বিভিন্ন শস্যৰ খেতি কৰি নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিছে ৰূপম-সন্তোষে
ৰাজপথত পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ বুলি চিঞৰাৰ পৰিৱৰ্তে বোকা-মাটিত এক হৈ খেতি কৰাত ব্যস্ত যুৱ কৃষকদ্বয় ৷
Published : May 21, 2026 at 3:30 PM IST
গোলাঘাট : ‘‘পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ - বুলি ৰাজপথত চিঞৰি লাভ নাই । প্ৰকৃততে পথাৰত আহি কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে এই শ্ল’গান দিয়ক ।’’ এই মন্তব্য দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ দুগৰাকী যুৱ কৃষকৰ, যিয়ে বছৰি চাৰিটা কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নিৰ্দশন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আচলতে, বানে গৰকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ গড়মৰা পথাৰত শ শ কৃষিভূমিত ৰঙালাও, কুঁহিয়াৰ, মাটিমাহকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ খেতি কৰি নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেৰগাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ দুজন যুৱকে । আন দহজনৰ বাবে আৰ্দশ হৈ পৰিছে যুৱকদ্বয় ।
কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ঠাইতেই যে অলপ কষ্ট কৰি স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰি, তাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে দেৰগাঁৱৰ গড়মৰাৰ ৰূপম শইকীয়া আৰু সন্তোষ শইকীয়াই ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ এই দুই যুৱকে গঢ়ি তোলা কৃষিফাৰ্মত উৎপাদিত ৰঙালাও অসমৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ পঠিওৱা হয় ৷ দুই যুৱকে উৎপাদন কৰা এই ৰঙালাও বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । যাৰ জৰিয়তে দুই ৰূপম আৰু সন্তোষে বছৰি ভাল উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বছৰটো কেৱল এবিধ খেতি কৰিয়ে বহি নাথাকে যুৱকদ্বয়ে । তেওঁলোকে বছৰি চাৰিৰ পৰা পাঁচবিধ খেতি কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ লাভৰ পৰিমাণো যথেষ্ট ভাল হয় ৷ বছৰৰ প্ৰথম ভাগত সৰিয়হ খেতি, তাৰ পাছত ৰঙালাও, মাটিমাহ, কুঁহিয়াৰ বা অন্যান্য শাক-পাচলি আদি খেতি কৰি আহিছে দুই যুৱ কৃষকে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যুৱ কৃষক সন্তোষ শইকীয়াই তেওঁলোকৰ খেতি সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘এইবাৰ ২০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি কৰিছো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মাটিমাহ খেতি কৰিছিলো । এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে যদিও বজাৰত উচিত মূল্য লাভ কৰা নাই, যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।’’
কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, ‘‘কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ কৃষিভূমিতে আমাৰ দৰে কৃষিকৰ্ম কৰক ৷ যথেষ্ট লাভবান হ’ব, প্ৰয়োজন হ’লে আমি সহায় কৰি দিম ৷’’
চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সন্তোষে কয়, ‘‘এতিয়ালৈকে আমি কোনো চৰকাৰী সা-সুবিধা আমি বিচৰা নাই ৷ অৱশ্যে আমাক এটা শীতল গৃহৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ কাৰণ এই ৰঙালাওসমূহ শীতল গৃহৰ অভাৱত কেঁচা অৱস্থাতে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ সেয়ে এইক্ষেত্ৰত আমাৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ সুবিধা হয় ৷’’
ইফালে যুৱ কৃষক সন্তোষ শইকীয়াৰ সহযোগী ৰূপম শইকীয়াই কয়, ‘‘পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ বুলি ৰাজপথত চিঞৰি লাভ নাই ৷ প্ৰকৃততে পথাৰত আহিব লাগিব আৰু নিজকে পথাৰৰ মাটিৰ লগত বিলীন কৰি দিব লাগিব ৷ তেতিয়া ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন ভাল হ’ব আৰু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘২০২৫ বৰ্ষত ৮০ বিঘা মাটিত প্ৰথমে আমি সৰিয়হ খেতি, তাৰ পাছত ২০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও, তৃতীয়বাৰত আমি যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ১০০ বিঘা মাটিমাহৰ খেতি, চতুৰ্থ বাৰত ৮ বিঘা মাটিত কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিছো ৷ পঞ্চমবাৰত আমি ২৫ বিঘা মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলি খেতি কৰিবলৈ লৈছো ৷ ইতিমধ্যে আমি বীজ ক্ৰয় কৰিছো ৷’’
ৰূপম শইকীয়াই আৰু কয়, ‘‘এইক্ষেত্ৰত পশ্চিমবংগৰ দুজন কৃষকে আমাক সহায়-সহযোগিতা কৰিব ৷ ইতিমধ্যে এজন কৃষকে আহি আমাৰ এই কাম চাই গৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এজন কৃষক আহিব আমাক সহায় কৰিবলৈ ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি যুৱ কৃষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ নৱ-নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে অসমীয়া যুৱকসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত এটা শীতল গৃহ স্থাপন কৰি দিয়ে যেন ৷ লগতে এই অঞ্চলটো কৃষি মহকুমা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম ।’’