মেখেলা-চাদৰৰ পৰা ফুলাম গামোচালৈ, তাঁতশালত সপোন ৰচিছে মাজুলীৰ দুই শিপিনীয়ে

দুগৰাকী মহিলাই তাঁতশালত ৰচিছে সপোন । পোহপাল দিছে নিজ নিজ পৰিয়াল । এক প্ৰতিবেদন ।

Two women are self-reliant through weaving in Majuli
তাঁতশালত সপোন ৰচিছে মাজুলীৰ দুই শিপিনীয়ে
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 2:59 PM IST

মাজুলী: যিসময়ত বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি বিভিন্ন স্থানলৈ গতি কৰিছে সেয়া সময়তে মাজুলীৰ গায়ন গাঁৱৰ দুই মহিলাই তাঁতশালৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে । যোৱা প্ৰায় ১০ বছৰ ধৰি হস্ততাঁত শিল্পৰ সৈতে জড়িত এই দুই মহিলা ক্ৰমে পৰিস্মিতা বৰা হাজৰিকা আৰু উত্তৰা দত্ত । কেৱল পৰম্পৰাগত হাত-তাঁতেই নহয়, মাজুলীৰ গায়ন গাঁৱৰ এই দুই শিপিনীয়ে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আধুনিক লোহাৰ তাঁতশাল ।

এই দুই গৰাকী শিপিনীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে মেচিনত বোৱা গামোচা ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ আন আন শিপিনীৰ লগতে তেওঁলোকৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ হোৱা গামোচাৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এই লোহাৰ তাঁতশালখনৰ জৰিয়তে এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিদিনেই বৈ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় ৫ ৰ পৰা ৬ খনকৈ ফুলাম গামোচা । গামোচাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দৰে স্থানীয় শিল্পীয়ে বোৱা মেখেলা-চাদৰ, চেলং কাপোৰৰ মূল্য বৰ্তমান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

তাঁতশালত সপোন ৰচিছে মাজুলীৰ দুই শিপিনীয়ে

অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ পৰশত বৈ উঠা চেলেং, যোৰ কাপোৰৰ লগতে থলুৱা গামোচাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে যদিও মাজুলীৰ এইসকল শিপিনী এতিয়াও চিন্তিত উপযুক্ত বজাৰক লৈ । তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত নিৰ্মাণ হোৱা কাপোৰৰ উচিত ন্যূনতম মূল্য নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিপিনীসকলে ।

এগৰাকী শিপিনীয়ে কয়, "প্ৰায় দহ বছৰেই হ'ল, তেতিয়া আমাৰ হাতশাল আছিল, কিন্তু এইখন লোৱা বেছিদিন হোৱা নাই । যোৰ কাপোৰ বৈছিলোঁ, মেখেলা-চাদৰ, ৰুমাল এইবোৰ বনাইছিলোঁ । এইখন শাল লোৱাৰ পিছত মই এশখনমান চাদৰ লগাইছিলোঁ । এতিয়া বজাৰত বোৱা গামোচাৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । মেচিনত বোৱা গামোচাবোৰ বন্ধ কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা অসমীয়া শিপিনীসকলে বোৱা গামোচাই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে ।"

তাঁতশাল

কিন্তু উপযুক্ত বজাৰ নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আনগৰাকী শিপিনীয়ে । তেওঁ কয়,"আমাৰ মাজুলীত বৰ্তমান বজাৰৰ অসুবিধা আছে । কাৰণ তেনেধৰণৰ বজাৰ নাই । উপযুক্ত দাম বৰ্তমান পোৱা নাই । চৰকাৰে যদি থলুৱা শিপিনীসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আৰু লগতে যদি আমি বোৱা কাপোৰবোৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া আমি আগলৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম ।"

