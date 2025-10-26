কাকপথাৰৰ সেনাৰ শিবিৰত আক্ৰমণৰে জড়িত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক আটক
বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰসহ আটক আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ অনুপম দহোতীয়া ওৰফে থাওচেন অসম ।
October 26, 2025
তিনিচুকীয়া : কাকপথাৰস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰত ১৬ অক্টোবৰৰ মাজনিশা আলফা স্বাধীনৰ এটা দলে এখন ট্ৰাকত আহি আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে অসম আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্যে উক্ত অভিযানৰ অংশস্বৰূপে ২১ অক্টোবৰত নিশা নামচাইৰ ছয় মাইলত কৰদৈগুৰীৰ আই ৱান অসম ওৰফে অভিকেশৰ মৰাণ নামৰ আলফা স্বাধীনৰ এগৰাকী কেডাৰ গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হয় । তাৰ পাছতে আজি পুনৰ কাকপথাৰৰ সেনাৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক আছাম ৰাইফল আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত আছাম ৰাইফল আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ অনুপম দহোতীয়া ওৰফে থাওচেন অসম (২৫)ক বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰসহ আটক কৰে । ধৃত কেডাৰজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিৰ যজ্ঞোখোৱা গাঁৱৰ ৰতন দহোতীয়াৰ পুত্ৰ । অনুপম দহোতীয়া ওৰফে থাওচেন অসমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰায় ৭ বছৰৰ পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলি পৰিয়ালৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।
ধৃত থাওচেন অসমৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা এম কিউ ছিৰিজৰ ৰাইফল, ১৫১ ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী, এটা ৰাইফল গ্ৰেনেড, এটা বটল গ্ৰেনেডৰ লগতে ভালেসংখ্যক আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰে । বাতৰি প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়লৈ আছাম ৰাইফল আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে ধৃত থাওচেন অসমক নিজৰ জিম্মাত ৰাখি অধিক তথ্যৰ সন্ধানত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে ।
অনুপম দহোতীয়া ওৰফে থাওচেন অসমক কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰে অসম আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে, অনুপম দহোতীয়া ওৰফে থাওচেন অসমক আটক কৰা বুলি পৰিয়ালবৰ্গই জানিব পৰাৰ পাছতেই ঘৰৰ ল’ৰা ঘৰলৈ সুস্থভাৱে ঘূৰাই পঠাবলৈ অসম আৰক্ষীক কাতৰেৰে অনুৰোধ জনাইছে ৷
উল্লেখ্য যে, কাকপথাৰৰ সেনাৰ শিবিৰত আলফা স্বাধীনে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে আছাম ৰাইফলে বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেডাৰসকলে ম্যানমাৰ অতিক্ৰম কৰা পথসমূহ বন্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই আছে । যাৰবাবে কাকপথাৰৰ ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰসকল গভীৰ স্থানলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই আৰু উক্ত দলটো নামচাইতে আত্মগোপন কৰা থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে চোৰাংচোৱা বিভাগে ৷
সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আছাম ৰাইফল আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশত ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । গতিকে যিকোনো সময়তে পুনৰ গুলীয়াগুলী তথা আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷