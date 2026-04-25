নগাঁৱৰ কাৰাগাৰত দুই কয়দীৰ মৃত্যু, ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ

নগাঁৱৰ কাৰাগাৰত দুই কয়দীৰ মৃত্যু, ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ
নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অঘটন ৷ জিতুমণি কোঁৱৰ আৰু ৰূপচিং দেৰা নামৰ দুই কয়দীৰ মৃত্যু ৷
Published : April 25, 2026 at 3:31 PM IST
Updated : April 25, 2026 at 4:06 PM IST
নগাঁও : কেতিয়াবা যদি কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছে আন কেতিয়াবা আকৌ কাৰাগাৰতে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাচি লৈছে কয়দীয়ে ৷ এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু হৈছে দুই কয়দীৰ ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আৰু নগাঁও বিশেষ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নগাঁও ৰহাৰ জিতুমণি কোঁৱৰ আৰু হোজাই জিলাৰ লংকাৰ উদালিৰ ৰূপচিং দেৰা নামৰ কয়দী দুজনৰ মৃত্যু হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, ৰহা আৰক্ষী থানাত ১৭৩/২০২৫ নম্বৰত ৰুজু হোৱা হত্যাৰ গোচৰ আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ২৯৬/১১৭(২)/১০৯ ধাৰাৰ অধীনত ২০২৫ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৰহাৰ জিতুমণি কোঁৱৰক ৷ একেদৰে হত্যাৰ গোচৰত লংকা আৰক্ষী থানাৰ ৪৯/২০২৬ নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল লংকাৰ উদালিৰ ৰূপচিং দেৰাক ৷ ইফালে দুই কয়দীৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷
এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে নগাঁও কেন্দ্ৰীয় আৰু বিশেষ কাৰাগাৰত কেইবাগৰাকী কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ সেয়ে বাৰে বাৰে জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ভিন্ন অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ইফালে জিতুমণি কোঁৱৰ আৰু ৰূপচিং দেৰা নামৰ দুই কয়দীৰ কি কাৰণে মৃত্যু হৈছে সেয়া বৰ্তমানো কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ এই ঘটনাই ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
ইফালে ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় ৷ কি কাৰণে দুই কয়দীৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া স্পষ্ট নকৰিলে যদিও সমগ্ৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তহে সকলো গম পোৱা যাব বুলি উল্লেখ কৰে দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে ৷
