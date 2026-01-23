ভাৰতৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ
ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্য়মলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি ।
Published : January 23, 2026 at 7:40 PM IST
তিনিচুকীয়া : সমাগত দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস বৰ্জনৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ । শুকুৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা এক বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছে ।
উক্ত বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী । সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন)ৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সহকাৰী সম্পাদক ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট অনুৰণন অসমৰ স্বাক্ষৰিত বিবৃতিৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীন আৰু NSCN/GPRNৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ২৬ জানুৱাৰীৰ নিশা ০০.০১ ৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈকে সৰ্বাত্মক বন্ধ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷
বন্ধৰ সময়ছোৱাত সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আদিত জনসমাগম পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বন্ধৰ সময়ছোৱাত জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ কাম-কাজ স্বাভাৱিকভাৱে চলি থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ।
উক্ত বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে -
''বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া অতুল্য সৃষ্টি ৰূপ-সৌন্দৰ্য আৰু সম্পদেৰে সমৃদ্ধিশালী অসম-নাগালেণ্ডকে ধৰি সমগ্র পশ্চিমা দক্ষিণ-পূর্ব এছিয়া [Western South East Asia] অঞ্চল । কিন্তু ঔপনিৱেশিক তথাকথিত ভাৰতৰাষ্ট্ৰই এই অঞ্চলসমূহ অনৈতিহাসিক, অযুক্তিকৰ তথা ভিত্তিহীনভাৱে ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি আভুৱা ভাঁৰা কথাৰে ভুৱা দি আহিছে ।
গণতন্ত্ৰৰ অর্থ একেবাৰে সাধাৰণ ভাষাত ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজৰ চৰকাৰ । অর্থাৎ এখন প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশৰ সাৰ্বভৌম কর্তৃত্বৰ অধিকাৰী হ'ল; সেই দেশৰ জনগণ । এখন গণতান্ত্রিক ৰাষ্ট্ৰত সংবিধান সংশোধন, নতুন আইন প্রণয়ন, সার্বভৌমত্ব আদি বিষয়ত গণভোটৰ মাধ্যমেৰে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ উদাহৰণ স্বৰূপে আমি যদি কানাডাক লওঁ তেনেহ'লে দেখা বিষয়ত দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গণভোট অন্যতম । তদুপৰি শেহতীয়াকৈ কানাডাৰ পৰা স্বাধীনতা বিচাৰি আন এখন ৰাজ্য এলবাৰ্টাইও গণভোটৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু সেই অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহত গণভোট অনুস্থিত কৰিবলৈ দেশখনে যো-জা চলাইছে ।
এই বিষয়সমূহৰ যোগেদি কানাডাৰ প্ৰকৃত গণতান্ত্রিক চৰিত্ৰৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । তেনেদৰে গ্রেট ব্রিটেইন, ইষ্ট টিম'ৰ, জর্জিয়া আদি দেশসমূহেও প্রকৃত গণতন্ত্রক সন্মান জনাই আহিছে । তাৰ বিপৰীতে যুদ্ধবাজ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতে কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্ৰৰ সংজ্ঞা বিচাৰি নাপায়; বৰঞ্চ ৰাজনৈতিক কু-অভিসন্ধিৰে থলগিৰি জাতিসমূহৰ মর্যাদাপূর্ণ জীৱন যাপন তথা সুৰক্ষাৰ মৌলিক উপাদান 'স্বাধীনতা'ক খৰ্ব কৰি আহিছে ।
আনহাতে গণতন্ত্ৰৰ নামত যদিওবা ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰাই ভাৰতে তথাকথিত সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰিলে তথাপিa সংবিধানৰ ১৬তম সংশোধনী, ১৯৭১ ৰ যোগেদি গণভোট নিষিদ্ধ কৰি ভুৱা গণতন্ত্ৰৰ স্বৰূপ উদঙাই দিলেM।
এই কথা অনস্বীকার্য যে, অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰকে ধৰি পশ্চিমা দক্ষিণ-পূব এছিয়া [WeSEA] অঞ্চলত গঢ়ি উঠা স্বাধীনতা বিপ্লৱ সমূহক ঔপনিৱেশিক ভাৰতৰাষ্ট্ৰই দমন তথা আইন-শৃংখলা ৰক্ষাৰ অজুহাতত আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়ম নতুবা মানৱ অধিকাৰৰ চৰম উলংঘন কৰি হ'লেও নৃশংসতাৰ ধ্বজাবাহী ৰাষ্ট্ৰসন্ত্ৰাসৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় আগ্রাসন আৰু সাম্রাজ্যবাদ বিয়পাই তুলিছে ।
আনকি আধিপত্যবাদী মনোভাৱেৰে তথা ভৱিষ্যতৰ শোষণ, শাসনৰ স্বাৰ্থত তথাকথিত ভাৰতৰ শাসকবর্গই বলপূর্বকভাৱে বিগত ৭৬ বছৰে ভুৱা 'গণতন্ত্র দিৱস' উদযাপনৰ নামত এই অঞ্চলৰ থলগিৰি জনগণৰ ন্যায়সংগত অধিকাৰসমূহ অন্যায়ভাৱে ভু-লুষ্ঠিত কৰি আহিছে। প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথমে নগা স্বাধীনতাকামী জনগণক দমন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা; পিছলৈ সমগ্র পশ্চিমা দক্ষিণ-পূর্ব এছিয়াত প্রণয়ন কৰা সামৰিক বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮, নামৰ এই কলা আইন বলৱত্ৰ আলমত হত্যা কৰিলে লক্ষাধিক নিৰীহক; নিগৃহীত তথা কাৰাৰুদ্ধ কৰিলে বহুজনক ।
তাৰোপৰি কাললৈ কলংকৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা কুখ্যাত বজৰং, ৰাইন', অল ক্লিয়াৰ [ভূটান], থানডাৰ [ম্যানমাৰ], ইউনিফাইড কামাণ্ড স্ট্রাকচাৰ আদি অপাৰেচন সমূহৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ জাতি সমূহৰ স্বাধীনতাৰ আকাংক্ষাক ধূলিসাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা অব্যাহত ৰাখিছে। প্রকৃত গণতন্ত্ৰৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে বুলি সততে ঢাক-ঢোল বজাই ফুৰা ঔপনিৱেশিক ভাৰতৰাষ্ট্ৰৰ দখলদাৰী বাহিনীয়ে শেহতীয়াকৈ এন.এছ.চি.এন, আলফা [স্বা] আদি বিপ্লৱী সংগঠনসমূহৰ শিবিৰ সমূহৰ ওপৰত চলোৱা ড্র'ণ-মিছাইল আদি আক্ৰমণ তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ ।
প্ৰকৃতাৰ্থত এনেবিলাক জিঘাংসাৰূপী অমানৱীয় তথা বৰ্বৰোচিত আক্রমণে বাৰে বাৰে উদঙাই দিছে তথাকথিত ভাৰতৰাষ্ট্ৰৰ ভুৱা গণতন্ত্ৰৰ নগ্ন স্বৰূপ । এয়া গণতন্ত্র নহয়, এয়া গণতন্ত্ৰৰ নামত ৰক্ততৃষ্ণাৰ উন্মাদনাহে মাথোন ।
গতিকে, প্রতি বছৰে ঔপনিৱেশিক ভাৰতৰ ভুৱা 'গণতন্ত্র দিৱস' পালনত আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছো । এইবাৰো, আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম হ'ব ২৬ জানুৱাৰীৰ নিশা ০০.০১ বজাৰ পৰা ১৮.০০ বজালৈকে সর্বাত্মক বন্ধ। উপৰিউক্ত বন্ধৰ কালছোৱাত অসম, নাগালেও আৰু অৰুণাচলৰ সমূহ ৰাজনৈতিক, অৰাজনৈতিক, জাতীয় দল-সংগঠন তথা স্বাধীনতাকামী জনগণক ভুৱা 'গণতন্ত্র দিৱস' সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰাৰ আৰু বন্ধৰ কালছোৱাত সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুস্থান-প্রতিষ্ঠান আদিত জনসমাগম পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালো ।
অৱশ্যে উল্লিখিত বন্ধৰ সময়ত স্বাস্থ্য সেৱাৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ কাম-কাজ অব্যাহত ৰখাত কোনো বাধা নিষেধ নাথাকিব ।''