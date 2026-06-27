পানী মেটেকাই দেখুৱাইছে সপোন, স্বাৱলম্বিতাৰ বাটত অগ্ৰসৰ বোকাখাতৰ দুই বন্ধু
পানী মেটেকাৰ জৰিয়তে দুই ছাত্ৰই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বুলিছে । তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে ভিন্ন আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰীয়ে । গোলাঘাটৰ পৰা চন্দন কৰ্মকাৰৰ প্ৰতিবেদন...
Published : June 27, 2026 at 11:40 AM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাত সম জিলাৰ দুজন ছাত্ৰই শিক্ষাগ্ৰহণৰ লগতে আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মেটেকাৰে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰদ্বয়ে । তেওঁলোক হ’ল অনুৰাগ আৰু ত্ৰিদীপ ৷
পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে নিজেই মেটেকা কাটি শুকুৱাই বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰি অহা বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ইনজু আহমেদে ।
প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ সম্পাদক সোণেশ্বৰ নৰহে "আমাৰ পথাৰ" বিপণন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহক ক্ৰেতাৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ সেইমতেই তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছে ৷
অনুৰাগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, প্ৰথমাৱস্থাত সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে কেনেদৰে শুকান মেটেকাৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী বনাবলৈ শিকিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আউনীআটী শাখা সত্ৰত আয়োজিত এক কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সাম্প্ৰতিক সময়ত অনুৰাগ, ত্ৰিদীপহঁতৰ দৰে ছাত্ৰ বহুতৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে অনুকৰণৰ যোগ্য ।
এই সম্পৰ্কে অনুৰাগে কয়, ‘‘পঢ়ি থকাৰ লগতে নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে মেটেকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলো । প্ৰথম অৱস্থাত আমি কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিলো । মোবাইলত চাই মেটেকা কেনেকৈ পানীৰ পৰা তুলি আনি ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে শিকিছিলো । পাছলৈ নগাঁও আউনীআটী শাখা সত্ৰত মেটেকাৰে কেনেকৈ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰ এক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলো । উক্ত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আমি মেটেকা তুলি এই কামত আগবাঢ়ি গৈছো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমাৰ এই কামৰ কথা জানিব পাৰি বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এটা মেটেকা চেপেটা কৰা যন্ত্ৰ প্ৰদান কৰি এই কামত আগবাঢ়ি যোৱাত সঁহাৰি দিছে । ইয়াৰ উপৰিও বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সোণেশ্বৰ নৰহে আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ নামৰ এক অনুষ্ঠান গঢ় দি আমাক আগুৱাই নিয়াৰ কথা অৱগত কৰিছে । আগলৈ আমাৰ আৰু পৰিকল্পনা আছে, মোৰ সতীৰ্থজনে সহযোগ কৰিলে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ম ।’’
উল্লেখযোগ্য যে, মনত আত্মবিশ্বাস আৰু সু-পৰিকল্পনাৰে যে শিক্ষাগ্ৰহণ লগতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি, তাৰ জলন্ত উদাহৰণ এই ছাত্ৰ দুজনে দাঙি ধৰিছে ।