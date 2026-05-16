জৈৱিক পদ্ধতিৰে আৰম্ভ কৰক কৃষিকাৰ্য, বহিঃৰাজ্যত কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই : প্ৰণৱ দত্ত

জৈৱিক পদ্ধতিৰে আৰম্ভ কৰক কৃষিকাৰ্য, বহিঃৰাজ্যত কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই : প্ৰণৱ দত্ত
জৈৱিক পদ্ধতিৰে মাকৈ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে ধেমাজিৰ প্ৰণৱ দত্ত আৰু মিন্টু শইকীয়া নামৰ দুই যুৱকে ৷
Published : May 16, 2026 at 4:52 PM IST
ধেমাজি : বহিঃৰাজ্যত কষ্ট কৰি থকাতকৈ চন পৰি থকা মাটিত জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষিকাৰ্য কৰিলে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায় বুলি দাবী কৰিলে ধেমাজিৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকে ৷ উল্লেখ্য যে, ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ ১নং বৰাজান ধিপগুৰি গাঁৱৰ নিৰ্বাসী প্ৰণৱ দত্ত আৰু মিণ্টু শইকীয়াই বৰাজান পথাৰত ১৮ বিঘা মাটিত মাকৈ খেতি কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন ৷ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱসাৰৰ বিপৰীতে গোবৰ আৰু ছাগলী মল অৰ্থাৎ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰণৱ দত্ত আৰু মিণ্টু শইকীয়াই ।
জৈৱিক পদ্ধতিৰে ভিন্ন শাক-পাচলিৰ লগতে মাকৈ খেতিৰে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা ধেমাজিৰ মাছখোৱা প্ৰণৱ দত্ত আৰু মিণ্টু শইকীয়াই কৃষি বিভাগৰ পৰা যোগান ধৰা উন্নতমানৰ বীজ সিঁচি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত প্ৰণৱ দত্তই কয়, "ছবছৰ দিন ব্যৱসায়ভিত্তিত কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছো । বিশেষকৈ জৈৱিক শাক-পাচলি ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছো ৷ তাৰ লগতে এইবাৰ সৰিয়হ খেতি কৰাৰ পিছত পৰি থকা ১৮বিঘা মাটিত মাকৈ খেতি কৰি থকা হৈছে ৷ উৎপাদিত মাকৈ ধেমাজি জিলাত বিক্ৰী কৰা উপৰিও পৈণত মাকৈবোৰ গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মাকৈ খেতিৰ লগতে আন এখন বাৰীত ভোট জলকীয়া, বিলাহী, কুঁহিয়াৰ আদি খেতি কৰা হৈছে ৷ নিজৰ লগতে জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চিন্তা কৰি শাক-পাচলিত কেৱল জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিয়ে উৎপাদন কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি কৃষি বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত দিহা-পৰামৰ্শ, পানীৰ পাম্প, স্পে মেচিন আদি লাভ কৰিছো ৷ বহিঃৰাজ্যত দিন ৰাতি কষ্ট কৰি থকাতকৈ চন পৰি থকা মাটিত যদি জৈৱিক পদ্ধিতিৰে ব্যৱসায় ভিত্তিত ভিন্ন খেতি কৰা হয় তেতিয়া যথেষ্ট লাভৱান হয় ৷ আঠ-দহ ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ মাটিত তিনি ঘণ্টাও কৃষি কৰ্মত নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰি তেতিয়াও সফলতা লাভ কৰিব পাৰি ৷"
