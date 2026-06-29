নৰনাৰায়ণ সেতুত দুৰ্ঘটনা : ৰে'লৰ খুন্দাত ২ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, আহত ২ জন

নৰনাৰায়ণ সেতুত দুৰ্ঘটনা : ৰে'লৰ খুন্দাত ২ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, আহত ২ জন
ৰে'লপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়তে তীব্ৰবেগী ৰে'লে মহটিয়াই থৈ যায় শ্ৰমিককেইজনক । গুৰুতৰভাৱে আহত আন ২ শ্ৰমিকক হাস্পতালত ভৰ্তি ।
Published : June 29, 2026 at 5:05 PM IST
বঙাইগাঁও : যোগীঘোপাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৰে'লৰ খুন্দাত দুজনকৈ শ্ৰমিক থিতাতে নিহত হৈছে ৷ লগতে আন দুজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিহত শ্ৰমিক দুজন ক্ৰমে ৰেজাউল হক আৰু চহৰ আলী বুলি চিনাক্ত হৈছে ।
নিহত শ্ৰমিক দুয়োজনৰে ঘৰ যোগীঘোপাৰ কৰেয়া পাহাৰ গাঁৱত ৷
আনফালে গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন ক্ৰমে জাকিৰ হুছেইন আৰু ইয়াৰ আলম বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুয়োকে ততাতৈয়াকৈ গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
শ্ৰমিককেইজন ৰে'ল বিভাগৰ অস্থায়ী শ্ৰমিক আছিল । নৰনাৰায়ণ সেতুত ৰে'লপথেৰে শ্ৰমিককেইজনে একেলগে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল ৷ সেই সময়তে একেলগে দুয়োফালৰ পৰা দুটা ৰে'লপথত দুখনকৈ ৰে'ল আহে । পিছফালৰ পৰা অহা তীব্ৰবেগী উজনিমুৱা মালবাহী ৰেল এখনে খুন্দা মাৰে শ্ৰমিককেইজনক ।
ফলত ঘটনাস্থলীতে দুই শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় ৷
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷ ঘটনাস্থলীত ৰে'ল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইফালে নিহত শ্ৰমিককেইজনৰ মৃতদেহো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
আহাৰৰ বানত বুৰিছে জোনাই; বন্যাক্ৰান্তৰ খবৰ ল’লে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে