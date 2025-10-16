তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পদত্যাগ

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পদত্যাগ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুই জ্যেষ্ঠ বিষয়া- ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক প্ৰীতম দেৱ আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিদ্যালয়ৰ ডীন শংকৰ চন্দ্ৰ ডেকাৰ পদত্যাগ ।
Published : October 16, 2025 at 6:57 PM IST
তেজপুৰ: কালিকা লাগিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ৷ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দুজনকৈ প্ৰশাসনিক বিষয়াই একেলগে পদত্যাগ কৰিছে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য ৰফিউল হক, ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক প্ৰীতম দেৱ আৰু স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডীন শংকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই পদত্যাগ কৰে বুধবাৰে নিশা । এই যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত এক অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মূলতেই হৈছে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ উপাচাৰ্য শম্ভূনাথ সিং ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন প্ৰশাসনিক বিষয়াই পদত্যাগ কৰে । বুধবাৰে নিশা দুজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া- ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক প্ৰীতম দেৱ আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিদ্যালয়ৰ ডীন শংকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙক ।
অসমবাসীৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিটো কোণত থকা জুবিন গাৰ্গক লৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙে বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল । তাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক, কৰ্মচাৰীৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দুই প্ৰশাসনিক বিষয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দুই প্ৰশাসনিক বিষয়াই বুধবাৰে নিশাই উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙক ই-মেইলৰ জৰিয়তে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাচতে এই দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হয় প্ৰফেছৰ চন্দন গোস্বামীক ।
আনহাতে ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য ৰফিউল হকেও পদত্যাগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । কিন্তু তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙে গ্ৰহণ কৰিছেনে নাই সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
এক টেলিফোনিক বাৰ্তাযোগে শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়- "বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়কগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছ ৷ আজি ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য ৰাজা ৰফিউল হকৰ পদত্যাগ কৰাৰ কথা আছিল ।"
আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি কুসুম বনিয়াই কয় যে ভাৰপ্ৰাপ্ত উপচাৰ্যৰ পদত্যাগৰ তথ্য বৰ্তমানলৈ তেওঁলোকৰ হাতত নাই । লগতে স্কুল অৱ ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ ডীন শংকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই পদত্যাগ কৰা নাই বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য আৰ আৰ হকক ই টিভি ভাৰতে এই বিষয়ে জানিবলৈ ফোন কৰিছিল যদিও তেওঁৰ পৰা কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ই টিভি ভাৰতৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ।
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল । ফলত যোৱা ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰে আৰু ২১ ছেপ্টেম্বৰ পৰা ই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ১০ অক্টোবৰৰ নিশা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে এই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত আৰু প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখত উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিং, সহযোগী অধ্যাপক দেৱেন চন্দ্ৰ বৰুৱা (Director IQAC) শংকৰ চন্দ্ৰ ডেকা (Deen School of Engineering), ব্ৰজবন্ধু মিশ্ৰ (Finance Officer) আৰু যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ (Executive Engineer)ৰ প্ৰতিমূৰ্তি ওলমাই ছেণ্ডেল পিন্ধাই দাহন কৰিছিল ।
আনহাতে বুধবাৰে ১৫ অক্টোবৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষাবিভগৰ গঠন কৰি দিয়া উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা তিনিজনীয়া দল বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় । এই তদন্তকাৰী দলৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ কুমাৰ (Biswajit Kumar IAS, Director, Ministry of Education Government of India), কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যুটীয়া সচিব আমস্তৰং পামে (Armstrong Pame, IAS, Joint secretary ministry of Higher education, government of India) আৰু কেন্দ্ৰীয় উচ্চ শিক্ষাৰ যুটীয়া সচিব সৌম্য গুপ্তা (Saumya Gupta, Joint secretary, ministry of education government of India) .
উল্লেখযোগ্য যে, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিগত প্ৰায় ২৫ দিন ধৰি প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে শুক্ৰবাৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু চাৰিগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত তিনিজনীয়া এখন তদন্ত কমিটী গঠন কৰে ।
এই তদন্তকাৰী কমিটীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত এই বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি ৰাজ্যপালক ৭ দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
ৰাজ্যপালে গুৱাহাটীৰ আই আই টিৰ অধ্যক্ষ দেৱেন্দ্ৰ জালিহালক, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য জিতেন হাজৰিকা আৰু অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰক সদস্য হিচাপে লৈ তিনিজনীয়া কমিটী গঠন কৰি দিয়ে আৰু সাত দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ জনায় ।
বিগত ১৩ অক্টোবৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুৰক্ষা কৰ্মীসকলকো দেখা গৈছিল উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিং ,বিত্তীয় বিষয়া ব্ৰজনাথ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।