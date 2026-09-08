ETV Bharat / state

৩৮ বছৰ বিনা বেতনৰে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ বঢ়মপুৰৰ দুই শিক্ষকৰ

প্ৰধান শিক্ষক আলী আকবৰ আৰু সহকাৰী শিক্ষক মৃদুল শইকীয়াই এটকাও বেতন লাভ নকৰাকৈয়ে কচুৱা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷

Two teachers retired after 38 years of teaching without salary
৩৮ বছৰ বিনা বেতনৰে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ দুই শিক্ষকৰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 8:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: শিক্ষকৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ বিনিময়তহে এজন ছাত্ৰই শিক্ষাৰ পোহৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মানৱ সম্পদৰূপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী শিক্ষকৰ যথেষ্ট ত্যাগ জড়িত হৈ থাকে ৷

প্ৰায় ৩৮ টা বছৰ বিনা বেতনৰে শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত কচুৱা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা দুজন শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । মঙলবাৰে শিক্ষক দুজনৰ অৱসৰক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যালয়খনত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷

বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক আলী আকবৰ আৰু সহকাৰী শিক্ষক মৃদুল শইকীয়াই এটকাও বেতন লাভ নকৰাকৈয়ে আজি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷

বৃহত্তৰ কচুৱাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে ১৯৮৮ চনতে কচুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ৷ তেতিয়াৰে পৰাই চৰকাৰীভাৱে বেতন লাভ কৰাৰ আশা মনতে পুহি ৰাখি দুয়োগৰাকী শিক্ষকে বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলাই গৈছিল ৷

৩৮ বছৰ বিনা বেতনৰে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ দুই শিক্ষকৰ (Etv Bharat)

কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে আজিকোপতি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ নহ’ল ৷ ইয়াৰ মাজতে কিছুবছৰৰ পূৰ্বে মৃদুল শইকীয়া নামৰ শিক্ষকজন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ শয্যাশায়ী হৈ পৰে ।

শিক্ষকগৰাকীৰ হাতত চিকিৎসাৰ বাবেও পৰ্যাপ্ত ধন নথকাত এখন ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈ পৰে ৷ যাৰ বাবে শিক্ষক দুগৰাকীৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ দিনটোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিদায়ী সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশটো শোকাকুল কৰি তোলে ৷

বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আলি আকবৰে এই শোকৰ মুহূৰ্তত এনেদৰে কয়, ‘‘৩৮ বছৰে বিনা বেতনৰে কাম কৰাৰ উদাহৰণ হয়তো খুব কমেই আছে । মই ৩৮ বছৰ বিনা বেতনৰে কাম কৰি দিন পাৰ কৰিলো ৷ মই কি ক’ম মোৰ স্কুলখন সকলোফালৰ পৰাই যোগ্য আছিল ৷ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম-কানুন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ল যাৰ বাবে বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলগা হ’ল । গতিকে মই এনেকুৱা নিয়ম-কানুনবোৰ বাদ দিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো ৷ মোৰ জীৱনটো গ’লেই, মই ৩১ আগষ্টত অৱসৰ ল’লো ৷ মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো যাতে শিক্ষকৰ জীৱনক লৈ খেলা নকৰে ।’’

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যেনেকৈ শিক্ষকৰ জীৱনক লৈ খেলিছিল, আপোনালোকেও তেনেকৈ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । আজি যদি আপোনালোকৰ কণমানো অন্তৰ আছে, তেতিয়াহ’লে আপোনালোকে মোৰ নিচিনা ৩৮ বছৰ বিনা বেতনৰে অৱসৰ লোৱা শিক্ষকৰ বেদনা বুজি পাব ৷’’

আনগৰাকী শিক্ষক মৃদুল শইকীয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চাওক আজি বিকলাংগ হৈ গ’ল, এটা ভৰি কাটিবলগীয়া হ'ল । আগতেও মই এই কথা কৈছো ৷ আজি আপোনালোকৰ মানসিকতা ক'ত ? আমিটো গুৰুদক্ষিণা পাব লাগিব । এজন মানুহে যদি ২৫-৩০ লাখ টকা কিবা পায়, তেতিয়াহ’লে সেয়া গুৰুদক্ষিণা বুলি কিবা এটা কৰিব পাৰিব ।’’

‘‘গতিকে আজি মই চৰকাৰক বেয়া পাবলৈ মানা কৰিছো । আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে । কিন্তু আপোনালোকক মই এইটোহে অনুৰোধ কৰিছো মোৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে, এইসকলৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আন্তৰিকতা দেখুৱাওক ৷ অন্য যিবিলাক সৰু-সুৰা ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ আছে, এই ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে কৰক, সেইবিলাকৰ দৰকাৰ ৷ কিন্তু তাৰ এটা অংশ এনেকুৱা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় নকৰে কিয় ? আপোনালোকৰ পৰা এইসকল শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰাপ্য লাভ কৰিব নালাগে নেকি ? যদি প্ৰাপ্য বুলি ভাবে, তেন্তে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে এই পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ ভৱিষ্যতলৈ চাই সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক’’ - শিক্ষকগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে ৷

মৃদুল শইকীয়া নামৰ আনগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘আজি মই চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত ।পইচা থকা হ’লে চিকিৎসাটো ভাল হ’ল হয় । চিকিৎসা ভাল হোৱা হ’লে মই এনেকৈ আজি পংগু হ’ব নালাগিলেহেতেন । এতিয়া ৩৩ বছৰ বিনা বেতনৰে গৈছে । ভৰি কটা বেছিদিন হোৱা নাই । দুবছৰ হৈছে । যিখিনি সম্পত্তি আছিলে, বিক্ৰী কৰি দিলো । গৰু এহাল আছিলে, মাটি অকণমান আছিলে, ধান আছিলে ৷ এতিয়া একো নোলোৱাকৈ আজি বিদায় দিলে । কিন্তু বিদায় দিয়াৰ পিছত একো নোহোৱাকৈয়ে ঘৰলৈ যাম । ঘৰৰ মানুহে, পৰিয়ালৰ মানুহে কি বুলি ক’ব ? সকলোৰে ওচৰত হেয় প্ৰতিপন্নহে হ’লো ।’’

অৱশ্যে শিক্ষক দুগৰাকীৰ এই মৰ্মবেদনা চৰকাৰে কিমানখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰে, সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: সুধাকণ্ঠক কোনে কিয় মদাৰৰে ৰিজাইছিল ? ভূপেনদাৰ জীৱনৰ কিছু আমোদজনক কথা

TAGGED:

কচুৱা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বিনা বেতনৰে শিক্ষকতা
মানৱ সম্পদ
KAMPUR
TEACHING WITHOUT SALARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.