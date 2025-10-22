ETV Bharat / state

আছাম ৰাইফল আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত আলফা (স্বাঃ) ৰ কেডাৰ

অৰুণাচলৰ নামচাইত আছাম ৰাইফল আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৷ নিহত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আই ওৱান অসম ৷

Ulfa cadre killed in a clash between Assam Rifles and Ulfa commandos
আসাম ৰাইফলচ আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত আলফা (স্বা) ৰ কেডাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজিল বন্দুকে । ধৰাশায়ী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইৰ ছয় মাইলত হোৱা সংঘৰ্ষত ধৰাশায়ী হয় আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰজন । জানিব পৰা মতে বুধবাৰে নিশা আছাম ৰাইফল, অৰুণাচল আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত তুমুল সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয় ৷

সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হয় আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আই ওৱান অসম ওৰফে কন্তি ওৰফে অভিকেশৰ মৰাণ । নিহত আই ওৱান ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ কৰদৈগুৰীত ৷ প্ৰায় ৭ জনীয়া আলফা স্বাধীনৰ দলৰ লগত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল গুলীয়াগুলী ৷

১৮ অক্টোবৰত কাকপথাৰৰ সেনা শিবিৰত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল উক্ত আলফা স্বাধীনৰ দলটো ৷ নিহত আলফা কেডাৰজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা HK ৰাইফল, এটা গ্ৰেনেড আৰু এটা বেগ ৷ বেগটোত উদ্ধাৰ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী ।

Ulfa cadre killed in a clash between Assam Rifles and Ulfa commandos
নিহত কেডাৰজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বেগ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, ১৮ অক্টোবৰত কাকপথাৰৰ সেনাৰ শিৱিৰত এখন ট্ৰাকত আলফা স্বাধীনৰ এটা দলে আহি আৰ পি জি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল । উক্ত আক্ৰমণত ভাৰতীয় সেনাৰ দুগৰাকী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । 'অপাৰেচন প্ৰতিশোধ' (Operation Vegeance) নামেৰে এই আক্ৰমণ অভিযানৰ নামকৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে । আলফা স্বাধীনে বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল এই কথা ।

তাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এটা দলে আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । উক্ত অভিযানৰ অংশস্বৰূপে বুধবাৰে নিশা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষতে নিহত হয় আই ওৱান অসম ওৰফে কন্তি ওৰফে অভিকেশৰ মৰাণ ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি আজি ৰাজপথত বিজেপিৰ সমদল

একাংশই এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হননত লাগিছে: সোণেশ্বৰ নৰহ

TAGGED:

ASSAM RIFLES
ULFA I
ULFA COMMANDOS
ইটিভি ভাৰত অসম
ULFA CADRE KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.