মাজুলীৰ চিত্ৰা বৰাৰ সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ দিশে
চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ১০ হাজাৰ টকাৰে ব্যৱসায় কৰি সুফল পাইছে চিত্ৰা বৰাই ৷
Published : April 29, 2026 at 3:33 PM IST
মাজুলী : অসমৰ মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সৱল আৰু স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা 'মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'য়ে হাঁহি বিৰিঙাইছে বহু মহিলাৰ ৷ এই আচঁনিয়ে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা । ব্যতিক্ৰম নহয় নদীদ্বীপ মাজুলীও ।
এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ আত্মসহায়ক গোটৰ ৩১,৯৫২ গৰাকী মহিলালৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে ১০,০০০ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক অনুদান ।
চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ সুফল লাভ কৰি নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী আদৰ্শৱান মহিলা হৈছে মাজুলীৰ চিত্রা বৰা । চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ১০ হাজাৰ টকা ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ নকৰি সেই ধনৰে আৰম্ভ কৰিছে এটা ব্যৱসায় ৷ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা পোৱা ধনেৰেই চিত্ৰাই আৰম্ভ কৰিলে এখন সৰু শাক-পাচলিৰ ব্যৱসায় ৷ শাক-পাচলিৰ দোকানখনেই এতিয়া চিত্রা বৰা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাবে আশাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷
চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে পোৱা ধন সঠিক ব্যৱহাৰৰ লগতে কেনেকৈ নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দিশ টনকিয়াল কৰিব পাৰি, তাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী মহিলাই । এই সন্দৰ্ভত চিত্ৰা বৰাই কয়," পূৰ্বে এখন দোকান খোলাৰ সপোন আছিল ৷ কিন্তু ধনৰ বাবে সেই সপোন পূৰণ কৰিব পৰা নাছিলো ৷ কিন্তু মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰা ধনেৰে শাক-পাচলি, মিঠাইৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছো ৷ ফলত পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাবে চলাবলৈ সক্ষম হোৱা লগতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "১০ হাজাৰ টকাৰে আৰম্ভ কৰা সৰু দোকানখন যাতে ডাঙৰ কৰিব পাৰো, তাৰ বাবে আগন্তুক সময়ত চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিল ৷"
