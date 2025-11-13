উমৰাংছ’ৰ আকাশে-বতাহে ৰুডি শ্বেলডাক আৰু ছিগাল পক্ষীৰ কলৰৱ
পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱৰে মুখৰিত উমৰাংছ’ । নীপক'ৰ জলাশয়ত ৰুডি শ্বেলডাক আৰু ছিগাল পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জাক । প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা গৈছে এই বিশেষ পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহ ।
Published : November 13, 2025 at 2:14 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী উমৰাংছ’ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগমন ঘটিল ৰুডি শ্বেলডাক পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু ছিগাল পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ । উমৰাংছ’ত এতিয়া পৰিভ্ৰমী চৰাই আমুৰ ফেলকন আৰু ৰুডি শ্বেলডাক চৰাই আৰু ছিগাল চৰাইৰ কলৰৱত উমৰাংছ’ৰ আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ উঠিছে । উমৰাংছ’ নিউটুংবুং গাঁৱৰ কপিলী হ্ৰদৰ আমুৰ ফেলকনৰ ছাইটৰ ওচৰৰ নীপক'ৰ জলাশয়ত ৰুডী শ্বেলডাক আৰু ছিগালৰ জাক দেখা গৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ।
যি জিলাখনৰ চৰাই নিৰীক্ষক আৰু বন্যপ্ৰাণী অনুৰাগীসকলৰ বাবে এক বিৰল আৰু ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । ৰুডি শ্বেলডাক আৰু ছিগাল হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই ভাৰত উপ-মহাদেশত শীতকাল কটায় আৰু দক্ষিণ-পূব ইউৰোপ আৰু মধ্য এছিয়াত প্ৰজনন কৰে যদিও উত্তৰ আফ্ৰিকাত ইয়াৰ জনসংখ্যা কম । ৰঙা ৰঙৰ শ্বেলডাক চৰাই বেছিভাগেই অন্তৰ্দেশীয় জলভাগ যেনে হ্ৰদ, জলাশয় আৰু নদীত বাস কৰে ।
ছিগাল পৰিভ্ৰমী চৰাই সাধাৰণতে বগা বা ধূসৰ ৰঙৰ আৰু ডেউকা আৰু মূৰত ক’লা চিন থাকে । মূলত উপকূলীয় অঞ্চল আৰু হ্ৰদৰ ওচৰৰ অন্তৰ্দেশীয় অঞ্চলৰ লগতে চহৰ অঞ্চলতো পোৱা যায় এই ছিগাল চৰাইৰ জাক । ইপিনে অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা উমৰাংছ’ৰ নিপক' কপিলী জলাশয়ত পৰিভ্ৰমী ৰুডি শ্বেলডাক চৰাই আৰু ছিগাল চৰাই চোৱাৰ বাবে এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উমৰাংছ’লৈ অহা এই পৰিভ্ৰমী আলহীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে কোনেও যাতে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে বা মাৰি পেলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত । স্থানীয় লোকসকলেও এই পক্ষীবোৰক যাতে কোনেও মাৰি নেপেলাই আৰু ধৰি নাৰাখে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ।