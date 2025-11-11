ETV Bharat / state

স্কুললৈ অহা অৱস্থাতেই অপহৰণ দুই কিশোৰীক ! লামডিং ষ্টেচনত ধৰিলে আৰক্ষীয়ে

প্ৰলোভনেৰে অপহৰণ দুই কিশোৰীক ! ৰে'লযোগে অপহৰণ কৰি নি থকাৰ অৱস্থাতে কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে ।

Two teenagers were kidnapped on their way to school in Uriamghat
অপহৰণকাৰীৰ সৈতে অপহৰণকাৰী যুৱক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2025 at 7:56 PM IST

সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পৰা এইবাৰ কিশোৰী অপহৰণৰ কাণ্ড । কিশোৰী অপহৰণ কৰি ধৰা পৰিল যুৱক । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা । সোমবাৰে স্কুললৈ অহা অৱস্থাতেই অপহৃত হয় দুই কিশোৰী । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত উৰিয়ামঘাটৰ হালধিবাৰী পঞ্চায়তৰ ডিমৰুজানৰ সোণালী ডাৰা আৰু অলকা বড়ো নামৰ দুগৰাকী কিশোৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত অভিভাৱকে এজাহাৰ দাখিল কৰে উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাত ।

উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অলংকাৰ বৰাৰ লগতে ৰে'লৱে আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে উদ্ধাৰ কৰে দুই কিশোৰীক । আছাদুল ৰহমান চৌধুৰী নামৰ যুৱক এজনে চক্ৰান্ত কৰি ৰে'লত বহিঃৰাজ্যলৈ নি থকা অৱস্থাত লামডিং ষ্টেচনত ট্ৰেইনৰ ভিতৰতে ধৰা পৰে । দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি ডিমৰুজানৰ পৰা লৈ গৈছিল যুৱকজনে । চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনেৰে লৈ যোৱাৰ পথত লামডিং ষ্টেচনত ধৰা পৰে । বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অব্যহত ৰাখিছে তদন্ত ।

স্কুললৈ অহা অৱস্থাতেই অপহৰণ দুই কিশোৰীক (ETV Bharat Assam)

অপহৰণ হোৱা কিশোৰী এগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, "ছোৱালীজনীয়ে কালি ৯ বজাত স্কুললৈ আহিছিল । বিয়লি ৩ বজালৈ বাট চাই আছিলোঁ । কিন্তু সেই সময়লৈকে ছোৱালীজনী ঘৰলৈ নোযোৱাত আমি বিচাৰ-খোচাৰ কৰিলোঁ । পিছত আমি অপহৰণ কৰা বুলি গম পাই উৰিয়ামঘাট থানাত এজাহাৰ দিলোঁ । উৰিয়ামঘাট থানাৰ ভৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত লামডিঙত ধৰা পৰিল । বিদ্যালয়ৰ পোচাকতেই গৈছে ছোৱালীজনী । যিজন ল'ৰাই প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈছিল আমি জনা মতে শিলচৰৰ হয়, কিন্তু গোলাঘাটৰ ঘোলাপানীত থাকে । বৰ্তমান যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে ।"

Two teenagers were kidnapped on their way to school in Uriamghat
অপহৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা যুৱকজন (ETV Bharat Assam)

ইফালে অপহৰণ কৰা যুৱকজনৰ পিতৃয়ে কয়, "তেওঁলোক কাম কৰিবলৈ গৈছে । তেওঁলোক একে বয়সৰে হ'ব । কালি মই ফোন কৰোতে ল'ৰাজনৰ ফোন বন্ধ আছিল । তেওঁলোক কাম কৰিবলৈ যাব বুলিহে জানিছিলোঁ । কিন্তু কি কাম কৰিবলৈ যাব সেইটো নাজানোঁ । ৰাতি মোক পুলিচে খবৰ দিছে থানালৈ আহিব লাগে । মোৰ প্ৰকৃত ঘৰ লখিমপুৰত । ইয়াত লাচিত গাৱঁত থাকোঁ ।"

