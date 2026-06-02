কি কাৰণত অবৈধ বিদেশী ঘোষিত হ'ল জাহানাৰা আৰু মমতাজ ?
উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে পঠিওৱা গোচৰত বিদেশী ঘোষণা কৰি ডিটেনশ্ব'ন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ জুৰীয়াৰ জাহানাৰা আৰু মমতাজক ।
Published : June 2, 2026 at 8:34 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা এক গোচৰত পুনৰ বিদেশী ঘোষণা কৰি ডিটেনশ্ব'ন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে জুৰীয়াৰ দুগৰাকী মহিলা ক্ৰমে জাহানাৰা বেগম আৰু মমতাজ বেগমক । বিদেশী ঘোষণা কৰা দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পিতৃৰ বৈধ ভাৰতীয় প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে অধিবক্তাই ।
নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ ধিং গাঁৱৰ তয়ুব আলীৰ কন্যা মমতাজ বেগম আৰু বগুৰীগুৰি গাঁৱৰ আব্দুল মতালিবৰ কন্যা জাহানাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৰুজু হৈ থকা এক গোচৰৰ ভিত্তিত ২০১৯ চনতেই বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে । বগৰীগুৰি গাঁৱৰ জাহানাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে জুৰিয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৩১২/২০১৬ নম্বৰত ৰুজু হৈছিল এক গোচৰ ।
একেদৰে জুৰীয়াৰ ধিং গাঁৱৰ মমতাজ বেগমৰ বিৰুদ্ধেও জুৰীয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৩৫৪/১৫ নম্বৰত ৰুজু হৈছিল আন এক গোচৰ । দুয়োটা গোচৰৰ ভিত্তিতে ২০১৯ চনত জাহানাৰা বেগম আৰু মমতাজ বেগমক বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে । কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এক লেখ আবেদন ।
WPC/7546/2019 নম্বৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ ২৪ তাৰিখে এক আদেশ দিয়ে । কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে দুয়োগৰাকী মহিলাক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বিদেশী ঘোষণা কৰিয়েই ডিটেনশ্ব'ন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে । যাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়া অঞ্চলত ।
এই সন্দৰ্ভত বিদেশী ঘোষিত জাহানাৰা বেগমৰ অধিবক্তা জাহিদুল হকে ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়,"জাহানাৰ বেগমৰ পিতৃৰ বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব থকাৰ পাছতো বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছে জাহানাৰা বেগমক । শিক্ষাগত কোনো প্ৰমাণ-পত্ৰ অথবা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নথকাৰ বাবেই গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰক অগ্ৰাহ্য কৰি দুয়োগৰাকী মহিলাক বিদেশী ঘোষণা কৰিছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"শিক্ষাগত প্ৰমাণ পত্ৰ অথবা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নথকা দুয়োগৰাকী মহিলাই পিতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ প্ৰমাণ হিচাপে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত দাখিল কৰিছিল গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। কিন্তু গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰে পিতৃৰ প্ৰমাণ অগ্ৰাহ্য কৰি বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে । কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল ।"
জাহানাৰা বেগমৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটো পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে পুনৰ ওভতাই পঠিয়াইছিল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ । কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে কোনো শুনানি গ্ৰহণ নকৰাকৈ মাত্ৰ দুয়োগৰাকী মহিলাক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে এক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল । ২৮ এপ্ৰিলত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও ২৮ এপ্ৰিলত ঈদুজ্জোহাৰ বন্ধ থকাৰ বাবে ২৯ এপ্ৰিলত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত হাজিৰ হৈছিল দুয়োগৰাকী মহিলা । কিন্তু দুয়োগৰাকী মহিলাক বিদেশী ঘোষণা কৰি ডিটেনশ্ব'ন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে ।"
ইপিনে, বিদেশী ঘোষিত দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পূৰ্বপুৰুষলৈকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি দাবী কৰে মহিলা দুগৰাকীৰ পৰিয়াল লোকে । বিদেশী ঘোষিত জাহানাৰা বেগমৰ ১৯৯৮ চনত ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছতেই দি ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত এবাৰো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই বুলিও জনাই অধিবক্তা জাহিদুল হকে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু বিদেশী ন্যায়িধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰি ডিটেনশ্ব'ন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ অধিবক্তা আছাদুৰ ৰহমানে ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, "২০১৯ চনতে বিদেশী ঘোষণা হোৱা জুৰীয়াৰ মমতাজ বেগম আৰু জাহানাৰা বেগমৰ পৰিয়ালৰ লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটো পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।"
তেওঁ কয়,"কিন্তু জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে কোনো শুনানি গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে এটা তাৰিখত হাজিৰ হোৱাৰ জাননী জাৰি কৰি বিদেশী ঘোষণা কৰে মমতাজ বেগম আৰু জাহানাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীক । এইক্ষেত্ৰত বিদেশী ন্যায়ধিকৰণে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণ অনুসৰণ কৰা নাই ।" বিষয়টোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চর্চা আৰম্ভ হৈছে নগাঁৱত ।