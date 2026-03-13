কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়লৈ স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা, আনন্দিত শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থী

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়লৈ স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা, আনন্দিত শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থী
১০ মাৰ্চত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ স্বাক্ষৰিত পত্ৰ নং GU/AFF/২০২৬ ৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ক ২০২৬-২০২৭ বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Published : March 13, 2026 at 4:51 PM IST
কলিয়াবৰ: অসমৰ নগাঁও জিলাৰ কুঁৱৰীটোলত অৱস্থিত এখন অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় । ১৯৬৯ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই মহাবিদ্যালয়খন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে (UGC) ইয়াক স্বতন্ত্ৰ (Autonomous) মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। যোৱা ১০ মাৰ্চত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ স্বাক্ষৰিত পত্ৰ নং GU/AFF/২০২৬ ৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ক ২০২৬-২০২৭ বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অহা পাঁচ বছৰলৈ স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
যোৱা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ তৰফৰ পৰা পত্ৰ নং F.২-১০/২০২৩(AC-Policy)ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ অধিনিয়ম, ২০২৩ৰ ৭.৪ ধাৰা মতে (The UGC Regulation, ২০২৩, Clause ৭.৪ – Conferment of Autonomous Status Upon Colleges and Measures for Maintenance in Autonomous College) কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ক স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অৱগত কৰিছিল ।
এই নিৰ্দেশনা লাভ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদাৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ উত্তম কুমাৰ বৰুৱাই কয়, ‘‘আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনে স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা লাভ কৰিছে, ই অতি সুখবৰ। ২০২০ চনৰ যি নতুন শিক্ষা নীতি, সেই অনুযায়ী প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়য়ে স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আজি আমি নিজা প্ৰচেষ্টাত এই স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই মৰ্যাদাৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰ আৰু দাঁতি-কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যি আৰ্থ-সামাজিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিম, যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পাঠভিত্তিত শিক্ষাগ্ৰহণৰ লগতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উপাৰ্জনৰ পথো মোকলাই ল'ব পাৰে। আমাৰ অঞ্চলটোৰ সমীপতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে, য'ত পৰ্যটনৰ সীমাহীন সম্ভাৱনীয়তাৰ নিয়োগৰ সুবিধা আছে। ইয়াত চাহ বাগিচাও আছে, সেয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়োগ ক্ষেত্ৰ। নিজাকৈ ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এনে চিন্তাৰে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত পৰ্যটন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা প্ৰৱন্ধৰ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম ইতিপূৰ্বে মহাবিদ্যালয়ত সংযোজিত হৈয়ে আছে।’’
‘‘শেহতীয়াকৈ স্নাতক পৰ্যায়ত ভূগোল বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক অভাৱ দূৰ হৈছে। লগতে, স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত অসমীয়া বিষয়টোৰ পাঠদান অহা শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয় হিচাপে যেতিয়া আমি স্বীকৃতি লাভ কৰিছোঁ, গতিকে, পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰয়োজন অনুযায়ী নতুন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম।’’ অধ্যক্ষ ড৹ বৰুৱাই কয়৷
মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ খবৰত আনন্দিত৷ এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ গোটৰ সম্পাদক অংকুৰ ওজাই মহাবিদ্যালয়খনৰ স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মহৎ উপকাৰ সাধন কৰিব বুলি জনায়। স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয় (Autonomous College) হ'ল এনে এক শিক্ষানুষ্ঠান, যি কোনো এক নিৰ্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থাকিলেও শৈক্ষিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ কৰে। ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে (UGC) উচ্চ শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত কৰিবলৈ এই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে।
অসমৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয় হ’ল উত্তৰ লক্ষীমপুৰ মহাবিদ্যালয়, জগন্নাথ বৰুৱা (জে.বি.) মহাবিদ্যালয়, নগাঁও মহাবিদ্যালয়, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়, ধুবুৰীৰ ভোলানাথ কলেজ আদি৷ শেহতীয়াকৈ এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়।
স্বতন্ত্ৰ মহাবিদ্যালয় মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হ’ল:
- নিজস্ব পাঠ্যক্ৰম: এই মহাবিদ্যালয়সমূহে সময়ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিজাকৈ পাঠ্যক্ৰম (Syllabus) প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে
- পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন: তেওঁলোকে নিজাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু ফলাফল ঘোষণা কৰে
- উদ্ভাৱনী শিক্ষা: নতুন বিষয় বা আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা থাকে।
- ডিগ্ৰী প্ৰদান: যদিও পাঠদান আৰু পৰীক্ষা মহাবিদ্যালয়খনে চলায়, ডিগ্ৰীটো মূল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ (যেনে- গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়) নামতেই প্ৰদান কৰা হয় ।
