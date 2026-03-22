জাগুনৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফাৰ (স্বাঃ)ৰ, অভিযানৰ নাম দিলে অপাৰেচ বুজনি

জাগুনৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফাৰ (স্বাঃ)ৰ, অভিযানৰ নাম দিলে অপাৰেচ বুজনি
জাগুনৰ অসম আৰক্ষীৰ শিবিৰত অপাৰেচন বুজনিৰ অধীনত আলফা (স্বাঃ)ই আক্ৰমণ কৰিছিল । এই আক্ৰমণত আহত হয় চাৰিগৰাকী কামাণ্ডো জোৱান ৷
Published : March 22, 2026 at 1:38 PM IST
তিনিচুকীয়া/ডিব্ৰুগড় : তিনিচুকীয়াৰ জাগুনৰ অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত হোৱা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে আলফা স্বাধীনে । আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সম্পাদক মেজৰ নিৰ্ণয় অসমে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে । প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি আলফাৰ কেডাৰসকলে 'অপাৰেচন বুজনি'ৰ অধীনত জাগুনৰ ১০ মাইলস্থিত অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত এই আক্ৰমণ কৰে ।
বিবৃতিখনত উল্লেখ কৰিছে যে ২০২১ চনত শাসনলৈ অহা ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনাৰ পাতনি মেলিছিল । যাৰ বাবে আলফা স্বাধীনে সামৰিক কাৰ্যকলাপ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে । কিন্তু তাৰ পিছত কেবাজনো আলফা স্বাধীনৰ সদস্যক অসম আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰিছে । তাৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে আলফা স্বাধীনে দেওবাৰে পুৱতি নিশা এই আক্ৰমণ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । বিবৃতিৰ জৰিয়তে অসম আৰক্ষী তথা চৰকাৰক তীব্ৰ সকীয়নিও প্ৰদান কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে পুৱতি নিশা অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত হোৱা এই আক্ৰমণত ৪ গৰাকী কামাণ্ডো আহত হয় । আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্রাপ্ত ৪ জোৱানকেইজন ক্ৰমে চিত্ৰৰঞ্জন মিলি (যোৰহাট), ৰবী গড় (চাবুৱা, ডিব্ৰুগড়), জমবুচ মাৰাক (গোৱালপাৰা) আৰু দেৱাশীষ বৰা (যোৰহাট) বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটাইকেইজন জোৱানৰে চিকিৎসা সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চলি আছে । অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞাই জনোৱা মতে তেওঁলোক বৰ্তমান বিপদমুক্ত ।
অধীক্ষকগৰাকীয়ে ফোনযোগে জানিবলৈ দিয়া মতে পুৱা ৭ বজাত ৪ গৰাকী জোৱানক হাস্পতাললৈ অনা হৈছিল । হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা বিভাগত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হয় । তেওঁলোকৰ ভিতৰত জমবুচ মাৰাক বেছিকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । যাৰ বাবে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব । বাকী ৩ গৰাকীৰ বিশেষ আঘাত নাই যদিও দুই এদিন চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
