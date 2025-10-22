আছাম ৰাইফল আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত আলফা (স্বাঃ) ৰ কেডাৰ
অৰুণাচলৰ নামচাইত আছাম ৰাইফল আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৷ নিহত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আই ওৱান অসম ৷
Published : October 22, 2025 at 12:04 PM IST
তিনিচুকীয়া: আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজিল বন্দুকে । ধৰাশায়ী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইৰ ছয় মাইলত হোৱা সংঘৰ্ষত ধৰাশায়ী হয় আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰজন । জানিব পৰা মতে বুধবাৰে নিশা আছাম ৰাইফল, অৰুণাচল আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত তুমুল সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয় ৷
সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হয় আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আই ওৱান অসম ওৰফে কন্তি ওৰফে অভিকেশৰ মৰাণ । নিহত আই ওৱান ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ কৰদৈগুৰীত ৷ প্ৰায় ৭ জনীয়া আলফা স্বাধীনৰ দলৰ লগত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল গুলীয়াগুলী ৷
১৮ অক্টোবৰত কাকপথাৰৰ সেনা শিবিৰত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল উক্ত আলফা স্বাধীনৰ দলটো ৷ নিহত আলফা কেডাৰজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা HK ৰাইফল, এটা গ্ৰেনেড আৰু এটা বেগ ৷ বেগটোত উদ্ধাৰ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী ।
উল্লেখযোগ্য যে, ১৮ অক্টোবৰত কাকপথাৰৰ সেনাৰ শিৱিৰত এখন ট্ৰাকত আলফা স্বাধীনৰ এটা দলে আহি আৰ পি জি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল । উক্ত আক্ৰমণত ভাৰতীয় সেনাৰ দুগৰাকী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । 'অপাৰেচন প্ৰতিশোধ' (Operation Vegeance) নামেৰে এই আক্ৰমণ অভিযানৰ নামকৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে । আলফা স্বাধীনে বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল এই কথা ।
তাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এটা দলে আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । উক্ত অভিযানৰ অংশস্বৰূপে বুধবাৰে নিশা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষতে নিহত হয় আই ওৱান অসম ওৰফে কন্তি ওৰফে অভিকেশৰ মৰাণ ।