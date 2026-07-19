ETV Bharat / state

প্ৰণৱ দলেসহ ৰাজ্যৰ পাঁচগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ আটককত চিন্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ দল

অসম আৰক্ষীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত বিলাসী পৰ্যটন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱক লৈ যোৱা ২৯ জুনত প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত পাঁচজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

HUMAN RIGHT ACTIVISTS DETAINED
প্ৰণৱ দলেসহ ৰাজ্যৰ পাঁচগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ আটককত চিন্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ দল (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : July 19, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জেনেভা : অসমত পাঁচগৰাকী খিলঞ্জীয়া মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীক আটক কৰি ৰখাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে কয় যে কৰ্মী কেইজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাসকলৰ বৈধ কাম-কাজত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত ব্যৱসায় আৰু মানৱ অধিকাৰৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা কাৰ্যগোষ্ঠী আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চাৰিজন বিশেষ প্ৰতিবেদকে কয় যে খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়ৰ ভূমি আৰু অধিকাৰৰ হৈ শান্তিপূৰ্ণ পোষকতা কৰাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মীসকলক স্বাধীনতা বঞ্চিত কৰাৰ বাতৰিয়ে তেওঁলোকক ‘গভীৰভাৱে চিন্তিত’ কৰিছে ৷

বিবৃতি অনুসৰি অসম আৰক্ষীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত বিলাসী পৰ্যটন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱক লৈ যোৱা ২৯ জুনত প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত প্ৰণৱ দলে, ৰাজীৱ পেগু, বিজিত কুটুম, অমিত নাগ আৰু ভাস্কৰ শইকীয়াক আটক কৰে ।

অসম চৰকাৰ আৰু এটা বিশিষ্ট হোটেল গোটৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ সৈতে এই প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে এই পাঁচজনক আৰক্ষীয়ে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ, অবৈধ সমাৱেশ, অপৰাধমূলক ট্ৰেছপাছ, সংঘাত, কৰ্তব্য পালন কৰি থকাৰ সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বাধা দিয়া, অপৰাধমূলক ভয় দেখুওৱাৰ অভিযোগত আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিশেষজ্ঞসকলে বিবৃতিটোত কয় যে এনে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু বিচাৰে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ নিৰুৎসাহিত কৰিব পাৰে ।

তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে ভাবুকি, গ্ৰেপ্তাৰ, চোৰাংচোৱাগিৰি, প্ৰতিশোধ আৰু আইনী হাৰাশাস্তিয়ে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষাৰ লগতে ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ সম্পৰ্কীয় প্ৰক্ৰিয়াসমূহত মুক্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতাকো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে ।

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ৰাষ্ট্ৰসমূহে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষাকাৰীসকলে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত, ৰক্ষা আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে নিজৰ অধিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু নিজৰ কাম নিৰাপদে আৰু ভয়-ভাবুকি, প্ৰতিশোধৰ ভয় নোহোৱাকৈয়ে সম্পন্ন কৰিব পাৰে ।

বন্দী হৈ থকা সকলো মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীক যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায় । বন্দী কৰ্মীসকলৰ আটক প্ৰক্ৰিয়া যদিহে কেৱল তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থানৰ সৈতে জড়িত, তেন্তে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনায় বিশেষজ্ঞসকলে ।

লগতে যিকোনো অপৰাধমূলক কাৰ্যবিধিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰৰ মানদণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায় ৷ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে আলোচনা নকৰালৈকে আৰু তেওঁলোকৰ বিনামূলীয়া, পূৰ্ব সন্মতি লাভ নকৰালৈকে যিকোনো ভূমি অধিগ্ৰহণ বা উন্নয়ন স্থগিত ৰখাৰ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: কাজিৰঙাৰ পৰা অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিকল্পান চৰকাৰৰ, ৰাজহ বাঢ়িলে প্ৰকৃতি সুৰক্ষিত হ'ব : বনমন্ত্ৰী

TAGGED:

অসম আৰক্ষী
মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী
প্ৰণৱ দলে
UN WORKING GROUP
HUMAN RIGHT ACTIVISTS DETAINED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.