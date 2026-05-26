ETV Bharat / state

আলফা(স্বা) কোন, চোৰাংচোৱাৰ এজেণ্ট কোন ? তিনিচুকীয়াৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ

আলফা(স্বা)ৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি যুৱকৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আলফা স্বাধীনৰ ৷

ULFA I
আলফা(স্বা) কোন, চোৰাংচোৱাৰ এজেণ্ট কোন ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: আলফা(স্বাধীন)ৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত দেওবাৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আছুনেতাসহ আন চাৰি যুৱকক ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে চাৰিওজন যুৱকক আলফা স্বাধীনৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি কৰা মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে আলফা(স্বা)ই ৷ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে আলফা (স্বা)ই এক বিবৃতি জাৰি কৰে ৷

আলফা (স্বা)ৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সহ-সম্পাদক ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট অনুৰণন অসমৰ স্বাক্ষৰিত বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হয়, "সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন) সংগঠনৰ বিত্তীয় লেন-দেনৰ অভিযোগত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেখেতসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী ক্রমে- দিপু চেতিয়া পাত্র, সমৰ গোঁহাই আৰু মৃত্যুঞ্জয় কোঁৱৰ কোনো প্ৰকাৰে আলফা (স্বাধীন) সংগঠন আৰু সংগঠনৰ বিত্তীয় লেন-দেনৰ সৈতে জড়িত নহয় ।"

ULFA I
আলফা (স্বা)ৰ প্ৰেছ বিবৃত্তি (ETV Bharat Assam)

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হয় যে,"তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি শ্বেইখ ৱাছীৰৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যি ধৰণে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে সেয়াও গোকাট মিছা তথা এই সমগ্র বিষয়টো আটকাধীন দেৱাশিস গোঁহাই (চোৰাংচোৱা বিভাগৰ দ্বাৰা নিয়োজিত)ৰ লগত লগ হৈ অসম আৰক্ষীৰ পৰিকল্পিত মনেসজা কাহিনী । গতিকে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বেতনধাৰী সদস্যৰ এনে ভুৱা বাতৰিক প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ অসমৰ থলগিৰি জনগণলৈ এই বিবৃতিৰ যোগে আহ্বান জনালো ।”

Tinsukia police
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ শ্বেইখ ৱাছীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সমৰজ্যোতি গোঁহাই, সাংবাদিক দেৱাশিস গোঁহাইসহ, দিপু পাত্ৰ চেতিয়া আৰু মৃত্যুঞ্জয় কোঁৱৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত নগদ দুই লাখ টকাসহ বহু আপত্তিজনক তথ্য লাভ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল ৷ ইফালে আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আছু নেতাসহ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ধন লেন-দেনৰ অভিযোগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ শ্বেইখ ৱাছীৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে । ইফালে শ্বেইখ ৱাছীৰক লৈ সোমবাৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ এটা দল ।

লগতে পঢ়ক:গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হোৱা খাইৰুল আলী আছিল মৰিকলং ডকাইতিৰ মাষ্টাৰমাইণ্ডঃ আৰক্ষী

TAGGED:

তিনিচুকীয়া
আলফা স্বাধীন
অসম আৰক্ষী
তিনিচুকীয়া আৰক্ষী
ULFA I

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.