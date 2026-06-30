ETV Bharat / state

বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বুধবাৰে জোনাইলৈ যাব দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চৌহান-ৰিজিজু

অসমলৈ আহিব দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজু ৷ বুধবাৰে বান বিধ্বস্ত জোনাইৰ ভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব দুই মন্ত্ৰীয়ে ৷

flood affected area in Jonai
বান বিধ্বস্ত জোনাই পৰিদৰ্শন কৰিব দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : বুধবাৰে বান বিধ্বস্ত জোনাইৰ ভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে । মঙলবাৰে জোনাইৰ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অৰুণ চাপৰি অঞ্চলত বানপীড়িত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰে বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নেৰানেপেৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জোনাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই বানত পাঁচ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি আৰু বহু মূল্যৱান সা-সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় । কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে ।

বুধবাৰে জোনাইলৈ আহিব দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বহু বাট-পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে । ইফালে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত বিশুদ্ধ খোৱা পানী, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু নিত্যপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ সংকটেও দেখা দিছে । বিশেষকৈ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অৰুণ চাপৰি, মধুপুৰ, জোনকাৰেং, চিকেৰ চেলেক, উজনি মিছামৰা, ৰাঙলী কেমেৰে, লুহিতপৰীয়া আদি গাঁওকে ধৰি প্ৰায় ২০খনতকৈ অধিক গাঁও বানপানীৰ তাণ্ডৱত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

পানী কিছু হ্ৰাস পালেও বানপীড়িত লোকসকলৰ স্বাভাৱিক জীৱন-যাপন এতিয়াও ঘূৰি অহা নাই । মঙলবাৰে বিধায়ক পেগুৱে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। লগতে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে জৰুৰীভাৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানী, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে।

পৰিদৰ্শনৰ সময়তে বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজু জোনাইলৈ আহিব ৷ আমি জোনাইৰ আটাইতকৈ অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত অৰুণ চাপৰি অঞ্চললৈ বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে পৰিদৰ্শন কৰি বানপীড়িত লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব ।

লগতে পঢ়ক: ৭ দিনত এশ শতাংশ অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ হ’ব লাগিব, কঠোৰ নিৰ্দেশ বনমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

জোনাই
বিধায়ক ভূৱন পেগু
শিৱৰাজ সিং চৌহান
কিৰেণ ৰিজিজু
MLA BHUBAN PEGU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.