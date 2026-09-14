আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মোক্ষম আঘাত, আলফা(স্বা)ৰ জ্যেষ্ঠ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ
আলফা (স্বা)ৰ জ্যেষ্ঠ কেডাৰ দিগন্ত চুতীয়া ওৰফে অনলজয় অসমৰ আত্মসমৰ্পণ ৷ বৰ্তমান কেডাৰজন তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Published : September 14, 2026 at 10:26 PM IST
তিনিচুকীয়া : আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত পুনৰ আন এক মোক্ষম আঘাত ৷ সংগঠনটোৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত ৷ সোমবাৰে আলফা (স্বা)ৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী সদস্য দিগন্ত চুতীয়া ওৰফে অনলজয় অসমে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ।
জানিব পৰা মতে, আত্মসমৰ্পণ কৰা কেডাৰজন সংগঠনটোৰ ভিতৰত স্বয়ম্ভূভাবে ‘মেজৰ’ পদেৰে পৰিচিত আছিল । আত্মসমৰ্পণ কৰা কেডাৰজনৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তালপথাৰ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে । আত্মসমৰ্পণৰ পিছত বৰ্তমান কেডাৰজনক তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ৷
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, দীৰ্ঘদিন ধৰি অনলজয় অসমে ম্যানমাৰৰ যজোং অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল। ম্যানমাৰত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁ এগৰাকী ম্যানমাৰৰ যুৱতীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ তাতেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ মাজতে অৱশেষত তেওঁ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ পথ ত্যাগ কৰি আত্মসমৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত নিষিদ্ধ সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সদস্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বহু সদস্যই সশস্ত্ৰ পথ ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ।
আলফা (স্বা)ৰ দৰে নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন জড়িত থকাৰ পিছত দিগন্ত চুতীয়া ওৰফে অনলজয় অসমৰ এই আত্মসমৰ্পণ তিনিচুকীয়া জিলাৰ নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰতো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । আৰক্ষীয়ে কেডাৰজনৰ পৰা সংগঠনটোৰ বিভিন্ন দিশ আৰু তেওঁৰ পূৰ্বৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অৱশ্যে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷ পৰৱৰ্তীসময়ত আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰজন সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত থকা সময়, দায়িত্ব তথা অন্যান্য দিশ অধিক স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: আকৌ এটা নতুন দল ! বীৰ লাচিত সেনাৰ ঔৰসত নতুন ৰাজনৈতিক দল জন্মৰ সম্ভাৱনা