ক’লৈ গ’ল চৰাইবাহীৰ দুই বোৱাৰী ? ৩ নাতিনীক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে আইতাকে
মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী কাহিবাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ একেটা পৰিয়ালৰে সন্তানসহ ৫ জন সদস্য ৷
Published : June 16, 2026 at 4:58 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যত আকৌ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ কেৱল বোৱাৰীয়ে নহয় একেটা পৰিয়ালৰ দুই বোৱাৰীৰ সৈতে সন্ধানহীন হৈছে তিনিগৰাকী নাবালিকাও ৷
জানিব পৰা মতে, মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী কাহিবাৰী অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । একেটা পৰিয়ালৰে সন্তানসহ পাঁচগৰাকীকৈ সদস্য বিগত শনিবাৰৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা আটাইকে বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে পৰিয়াল তথা আত্মীয় ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা আটাইৰে নাম ক্ৰমে -
- জিনামণি পাটৰ (বোৱাৰী)
- মিনা দেউৰী পাটৰ (বোৱাৰী)
- বৃষ্টিনা পাটৰ (কিশোৰী)
- কস্তুৰী পাটৰ (কিশোৰী)
- ৰূদ্ৰাণী পাটৰ (কিশোৰী)
ঘটনাৰ বিবৰণি:
ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আটাইকেইজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ আচলতে মই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছতে বোৱাৰীকেইজনীৰ লগতে ছোৱালীকেইজনীকো দেখা পোৱা নাছিল ৷ ঘৰত নেদেখি তেওঁলোক আটায়ে ফুৰিবলৈ ওলাই যোৱা বুলি ভাবিলো ৷ কিন্তু সেইদিনা ৰাতিলৈকে কোনো ঘৰলৈ উভতি নহাত আমি চিন্তিত হৈ পৰিলো ৷ বহু বিচাৰিলো যদিও কাৰো একো খবৰে নাপালো ৷’’
নিৰুদ্দেশ হোৱা জিনামণি পাটৰৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছত এদিন মোক ফোন কৰিছিল ৷ জিনাই কৈছিল আমি আৰুণাচল আছো, ভালে আছো, চিন্তা নকৰিবি ৷ তাৰ পাছত মই তঁহত সকলো ভালে ভালে ঘূৰি আহ বুলি কঁওতেই ফোনটো কাট খাই গ’ল ৷ তাৰ পাছৰে পাৰা সিহঁতৰ ফোন কেইটা অফ হৈ আছে ৷ আমি একো খবৰ পোৱা নাই ৷ আমি আৰক্ষীক এই সকলো কথা অৱগত কৰিছো ৷’’
এজাহাৰ দাখিল:
উক্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে মিকিৰভেটা আৰক্ষী থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ এজাহাৰ লাভ কৰাৰ পাছতে মিকিৰভেটা আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জিনামণি পাটৰে তেওঁৰ মাতৃক ফোন কৰা নম্বৰটো ট্ৰেক কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ৷
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি:
নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান বিচাৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিশৰ পৰা অনুসন্ধান চলাই থকা হৈছে । তেওঁলোক স্বেচ্ছাই ক’ৰাবালৈ গৈছে নে ইয়াৰ আঁৰত কোনো অপহৰণকাৰী চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে সকলো সম্ভাৱনীয়তা পৰীক্ষা কৰি চাইছে ।