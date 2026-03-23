আলফাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত পৰিস্থিতি অশান্ত কৰিব পাৰেঃ দিল্লীস্থিত নিৰাপত্তা সংস্থাৰ সকীয়নি

আলফাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত পৰিস্থিতি অশান্ত কৰিব পাৰেঃ দিল্লীস্থিত নিৰাপত্তা সংস্থাৰ সকীয়নি
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চিটাগং ভিত্তিক আন এটা সন্ত্ৰাসবাদী গোট PCJSS-ক ম্যানমাৰৰ পৰা অহা সশস্ত্ৰ গোটে বিশাল পৰিমাণৰ আধুনিক অস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে ।
Published : March 23, 2026 at 6:32 PM IST
নতুন দিল্লী : উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত সন্দেহযুক্ত আলফা (স্বাধীন) বিদ্ৰোহী সংগঠনে অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো শিবিৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। সেই আক্ৰমণত চাৰিজন আৰক্ষী কামাণ্ডো আহত হৈছিল । এই ঘটনাৰ এদিন পিছতে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে নতুন দিল্লীস্থিত এক নিৰাপত্তা সংস্থাই । ‘দ্য চেণ্টাৰ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছিকিউৰিটি ষ্টাডিজ’ (The Centre for North East India Security Studies, CNEISS) নামৰ থিংক টেংকটোৱে সোমবাৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত আৰু অধিক মাৰাত্মক আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে ।
উত্তৰ-পূব ভাৰত সুৰক্ষা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই কয়, "যদি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম (স্বাধীন), বাংলাদেশৰ চিটাগং পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ (Chittagong Hill Tracts, CHT) জনজাতীয় সশস্ত্ৰ সংগঠন পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম জন সংহতি সমিতি (Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti, PCJSS) আৰাকান ৰোহিংগিয়া ছালভেচন আৰ্মী (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) আৰু ৰোহিংগিয়া ছলিডাৰিটি অৰ্গেনাইজেচনৰ (Rohingya Solidarity Organisation, RSO) মিত্ৰতাক ফলপ্ৰসূভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা নাযায়, তেন্তে অধিক মাৰাত্মক আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
উল্লেখ্য যে ২২ মাৰ্চৰ (দেওবাৰ) পুৱতি নিশা প্ৰায় ২.৩০ বজাত সন্দেহযুক্ত আলফা (স্বাধীন) বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত থকা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ শিবিৰত ৰকেটচালিত গ্ৰেনেডেৰে আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণত ৰবি গাৰ্গ, জিম্বুছ মাৰাক, দেৱাশিস বৰা, চিত্তৰঞ্জন মিলিকে ধৰি চাৰিজন অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো আহত হয় ।
"২০২১ চনৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত কালি সংঘটিত আলফা (স্বাধীন)ৰ প্ৰথমটো বৃহৎ আক্ৰমণৰ পৰা এইটো সংকেত লাভ কৰা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ ৯–১১ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশৰ কক্স বজাৰত আলফা, PCJSS, ARSA আৰু RSOৰ মাজত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া মাৰাথন বৈঠকৰ পিছত ৰণনীতি সলনি হৈছে । এই বৈঠক বাংলাদেশ বাহিনীৰ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয় (DGFI) আৰু পাকিস্তানৰ আই এছ আয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছিল । যদি ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰা নহয় তেন্তে, ৯ এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অধিক মাৰাত্মক আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ব পাৰে ।" CNEISS-ৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা স্বপন দেৱবৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত এইদৰে কয় ।
দেৱবৰ্মাৰ মতে, ভাৰতবিৰোধী শক্তিৰ নতুনকৈ গঠিত মিত্ৰতাৰ ভিতৰত PCJSS-ৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ভূমিৰ মুক্ত ব্যৱহাৰ কৰাটোৱে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি আটাইতকৈ ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । উল্লেখ্য যে এই সংগঠনটোৰ সভাপতি সোণটু লাৰ্মাই DGFI-ৰ এক সম্পদ হিচাপে বিনা নিৰ্বাচনে বিগত ২৮ বছৰ ধৰি চিটাগং পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ আঞ্চলিক পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ।
"ভাৰত DGFI-ৰ ছাঁয়া সংগঠন PCJSS-ৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব পৰা নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকিৰ মূল্যায়ন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত PCJSS-এ মিজোৰামৰ লুংলেই জিলাৰ অন্তৰ্গত টিপাৰঘাট গাঁও, ছালমুৰ গাঁও, মালছুৰী গাঁও আৰু নুনছুৰী গাঁও; লাংটলাই জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰাপাঞ্চুৰী গাঁও, লোড়িচোৰা গাঁও, নাকুকছেৰা আৰু দেৱছোৰা দক্ষিণ গাঁও আৰু মমিত জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰাজীৱনগৰ গাঁৱত ১০টা শিবিৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাৰ অন্তৰ্গত কমলখা (কোৰোলিয়াচাৰী), মোগ পাৰা, সোণমূৰা আৰু গৰিথানহোলা গাঁও আৰু উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ মিটিংগাচাৰি গাঁৱত পাঁচটা শিবিৰকে ধৰি ভাৰতৰ ভূমিত ১৫ টা শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ।" দেৱবৰ্মাই লগতে কয় ।
ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক অস্থিৰ কৰাৰ বাবে এক বৃহৎ বিশ্বজনীন ষড়যন্ত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি CNEISS-এ কয় যে ম্যানমাৰৰ পৰা অহা সশস্ত্ৰ সংগঠনে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত PCJSS-ক আধুনিক অস্ত্ৰৰ বিশাল ভাণ্ডাৰ যোগান ধৰিছিল ।
PCJSS-এ ম্যানমাৰৰ পালেতৱাৰ পৰা মিজোৰামৰ মাজেৰে মিজোৰাম-বাংলাদেশ সীমান্তৰ থেকামুখলৈ এই অস্ত্ৰসমূহ সৰবৰাহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
দেৱবৰ্মাই কয়, "ইয়াৰ পূৰ্বে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত কক্স বজাৰৰ PCJSS-ৰ প্ৰতিনিধি বিধায়ক চাকমাই উত্তৰ-পূবত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ৰোহিংগীয়া সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ পৰা ৫০টা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২০২৪ চনৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিয়া এক ৰায়দানত ২০১৩ চনত মিজোৰামত ৩১টা এ কে-৪৭ ৰাইফল, এটা লাইট মেচিনগান, এটা ব্ৰাউনিং অটোমেটিক ৰাইফল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী উদ্ধাৰ কৰি অস্ত্ৰ জব্দৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত PCJSS-ক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে অভিহিত কৰিছিল ।