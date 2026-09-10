ETV Bharat / state

অৰুণাচল প্ৰদেশ চীনত, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নতুন মানচিত্ৰক লৈ সৰ্বত্ৰ বিতৰ্ক

মানচিত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আকচাই চীনক ভাৰত আৰু চীনৰ নিজ নিজ দাবী ৰেখাৰ মাজৰ সুকীয়া ভূখণ্ড হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।

UN Geospatial Map Controversy
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নতুন মানচিত্ৰক লৈ বিতৰ্ক : অৰুণাচল আৰু আকচাই চীনক ভুলকৈ উপস্থাপনৰ অভিযোগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 8:15 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জিঅ'স্পেচিয়েল মানচিত্ৰ বা ভূ-স্থানীয় মানচিত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আকচাই চীনক দেখুওৱাৰ ধৰণক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অৰুণাচল কংগ্ৰেছেও ইয়াক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছে । অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি বছিৰাম ছিৰামে এই উপস্থাপনক লৈ আপত্তি প্ৰকাশ কৰি ভাৰতৰ ভূখণ্ডগত অৱস্থান অধিক শক্তিশালীভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপস্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।

Arunachal Congress President
অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি বছিৰাম ছিৰাম (ETV Bharat)

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থান

অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত আৰু ৰাজ্যখনৰ উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূব দিশত চীনৰ তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলৰ সৈতে ইয়াৰ প্ৰায় ১,১২৯ কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে । ৰাজ্যখন ভাৰতৰ অংশ হোৱাৰ বাবে ভাৰতৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো পৃথক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নাই ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিমে ভূটানৰ সৈতে প্ৰায় ২১৭ কিলোমিটাৰ আৰু পূবত ম্যানমাৰৰ সৈতে প্ৰায় ৫২০ কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে । দক্ষিণে ৰাজ্যখনৰ সীমা অসমৰ সৈতে আৰু দক্ষিণ-পূবত নাগালেণ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন ।

ভাৰত-চীন সীমান্তৰ পূব অংশত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভাৰতৰ মতে এই অঞ্চলত মেকমোহন লাইন হৈছে পৰম্পৰাগত সীমাৰেখা । আনহাতে চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰি ৰাজ্যখনক 'দক্ষিণ তিব্বত' বুলি অভিহিত কৰি আহিছে । ভাৰত চৰকাৰে চীনৰ এই দাবী অগ্ৰাহ্য কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশক ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ বুলি স্পষ্ট কৰি আহিছে ।

আকচাই চীনৰ বিষয়টো কি ?

আকচাই চীন পশ্চিম হিমালয়ৰ লাডাখ অঞ্চলৰ এটা উচ্চ মালভূমি, যিটো ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ । ভাৰতে আকচাই চীনক লাডাখৰ অংশ হিচাপে দাবী কৰে আনহাতে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ ওপৰত চীনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে । সেয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আকচাই চীন-দুয়োটা অঞ্চল ভাৰত-চীন সীমা বিবাদৰ ভিন্ন ভৌগোলিক অংশ হ'লেও দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে ভূখণ্ডগত দাবীক লৈ দুয়ো দেশৰ মাজত মতভেদ আছে ।

জিঅ'স্পেচিয়েল মানচিত্ৰ মানে কি ?

জিঅ'স্পেচিয়েল মানচিত্ৰ হৈছে এনে মানচিত্ৰ, য'ত কোনো স্থানৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সৈতে সেই স্থান সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য সংযুক্ত কৰা হয় । ইয়াত দেশৰ সীমা, ৰাজ্য, জিলা, নদী, পাহাৰ, বনাঞ্চল, পথ, আন্তঃগাঁথনি আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ দৰে তথ্য উপস্থাপন কৰিব পাৰি । সীমা-বিবাদ থকা অঞ্চলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মানচিত্ৰত ব্যৱহৃত সীমাৰেখা বা চিহ্নই সংশ্লিষ্ট দেশৰ ভূখণ্ডগত দাবীৰ সৈতে জড়িত সংবেদনশীলতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচনৰ প্ৰসংগ

ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচন হৈছে বিশ্বৰ ভূখণ্ডৰ আকাৰ তুলনামূলকভাৱে অধিক সঠিক অনুপাতত দেখুওৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এক মানচিত্ৰ প্ৰজেকচন পদ্ধতি । পুৰণি মেৰ্কেটৰ প্ৰকেজচন (Mercator projection)ত মেৰু অঞ্চলৰ ওচৰৰ ভূখণ্ড বাস্তৱতকৈ ডাঙৰ দেখা যায় । সেয়ে ইকুৱেল আৰ্থৰ ব্যৱহাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভূখণ্ডৰ আকাৰৰ বিকৃতি হ্ৰাস কৰা ।

শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘইও এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বিশ্ব মানচিত্ৰৰ বাবে ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচন অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ভাৰতেও এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছে । কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আকচাই চীনক লৈ ভাৰতত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াটো কেৱল মানচিত্ৰৰ প্ৰজেকচনৰ বিষয় নহয় । ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈছে ভাৰত-চীনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ভূখণ্ডগত দাবী আৰু সীমা বিবাদ ।

অৰুণাচল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বছিৰাম ছিৰামে এই সন্দৰ্ভত কয় যে আকচাই চীন ভাৰতৰ অংশ আৰু বিভিন্ন সময়ত চীনে ভাৰতীয় ভূখণ্ড দখল কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ কৰে । তেওঁ কয়, "এই ধৰণৰ ভুল প্ৰচাৰ আৰু কু-অভিসন্ধিক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ । ভাৰত ঐক্যবদ্ধ । অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ । আমাৰ ভূমিৰ প্ৰতিটো ইঞ্চিয়েই ভাৰতৰ ।"

ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা আন কোনো দেশে অংকন কৰা এনে কোনো 'কাল্পনিক সীমাৰেখা' ভাৰতৰ ভূখণ্ডগত অৱস্থানৰ সৈতে মিল নাখালে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । আকচাই চীনৰ বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰে সৰ্বোচ্চ কূটনৈতিক পৰ্যায়ত উত্থাপন কৰাৰ আহ্বান জনাই ছিৰামে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ভাৰতৰ ভূখণ্ডগত অৱস্থান অধিক শক্তিশালীভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

চীনে নিজৰ ভূখণ্ডগত দাবীৰ সমৰ্থনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কূটনৈতিক প্ৰচাৰ চলাই আহিছে বুলি অভিযোগ কৰি ছিৰামে কয় যে ভাৰতেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অধিক সক্ৰিয় কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

তেওঁ কয়, "চীনে বিশ্বজুৰি প্ৰচাৰ চলাই আছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু বিশ্বৰ আন দেশসমূহক নিজৰ দাবীৰ সমৰ্থনত পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে । ভাৰতেও সেইদৰে কূটনৈতিক ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব ।"

Locals on UN Geospatial Map Controversy
আনিনিৰ স্থানীয় লোক নাৰাজু মিহু (ETV Bharat)

আনিনিৰ পৰা স্থানীয় প্ৰতিক্ৰিয়া

ইফালে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আনিনিৰ বাসিন্দা নাৰাজু মিহুৱে কয় যে অৰুণাচলৰ লোক ভাৰতীয় আৰু কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে তেওঁলোকক ভাৰতৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰে ।

তেওঁ কয়, "আমি ভাৰতীয় আৰু কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে আমাক ভাৰতীয় সংঘৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰে । আমি গণতন্ত্ৰক ভালপাওঁ, একনায়কত্বক নহয় ।" চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ নাম সলনি কৰি নিজৰ ভূখণ্ডগত দাবী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে বুলি অভিযোগ কৰি মিহুৱে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে এই বিষয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা অধিক শক্তিশালী কৰা উচিত ।

মূল বিষয়টো

উল্লেখ্য যে যোৱা ৪ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্ব মানচিত্ৰৰ সঠিক উপস্থাপন সন্দৰ্ভত এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুসৰি পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ প্ৰজেকচন ব্যৱহাৰ আৰু অনুসৰণৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছিল । ভাৰতে এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছে যদিও লাডাখ, জম্মু-কাশ্মীৰৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত আৰু সীমান্তৰ অঞ্চলবোৰক সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছিল ।

ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰ অনুসৰিহে ভূখণ্ড চিহ্নিত হ'ব লাগে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘই শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা বিশ্বৰ নতুন মানচিত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আকচাই চীনক ভাৰত আৰু চীনৰ পৃথক দাবী ৰেখাৰে উপস্থাপন কৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।

ভাৰত-চীন সীমা বিবাদ কেৱল এখন মানচিত্ৰৰ বিতৰ্ক নহয় । প্ৰায় ১,১২৯ কিলোমিটাৰ দীঘল অৰুণাচল-চীন সীমান্ত ভাৰতৰ পূব সীমান্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ।

সেয়ে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ বা আকচাই চীনৰ ভূখণ্ডগত স্থিতি কেনেদৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে, সেয়া ভাৰতৰ বাবে কূটনৈতিকভাৱে সংবেদনশীল বিষয় । এই পৰিপ্ৰেক্ষিততে অৰুণাচলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে নতুন দিল্লীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ভাৰতৰ ভূখণ্ডগত অৱস্থান অধিক স্পষ্ট আৰু শক্তিশালীভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰ অনুসৰিহে ভূখণ্ড চিহ্নিত হওক : ৰাষ্ট্ৰসংঘত দিল্লীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা

TAGGED:

EQUAL EARTH PROJECTION
ৰাষ্ট্ৰসংঘ
অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
মানচিত্ৰ
UN GEOSPATIAL MAP CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.