4, 2026 at 5:07 PM IST
যোৰহাট : বানাক্ৰান্ত কৃষকৰ কাষত চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ নেতৃত্ব । মঙলবাৰে তিতাবৰ জালুকণিবাৰীত ৪ বিঘা মাটিত সিঁচিলে কঠীয়া । শেহতীয়া বানে উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ কৃষকৰ সপোন ধূলিস্যাৎ কৰি পেলালে ।
বানৰ ফলত শস্য সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱাৰ লগতে ৰোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা কঠীয়া অনিষ্ট হৈ পৰিল ৷ যাৰ বাবে সম্প্ৰতি তীব্ৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে তিনি জিলাৰ খেতিয়কসকল ৷
এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত দিশহাৰা হৈ পৰা বানাক্ৰান্ত কৃষকসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি । বান শুকোৱাৰ পাছতে কৃষকসকলে যাতে পুনৰ খেতিত আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত জালুকণিবাৰীৰ ৪ বিঘা মাটিত সিঁচা হয় কঠীয়া ।
চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ নেতৃত্বই কয়,"চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ প্ৰচেষ্টাত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সাধ্য অনুসৰি সহায় কৰিছো আৰু আগন্তু দিনটো সহায় কৰিম ৷ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে এইবাৰ বন্যাৰ্ত কৃষকক কঠীয়া যোগান ধৰি সহায় কৰিম ৷ যাৰ বাবে তিতাবৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত বানত চুতীয়া যুৱ পৰিষদৰ নেতৃত্বই কঠীয়া সিঁচা কাম কৰিছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ঠেঙাল কছাৰী, বীৰ লাচিত সেনাৰ দৰে ভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগ কৰিছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ আগন্তুক দিনত যাতে এনে দুৰ্যোগ অসমত নাহক তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৷ বানত অকালতে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।"
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দল-সংগঠনৰ উদ্যোগত বন্যাৰ্ত কৃষকৰ বাবে সাহয়ৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক : প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দহ লাখৰো অধিক টকা দিম বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক : মুখ্যমন্ত্ৰী