জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দেশী, ভগ্নী বিদেশী ! বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰৰ নিৰ্দেশত বিপাঙত বিশ্বনাথৰ এটা পৰিয়াল

জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দেশী, ভগ্নী বিদেশী ! বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰৰ নিৰ্দেশত বিপাঙত বিশ্বনাথৰ এটা পৰিয়াল
বিশ্বনাথৰ দুগৰাকী মহিলাক বাংলাদেশী চিনাক্ত কৰি ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ । তাৰে এগৰাকী আচমুল খাতুনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : December 22, 2025 at 8:04 PM IST
বিশ্বনাথ: বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন অসমৰ এক ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন । যাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ পিছত পূব পাকিস্তানৰ(বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ) পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰা, ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটি পেলোৱা আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা । এই দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছু আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বত অসমত হয় ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন । যাৰ ফলশ্ৰুতিত বহু ত্যাগৰ বিনিময়ত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
কিন্তু ইমানৰ পিছতো অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰে বিদেশী খেদাত যিদৰে তৎপৰতা দেখুৱাব লাগিছিল তেনেদৰে হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ এখন কেবিনেটে ‘বিদেশী (অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ) আইন, ১৯৫০’ ৰ অধীনত ৰাজ্যৰ পৰা বিদেশীক অপসাৰণৰ বাবে এটা মানক পৰিচালনা পদ্ধতিত (এছ অ’ পি) অনুমোদন জনাইছে ।
এই কথা উল্লেখ কৰি অলপতে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এই আইনৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জিলা আয়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক সন্দেহযুক্ত বিদেশীক ১০ দিনৰ জাননী জাৰি কৰি নথি-পত্ৰ জমা দিবলৈ কোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ লগতে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰি কয় যে যদি আয়ুক্ত বা এ ডি চিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজন বিদেশী বুলি পতিয়ন যায়, তেন্তে দশম দিনটোত নিজেই বহিষ্কাৰৰ আদেশ জাৰি কৰিব পাৰিব ।
তেওঁ লগতে কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে প্ৰচলিত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা পৃথক আৰু ইয়াত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ (এফ টি) ভূমিকা নাথাকিব । তাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা আয়ুক্তসকল । ইয়াৰ মাজতে ডিটেনচন কেম্পত থকা বিশ্বনাথৰ দুগৰাকী মহিলাক দেশৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে বিশ্বনাথ জিলাৰ আয়ুক্তই । বৰ্তমান গোৱালপাৰাৰ ডিটেনচন কেম্পত থকা বিদেশী মহিলা দুগৰাকীক অসম তথা ভাৰতৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তই ।
শনিবাৰে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশত বিশ্বনাথ জিলাৰ দুগৰাকী মহিলাক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে এগৰাকী মহিলা হৈছে বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত হেলেম আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মিছামাৰীৰ আচমুল খাতুন ওৰফে আচমল বেগম । তেওঁ ৰুজিদ আলীৰ জীয়াৰী আৰু আয়ুফ আলীৰ পত্নী বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, আনগৰাকী মহিলা হৈছে জিলাখনৰে চতিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বকৰাপট্টাৰ আফুজা বেগম ওৰফে আৰফুজা বেগম । মহিলাগৰাকী ডলে মামুদৰ জীয়াৰী আৰু জাবেদ আলীৰ পত্নী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত সংশ্লিষ্ট বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে তেওঁলোকক বিদেশী বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছত দুয়োকে গোৱালপাৰাৰ ডিটেনচন কেম্পত ৰখা হয় । জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ উপস্থিতি সাধাৰণ জনতাৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আৰু লগতে ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবেও ক্ষতিকাৰক । এই নিৰ্দেশ পোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধুবুৰী, শ্ৰীভূমি, দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাচৰ পথেৰে ভাৰতৰ অসম ভূখণ্ডৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে ।
ইফালে আচমুল খাতুনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নিজামুদ্দিন আলীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয় যে তেওঁৰ ভগ্নীৰ জন্ম ভাৰতৰ বিহাৰ ৰাজ্যৰ চিৱান জিলাৰ দৰলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৃষ্ণপালী গাঁৱত । তেওঁ কয় যে ১৯৭২ চনত কৰ্মসূত্ৰে অসমত থকা দেউতাক ৰজিত দৰ্জীক বিচাৰি তেওঁ, আচমুল আৰু আন দুগৰাকী ভাতৃ-ভগ্নী অসমলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰাই অসমত বসবাস কৰি আছে । লগতে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁৰ বয়স তেতিয়া ১১ বছৰ আছিল আৰু ভগ্নী আচমুলৰ বয়স ৪ বছৰ আছিল ।
পৰ্যায়ক্ৰমে পৰৱৰ্তী সময়ত ভগ্নী আচমুলক বিহাৰৰ পৰাই অসমলৈ আহি গহপুৰৰ ডফলাগড়ত থকা আয়ুব আলীলৈ বিয়া দিয়ে । ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আলীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰততে তেওঁৰ ভগ্নীৰ জন্ম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃও ভাৰতীয় । তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আচমুল বিদেশী বুলি চিনাক্ত হৈছে সেইটো এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । তেওঁলোক যিহেতু দুখীয়া মানুহ, সেয়ে সময়মতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লোৱাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে এনে হৈছে বুলি তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰে । চৰকাৰে ঘটনাটো পুনৰ্বিবেচনা কৰি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত লৈ ভগ্নীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আনুৰোধ নিজামুদ্দিন আলীৰ ।
এই সন্দৰ্ভত নিজামুদ্দিনে কয়, "আমাৰ ওপৰত নোটিচ আহিল । নোটিচ অহাৰ পিছত ভণ্টিয়ে গম নাপালে কথাটো । গম নোপোৱাৰ বাবে তাই নগ'লগৈ । নোযোৱাৰ কাৰণে তাইক এৰেষ্ট কৰিলে । এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি বিহাৰৰ সকলো ডকুমেণ্ট উলিয়াই দিলোঁ । ১৯১৯ চন, ১৯২৩ চনলৈ যিমান আছিল উলিয়াই দিলোঁ । দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে জামিন দিলে । জামিন দিয়াৰ পিছত যে কেছ এটা কৰিব লাগে সেইটো আমি গম নাপালোঁ । কেছটো নকৰাৰ বাবে এতিয়া আকৌ ভণ্টিক লৈ গ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "লৈ যোৱা আজি ছয়-সাতমাহ হ'ল, কেম্পত আছিল । কেম্পত থকাৰ পিছত এতিয়া আমি কালি সন্ধিয়া এইটো শুনিবলৈ পালোঁ । এতিয়া আমি কৰিম কি, এটায়ে ভণ্টি । তাইৰ ল'ৰা এটা আছে, ল'ৰাৰো বিয়া পাতি দিলোঁ... আমাৰ দেউতা অসমলৈ আহিছিল ১৯৬৮ চনত । ইয়াত আহি ব্যৱসায় কৰিলে । তাৰ পিছত চাৰি-পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল দেউতা যোৱা নাছিল ঘৰলৈ । আমাৰ এইখন ওচৰতে মহাৰ ঘৰ । মহা গৈছিল তালৈ । মহা যাওঁতে আমি সুধিলোঁ যে আমাৰ দেউতা কেনে আছে । তেওঁ ক'লে ভালে আছে, কামানি কৰি আছে ।"
নিজামুদ্দিন আলীয়ে লগতে কয়, "মহা যাঁওতে ১৯৭২ চনত ক'লোঁ আমাক লৈ যাবি নেকি । তেওঁ ক'লে ব'ল সি নাৰাখিলে মোৰ লগতে থাকিবি । আমাৰ ঘৰ বিহাৰৰ চিৱান জিলাৰ দৰলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৃষ্ণপালী গাঁৱত । তাত ঘৰ-বাৰী, মাটি-বাৰী আছে, অহা-যোৱা কৰি থাকোঁ । এই অহা মাৰ্চত আকৌ যাম ভতিজী ছোৱালীৰ বিয়া আছে... এতিয়া চৰকাৰে যদি আমাক ভাৰতীয় বুলি ৰেহাই দিয়ে বৰ ভালপাম । আমি ভাৰতীয় হয়ে । কিন্তু এটা কথা হ'ল যে আমি আগতে দৰ্জী উপাধি লিখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আলী লাখোঁ । ইয়াত আহি আলী হোৱাত এতিয়া দৰ্জী-আলী এই দুটাত গণ্ডগোল হৈছে ।"