মৰিগাঁৱৰ লেখকৰ গ্ৰন্থ সংগৃহীত হ'ব ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত
ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত সংৰক্ষিত হ’ব ড৹ কমল চন্দ্ৰ নাথৰ দুখনকৈ অমূল্য গ্ৰন্থ । অসম তথা মৰিগাঁৱলৈ গৌৰৱৰ বাৰ্তা ।
Published : September 13, 2026 at 10:48 PM IST
মৰিগাঁও: অসম তথা সমগ্ৰ অসমীয়া সাহিত্য আৰু গৱেষণা জগতৰ বাবে আহিছে এক অত্যন্ত সুখৰ তথা গৌৰৱৰ খবৰ । বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ তথা প্ৰায় ১৪ মিলিয়ন দুৰ্লভ আৰু বিশ্ব বিশ্ৰুত গ্ৰন্থৰে সমৃদ্ধ লণ্ডনৰ বিখ্যাত 'ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী'ত সংৰক্ষণ কৰা হ’ব মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট গবেষক-লেখক ড৹ কমল চন্দ্ৰ নাথৰ দুখনকৈ আপুৰুগীয়া ইংৰাজী গ্ৰন্থ ।
সংৰক্ষিত হ’বলগীয়া গ্ৰন্থ দুখন হৈছে “Martyr Tilak Deka and His Time' আৰু “The Mantra Literature of Mayong' । ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ ডনেচন ক’অৰডিনেচন বিভাগৰ বিষয়া লুইচ ক’লে যোৱা ২৫ আগষ্ট, ২০২৬ তাৰিখে লেখক ড৹ কমল চন্দ্ৰ নাথলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক আনুষ্ঠানিক পত্ৰযোগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।
পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ড৹ নাথৰ এই গ্ৰন্থ দুখনে ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ বিশাল গ্ৰন্থ সম্ভাৰক অধিক চহকী কৰিব আৰু গ্ৰন্থ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োখন গ্ৰন্থ ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ বাবে অমূল্য সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ২৫ খনৰো অধিক মূল্যবান গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি সাহিত্য-গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা ড৹ কমল চন্দ্ৰ নাথে শেহতীয়াকৈ অসমৰ ইতিহাস আৰু লোকসংস্কৃতিভিত্তিক দুখন গ্ৰন্থ, 'মুক্তিযুঁজাৰু তিলক ডেকা' আৰু 'মায়ঙৰ মন্ত্ৰ সাহিত্য' প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল ।পৰৱৰ্তী সময়ত এই দুয়োখন বিশেষ গ্ৰন্থ ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই বিৰল স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মহান শ্বহীদ তিলক ডেকাৰ ত্যাগৰ ইতিহাস আৰু বিশ্ববিশ্ৰুত মায়ঙৰ ৰহস্যঘন মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বৈশ্বিক পেক্ষাপটত ড৹ নাথে সুন্দৰভাৱে তুলি ধৰিছে । স্থানীয় ইতিহাস আৰু লোকসংস্কৃতিয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লাইব্ৰেৰীত স্থান লাভ কৰা এই খবৰে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বৌদ্ধিক আৰু সাহিত্যিক সমাজত এক উৎফুল্লিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ড৹ কমল চন্দ্ৰ নাথে কয়,"মই ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী লণ্ডণৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ । তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটযোগে বিভিন্ন সমল বিচাৰি পালোঁ আৰু তাতেই মই নিৰ্দিষ্ট নিয়মমতে প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰি পঠিয়াই দিলোঁ । তাৰপিছতে তেওঁলোকে মোলৈ পত্ৰ পঠিয়ালে যে আপোনাৰ গ্ৰন্থ দুখন আমি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰিম । সেই হিচাপে মই গ্ৰন্থ দুখন পঠিয়াই দিলোঁ । তেওঁলোকে প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।"
বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলে অধ্যক্ষ ড৹ কমল চন্দ্ৰ নাথক এই ঐতিহাসিক সফলতাৰ বাবে উলগ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।